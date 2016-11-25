Индикатор "Тангенс" для идентификации тренда и флэтта

Новый комментарий
 

Если до сих пор не известен подобный индикатор, то, предлагаю его сделать по формуле:

tg(alfa) = [C - MA(N)]/N,

где:

C - текущая цена;

MA(N) - значение средней цены за N периодов.

Или:

tg(alfa) = [C - MA(T)]/T,

где:

C - текущая цена;

MA(T) - значение средней цены за время T в минутах, часах, днях. 

Возможен вариант по максимальному и минимальному значениям цен:

tg(alfa) = [Cmax - MA(N)]/N,

где:

Cmax - максимальная цена за период N;

MA(N) - значение средней цены за N периодов.

Или:

tg(alfa) = [Cmax - MA(T)]/T,

где:

Cmax - максимальная цена за время T;

MA(T) - значение средней цены за время T в минутах, часах, днях.  

Программистов, прошу, выполнить данный индикатор, пожалуйста. Если есть замечания, милости просим. Спасибо.

Файлы:
tg1.mq4  2 kb
tg2.mq4  2 kb
 

Юсуф, в этом вопросе главное понимание определения тангенс.


Выходит так что ни один предложенный вариант не поможет.

Для меня лично приемлемым вариантом является формула где, согласно рисунка, от С до А это количество баров в штуках и от С до В количество пунктов так-же в штуках. Конечно получить угол в градусах не получится, но для анализа изменения "скорости" цены вполне приемлемо.

 
Alexey Viktorov:

Юсуф, в этом вопросе главное понимание определения тангенс.


Выходит так что ни один предложенный вариант не поможет.

Для меня лично приемлемым вариантом является формула где, согласно рисунка, от С до А это количество баров в штуках и от С до В количество пунктов так-же в штуках. Конечно получить угол в градусах не получится, но для анализа изменения "скорости" цены вполне приемлемо.

Я так и предлагаю, просто, Вы поспешили с ответом. Там определяется как раз тангенс. В числителе разность текущей цены и МА - это и есть противолежащий катет, а в знаменателе - количество баров выбранного периода, а это прилежащий катет. Что Вам не нравится в таком определении тангенса? Примерно так при периоде индикатора N=10:

 

Видим, индикатор вначале показывает небольшой тренд вниз, затем принимает близкие к нулю значения - флэтт. Когда будет настоящий индикатор, сделаем пороги, определяющие тренд и флэтт. Теперь, понятно? 

 

Лично мне первый вариант с ценой закрытия больше нравится. Только вот, когда цена проходит пороговый уровень она, как правило в рейндж входит.

На форексе мало где есть продолжение после импульса. 

При определении угла в градусах  возникают проблемы, с парами где есть йена, там нужно какие-то кооэфициенты вводить. Так как количество баров всегда неизменное, а цена большая.

Это касается и других инструментов, цена которых к примеру больше 10. 

Файлы:
tg1.mq4  2 kb
tg2.mq4  2 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:

Я так и предлагаю, просто, Вы поспешили с ответом. Там определяется как раз тангенс. В числителе разность текущей цены и МА - это и есть противолежащий катет, а в знаменателе - количество баров выбранного периода, а это прилежащий катет. Что Вам не нравится в таком определении тангенса? Примерно так при периоде индикатора N=10:

 

Видим, индикатор вначале показывает небольшой тренд вниз, затем принимает близкие к нулю значения - флэтт. Когда будет настоящий индикатор, сделаем пороги, определяющие тренд и флэтт. Теперь, понятно? 

Всё-же что-то не так...  Или я с похмелья сегодня? что-то туго соображаю...

Ладно, индикатор набросали, посмотрим...

 
forexman77:

Лично мне первый вариант с ценой закрытия больше нравится. Только вот, когда цена проходит пороговый уровень она, как правило в рейндж входит.

На форексе мало где есть продолжение после импульса. 

При определении угла в градусах  возникают проблемы, с парами где есть йена, там нужно какие-то кооэфициенты вводить. Так как количество баров всегда неизменное, а цена большая.

Это касается и других инструментов, цена которых к примеру больше 10. 

Переведи пункты в целые единицы, тип int.

tg=((Close[i]-iMA(NULL, 0, Period_, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, i))/_Point)/t;
и тогда японские будут такими-же.
 
Alexey Viktorov:

Переведи пункты в целые единицы, тип int.

и тогда японские будут такими-же.
Ок. Спасибо, воспользуюсь.
 
forexman77:

Лично мне первый вариант с ценой закрытия больше нравится. Только вот, когда цена проходит пороговый уровень она, как правило в рейндж входит.

На форексе мало где есть продолжение после импульса. 

При определении угла в градусах  возникают проблемы, с парами где есть йена, там нужно какие-то кооэфициенты вводить. Так как количество баров всегда неизменное, а цена большая.

Это касается и других инструментов, цена которых к примеру больше 10. 

Благодарю от всей души! Спасибо огромное. Теперь будем анализировать и выявлять, есть-ли толк в этом, новорожденном, индикаторе.
 
Alexey Viktorov:

Юсуф, в этом вопросе главное понимание определения тангенс.


Выходит так что ни один предложенный вариант не поможет.

Для меня лично приемлемым вариантом является формула где, согласно рисунка, от С до А это количество баров в штуках и от С до В количество пунктов так-же в штуках. Конечно получить угол в градусах не получится, но для анализа изменения "скорости" цены вполне приемлемо.

А в градусах точно не получится? Если тангенс знаем, можно же перевести в градусы. Мне необходимо в градусах, пока ничего приемлемого не придумал.
 
forexman77:
А в градусах точно не получится? Если тангенс знаем, можно же перевести в градусы. Мне необходимо в градусах, пока ничего приемлемого не придумал.

Сейчас сделаю, пока, только так - путем подбора угла (есть ещё через ряды, но, сложнее - можно погуглить и найти):

SIN(X*3,14159265/180)/COS(X*3,14159265/180) = tgX

Задавая X в градусах, добиваемся совпадения левой и правой частей уравнения с нужной точностью. Если это сможете провернуть программно, то, будет счастья. Но, не вижу, пока, смысла, если не убедите меня в обратном. Тангенс, в данном случае, кажется более логичным.

 
forexman77:
А в градусах точно не получится? Если тангенс знаем, можно же перевести в градусы. Мне необходимо в градусах, пока ничего приемлемого не придумал.

Теоретически конечно можно, но если провести линии по полученным координатам, то увидим совершенно не то что посчитали. А если изменить отображение графика, то при тех-же значениях, то-же самое построение будет выглядеть совершенно не так.

Я думаю тангенса для анализа вполне достаточно. Ведь угол напрямую зависит от тангенса и наоборот. Увеличился тангенс - увеличился угол... и наоборот.

1234
Новый комментарий