Faryan Ai Trade

5

faryan – Пионер новой эры интеллектуальных торговых открытий


Введение:

С современными достижениями в области искусственного интеллекта мы разработали стратегии с большей точностью и изяществом, чем когда-либо прежде. Faryan Expert — результат этих прорывов: робот, использующий передовые алгоритмы для управления сделками с повышенной чувствительностью иинтелFaryan категорически избегает опасных техник, таких как Мартингейл, что обеспечивает сохранность капитала при любых рыночных условиях.лектом, помогая вам лучше выявлять рыночные возможности. Это лишь начало пути, на котором ИИпризван произвести революцию в мире трейдинга.

Советник автоматически рассчитывает и распределяет риск по трём уровням, находя баланс между защитой капитала и получением прибыли.
Достижения в области искусственного интеллекта позволили нам управлять сделками с уровнем точности и изящества, который ранее казался немыслимым.

Faryan Expert    создан на основе этой технологии, применяя интеллектуальный анализ для более глубокого понимания рыночных условий и максимально эффективного исполнения сделок.

Это знаменует начало трансформации того, как мы ведём торговлю.


Важное предупреждение
Данный эксперт (Faryan_ai) разработан и оптимизирован исключительно для индекса Dow Jones (US30).

Пожалуйста, воздержитесь от тестирования или торговли с другими валютами.


Faryan, используя инновационные стратегии и динамическое взаимодействие с искусственным интеллектом, обеспечивает результативность, сопоставимую с работой профессионального трейдера с высокой степенью успеха.

Более того, система полностью исключает высокорисковые методы, такие как Мартингейл, гарантируя безопасное и устойчивое управление капиталом.

Faryan Expert создан на основе интеллектуального анализа данных и искусственного интеллекта для выявления наилучших торговых возможностей благодаря логичному и выверенному подходу.

В отличие от многих трейдеров, которые терпят неудачу из-за поспешных решений, Faryan с точностью и дисциплиной выжидает идеальные условия и входит в рынок только в самые благоприятные моменты.


Эта интеллектуальная система автоматически рассчитывает риск по трём различным уровням и тщательно оценивает возможные угрозы, полностью исключая высокорисковые методы, такие как Мартингейл, для надёжного управления вашим капиталом.

Кроме того, Faryan непрерывно отслеживает рынок во время сделок и при определённых условиях может повторно входить в позиции или выходить из них, чтобы обеспечить максимально возможный результат.

Ключевые особенности Faryan Expert:

  • Основан на интеллектуальном анализе данных и ИИ:
Faryan использует точный анализ рыночных данных, что обеспечивает логичное и целенаправленное поведение для выявления оптимальных торговых возможностей.

  • Интеллектуальное выявление рисков:
    Система умно определяет высокорисковые рыночные условия и избегает входа в сделки в такие периоды.

  • Терпение и точность в поиске возможностей:
    В отличие от многих трейдеров, которые несут убытки из-за поспешных решений, Faryan терпеливо ждёт наиболее благоприятных условий для открытия сделки.

  • Естественное торговое поведение и управление убытками:
    Faryan действует как настоящий профессиональный трейдер — он может испытывать убытки, но они минимальны и тщательно контролируются, что отражает профиль риска опытного трейдера.


  • Многоуровневое управление рисками:
    Советник автоматически рассчитывает и распределяет риск по трём уровням, находя баланс между защитой капитала и получением прибыли.

  • Отсутствие высокорисковых стратегий:

    Faryan категорически избегает опасных техник, таких как Мартингейл, что обеспечивает сохранность капитала при любых рыночных условиях.

  • Непрерывный мониторинг рынка и интеллектуальное управление сделками:

    В отличие от систем, которые полагаются исключительно на уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL), Faryan использует передовые технологии для постоянного контроля как за рынком, так и за активными сделками.


    Он делает акцент на рациональной прибыльности, быстро защищает капитал при возникновении угроз и стремится к максимальной эффективности.


  • Оптимизированное исполнение сделок:
    Faryan разумно управляет процессом открытия и закрытия сделок, чтобы повысить вероятность достижения целевых прибылей при минимизации потенциальных рисков.


















Отзывы 2
mauricioo1993
19
mauricioo1993 2025.10.08 19:16 
 

in this short time that I’ve been running the expert, it hasn’t had any losses and trades very safely. Thanks for this smart expert!"

carlosss12
19
carlosss12 2025.09.18 09:19 
 

purchased this expert advisor and its trades are very safe and logical. It has had very good performance and provided suitable profitability. Thanks to your great team.tnx

Другие продукты этого автора
GlideMarket Assistant for MT4
Ehsan Amini
Утилиты
Simple Assistant for Trading Precise  Risk Management in each Automatic Money Management Visual Trading Open Position Management User friendly and practical during 15 years of  considerable experience in stock market, we have dealt with many professional traders who have been used profitable and unrivalled methods in this market but failed in the long term. The reason is undoubtedly the lack of standard in their manner during their trade. Standard means the accurate repetition of a process….
GlideMarket Assistant
Ehsan Amini
Утилиты
Simple Assistant for Trading Precise  Risk Management in each Automatic Money Management Visual Trading Open Position Management User friendly and practical during 15 years of  considerable experience in stock market, we have dealt with many professional traders who have been used profitable and unrivalled methods in this market but failed in the long term. The reason is undoubtedly the lack of standard in their manner during their trade. Standard means the accurate repetition of a process….
Acl gold
Ehsan Amini
Эксперты
ACL GOLD is a complete automated expert advisor for trading on Gold/USD market. Price domain has been predicted by logical equations and calculations that provide a reasonable and reliable trend and consider the dynamic momentum to take positions. ACL GOLD brings safe position management with low risk trades to keep user properties safe and makes minimum loss. At the same time profits levels could be developed on the trades at any tikes of market to catch any opportunities. It must be noticed t
YzdTrend
Ehsan Amini
Индикаторы
The fate of a trade depends on knowing the direction of the price trend. Whatever style you trade, you must know that the direction of the main market trend is in the hands of buyers or sell YZD Trend   indicator helps you to find the main direction by using mathematical parameters and ATR This indicator is a good supplement for your strategy, especially price action, which can reduce your trade losses. How to use: YZD Trend   indicator consists of two ranges in the form of bands, when the p
Ответ на отзыв