CrossPoint5 - индикатор, помощник начинающим трейдерам.

В дополнение к стандартной функции "Перекрестие" (Ctrl + F), CrossPoint5 покажет как правильно установить уровни StopLoss и TakeProfit с учетом минимально допустимого уровня, рассчитает количество пунктов между двумя точками и переведет это в валюту счета, учитывая предполагаемый лот сделки.

Бывает, при открытии сделки, начинающий трейдер совершенно забывает про спред. Ведь по умолчанию линия Ask отключена и на инструментах особенно с большим спредом вызывает удивление разница между видимым уровнем текущей цены и фактическим открытием ордера.

Используя индикатор CrossPoint5, вы сможете в режиме реального времени оценить ситуацию на графике, определить точки для уровней StopLoss и TakeProfit, а также оценить прибыль или потери с учетом выбранного лота.

CrossPoint5 свободно может работать совместно с другими индикаторами, экспертами и скриптами. Кнопка активации индикатора устанавливается в любой из четырех углов экрана графика. Для удобства, цвет линии, перекрестия, блока информации и ценовых меток можно настроить при включении или изменить в процессе использования.

Индикатор работает в 2-х режимах:

1) "Freeze" - false: Каждое нажатие левой кнопки мыши переносит начальную точку на новые координаты. Этот режим нужен, в основном, для предварительной оценки графика.

2) "Freeze" - true: При активации (нажатии кнопки "ON" в углу графика), первое нажатие левой кнопки мыши устанавливает начальную точку для вычисления. Второе нажатие на левую кнопку мыши устанавливает вторую точку и замораживает ценовые метки и маркеры уровней Buy(линия Ask), Sell(линия Bid), а также StopLoss и TakeProfit.

В обоих режимах информация о количестве пунктов, лоте и профите отображается у левого края графика на уровне конечной точки пунктирной линии.

Деактивация, а так же разморозка осуществляется нажатием на кнопку, в углу графика или кнопкой "Esc" на клавиатуре.

Как было сказано выше, индикатор учитывает минимальные расстояния "STOPS_LEVEL" для каждого графика. Поэтому если на конечной точке пунктирной линии нет ценовых меток "TP" и "SL" - значит на этом уровне невозможно будет установить StopLoss или TakeProfit цены открытия сделки соответствующей начальной точки пунктирной линии.



