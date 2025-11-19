SMC Scalper MT4

SMC Scalper Zhilwan Hussein Göstergeler

Only 5 copies $49 next price will be $89 Recommended Pair : XAUUSD, BTCUSD Recommended Timeframe : M15 Recommended Broker : ECN low or zero spread broker MT4 Version The Smart Money SMC Breakout Indicator provides precise Buy/Sell breakout signals based on Smart Money Concepts. It automatically generates 3 Take-Profit levels and a Smart Stop-Loss level , helping traders manage entries and exits with clarity. The indicator includes a professional Statistics Panel with two selectable themes (Blac