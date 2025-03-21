AussiKiwi MT5
- Эксперты
- Daniela Elsner
- Версия: 2.33
- Обновлено: 12 сентября 2025
- Активации: 20
Aussi Kiwi MT5
торгует классическим трио AUDCAD, AUDNZD и NZDCAD на одном графике, как и другие эксперты на рынке MQL5. Базовая стратегия мало чем отличается от них и основана на комбинации таких индикаторов, как Moving Average, Standard Deviation, RSI и ATR. Однако ключевым отличием AussiKiwi MT5 является его сложная технология корреляции, которая определяет, какую пару разместить следующей и с каким объемом, в зависимости от текущей открытой пары(пар).
Опытные пользователи также могут настраивать и/или оптимизировать настройки для других валютных пар, таких как EURUSD. Для этой цели доступен режим «Custom». Только в этом режиме индикаторы можно свободно настраивать.
Channel: https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01
Key Features:
Default Trading pairs:
Settings “Parameter Mode = Predefined”:
AUDCAD, AUDNZD and NZDCAD. All together from one single Chart only (One Chart setup)
Other Trading pairs:
Settings “Parameter Mode = Custom”:
Single pair setup per Chart allows to utilize free parameter setting and optimization.
Chart Timeframe:
Doesn’t matter. Just set your preferred Timeframe. Also switching Timeframes around during operational doesn’t influence settings or trading results.
Onscreen Panel:
Displays important system- and trading-related information, Buy and Sell buttons to enter orders manually or enable/disable trading direction(s), button to close orders manually, button to enable/disable opening of new sessions after closing the currently running session, button to shows up the News Event Table.
News Event Filter:
Enable/disable displaying news table by clicking Panel’s “N”-button or pushing “N(n)” key. Enable/disable and setup trading pauses on important news events.
Money Management:
Selectable use of Fixed Lotsize or percentual risk setting on account’s available Balance, Equity or Margin. Set percentage will be split between the activated pairs. Example: 10% for 3 pairs results risk of 3.33% per pair.
Takeprofit:
Virtual trailing profit trailing and/or averaging virtual profit trailing over all currently profitable and loosing open orders.
Stoploss:
Automated calculated by ATR indicator or fixed value set if ATR is disabled.
Optional: Innovative management of recovery orders with dynamic drawdown reduction algorithm.
Independency:
Only takes care of its own orders and does not influence orders of other experts or outside the expert placed manual orders.
Detailed Settings and Description to be found in the link below:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/760725
Einer der besten Programierer hier auf MQL5. Der EA macht was er soll! Backtest passen zum echten Handel. Sehr hilfsbereit und freundlich. 5 Sterne