AussiKiwi MT5

5

Aussi Kiwi MT5

торгует классическим трио AUDCAD, AUDNZD и NZDCAD на одном графике, как и другие эксперты на рынке MQL5. Базовая стратегия мало чем отличается от них и основана на комбинации таких индикаторов, как Moving Average, Standard Deviation, RSI и ATR. Однако ключевым отличием AussiKiwi MT5 является его сложная технология корреляции, которая определяет, какую пару разместить следующей и с каким объемом, в зависимости от текущей открытой пары(пар).

Не используются алгоритмы ИИ, которые, как правило, не обеспечивают никаких преимуществ в производительности, но вместо этого создают ненужную нагрузку на системные ресурсы (важно для работы VPS).

Опытные пользователи также могут настраивать и/или оптимизировать настройки для других валютных пар, таких как EURUSD. Для этой цели доступен режим «Custom». Только в этом режиме индикаторы можно свободно настраивать.

Channel: https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01

Key Features:

Default Trading pairs:

Settings “Parameter Mode = Predefined”:

AUDCAD, AUDNZD and NZDCAD. All together from one single Chart only (One Chart setup)

Other Trading pairs:

Settings “Parameter Mode = Custom”:

Single pair setup per Chart allows to utilize free parameter setting and optimization.

Chart Timeframe:

Doesn’t matter. Just set your preferred Timeframe. Also switching Timeframes around during operational doesn’t influence settings or trading results.

Onscreen Panel:

Displays important system- and trading-related information, Buy and Sell buttons to enter orders manually or enable/disable trading direction(s), button to close orders manually, button to enable/disable opening of new sessions after closing the currently running session, button to shows up the News Event Table.

News Event Filter:

Enable/disable displaying news table by clicking Panel’s “N”-button or pushing “N(n)” key. Enable/disable and setup trading pauses on important news events.

Money Management:

Selectable use of Fixed Lotsize or percentual risk setting on account’s available Balance, Equity or Margin. Set percentage will be split between the activated pairs. Example: 10% for 3 pairs results risk of 3.33% per pair.

Takeprofit:

Virtual trailing profit trailing and/or averaging virtual profit trailing over all currently profitable and loosing open orders.

Stoploss:

Automated calculated by ATR indicator or fixed value set if ATR is disabled.

Optional: Innovative management of recovery orders with dynamic drawdown reduction algorithm.

Independency:

Only takes care of its own orders and does not influence orders of other experts or outside the expert placed manual orders. 


Detailed Settings and Description to be found in the link below: 

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760725 



Отзывы 2
Christian Jordan
531
Christian Jordan 2025.08.21 11:11 
 

Einer der besten Programierer hier auf MQL5. Der EA macht was er soll! Backtest passen zum echten Handel. Sehr hilfsbereit und freundlich. 5 Sterne

Ocean
629
Ocean 2025.07.16 08:31 
 

great EA. it's been consistently profitable

AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
5 (1)
Эксперты
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Golden US Session MT5
Daniela Elsner
5 (2)
Эксперты
Golden US Session MT5 is based on a classic, popular breakout strategy and does not use any Martingale or Grid mechanisms. Golden US Session MT5 places a pair of buy/sell stop orders at the daily opening of the US stock exchanges. As soon as one of the stop orders is triggered and placed in the market, the stop order is deleted. If an order is closed at the stop loss, the loss is limited to $5/0.01 lot. To offset such a loss more quickly, a recovery factor can be used to increase the order size
Golden US Nights MT5
Daniela Elsner
5 (1)
Эксперты
Golden US Nights MT5 first places a virtual buy-stop order after the daily close of trading on US stock exchanges, using a sophisticated price action algorithm to determine the optimal price for market entry. No Martingale or grid strategies are used, and all orders are equipped with stop-losses. Installation is simple on an XAUUSD chart of any timeframe, which can be changed at any time without affecting the expert's workflow. The onscreen panel provides important parameters and status informa
Gold Donkey MT5
Daniela Elsner
Эксперты
Gold Donkey MT5 Gold Donkey MT5 is a fully automated Expert Advisor with powerful order and recovery management. Optimized by default for trading gold (XAUUSD), it is adaptable for other financial instruments. Key trading parameters can be flexibly adjusted on the onscreen panel to adapt to current market situations. Two basic strategies are available, characterized by different trading activities. The "Night" strategy trades exclusively long orders during periods of low market activity betwee
Visual Copy Master MT5
Daniela Elsner
Утилиты
Visual Copy Master MT5 This is the control module of the Visual Copy System MT4/MT5, managing the trades to be copied and allowing you to request their transfer to the Visual Copy Client MT4/MT5. The Visual Copy System focuses on the essentials: seamless and straightforward copying of trades from MT4/5 Master Experts to MT4/5 Client Experts. Forget complicated setup procedures – this system is designed to be ready to use immediately. With the Visual Copy System, you can adapt your trading strate
FREE
Visual Copy Master MT4
Daniela Elsner
Утилиты
Visual Copy Master MT4 This is the control module of the Visual Copy System MT4/MT5, managing the trades to be copied and allowing you to request their transfer to the Visual Copy Client MT4/MT5. The Visual Copy System focuses on the essentials: seamless and straightforward copying of trades from MT4/5 Master Experts to MT4/5 Client Experts. Forget complicated setup procedures – this system is designed to be ready to use immediately. With the Visual Copy System, you can adapt your trading strate
FREE
Visual Copy Client MT4
Daniela Elsner
Утилиты
Visual Copy Client MT4 The Visual Copy System focuses on the essentials: seamlessly and easily copying trades from MT4/5 Master Experts to MT4/5 Client Experts. Forget complicated setup procedures – this system is designed to be ready to use immediately. With the Visual Copy System, you can adapt your trading strategy in no time. All key functions are visually adjustable with a single click via the intuitive on-screen panel, allowing for rapid adaptation to changing market conditions and tradin
Visual Copy Client MT5
Daniela Elsner
Утилиты
Visual Copy Client MT5 The Visual Copy System focuses on the essentials: seamlessly and easily copying trades from MT4/5 Master Experts to MT4/5 Client Experts. Forget complicated setup procedures – this system is designed to be ready to use immediately. With the Visual Copy System, you can adapt your trading strategy in no time. All key functions are visually adjustable with a single click via the intuitive on-screen panel, allowing for rapid adaptation to changing market conditions and trading
