Индикатор "Тангенс" для идентификации тренда и флэтта
Юсуф, в этом вопросе главное понимание определения тангенс.
Выходит так что ни один предложенный вариант не поможет.
Для меня лично приемлемым вариантом является формула где, согласно рисунка, от С до А это количество баров в штуках и от С до В количество пунктов так-же в штуках. Конечно получить угол в градусах не получится, но для анализа изменения "скорости" цены вполне приемлемо.
Я так и предлагаю, просто, Вы поспешили с ответом. Там определяется как раз тангенс. В числителе разность текущей цены и МА - это и есть противолежащий катет, а в знаменателе - количество баров выбранного периода, а это прилежащий катет. Что Вам не нравится в таком определении тангенса? Примерно так при периоде индикатора N=10:
Видим, индикатор вначале показывает небольшой тренд вниз, затем принимает близкие к нулю значения - флэтт. Когда будет настоящий индикатор, сделаем пороги, определяющие тренд и флэтт. Теперь, понятно?
Лично мне первый вариант с ценой закрытия больше нравится. Только вот, когда цена проходит пороговый уровень она, как правило в рейндж входит.
На форексе мало где есть продолжение после импульса.
При определении угла в градусах возникают проблемы, с парами где есть йена, там нужно какие-то кооэфициенты вводить. Так как количество баров всегда неизменное, а цена большая.
Это касается и других инструментов, цена которых к примеру больше 10.
Всё-же что-то не так... Или я с похмелья сегодня? что-то туго соображаю...
Ладно, индикатор набросали, посмотрим...
Переведи пункты в целые единицы, тип int.
tg=((Close[i]-iMA(NULL, 0, Period_, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, i))/_Point)/t;и тогда японские будут такими-же.
Переведи пункты в целые единицы, тип int.и тогда японские будут такими-же.
А в градусах точно не получится? Если тангенс знаем, можно же перевести в градусы. Мне необходимо в градусах, пока ничего приемлемого не придумал.
Сейчас сделаю, пока, только так - путем подбора угла (есть ещё через ряды, но, сложнее - можно погуглить и найти):
SIN(X*3,14159265/180)/COS(X*3,14159265/180) = tgX
Задавая X в градусах, добиваемся совпадения левой и правой частей уравнения с нужной точностью. Если это сможете провернуть программно, то, будет счастья. Но, не вижу, пока, смысла, если не убедите меня в обратном. Тангенс, в данном случае, кажется более логичным.
А в градусах точно не получится? Если тангенс знаем, можно же перевести в градусы. Мне необходимо в градусах, пока ничего приемлемого не придумал.
Теоретически конечно можно, но если провести линии по полученным координатам, то увидим совершенно не то что посчитали. А если изменить отображение графика, то при тех-же значениях, то-же самое построение будет выглядеть совершенно не так.
Я думаю тангенса для анализа вполне достаточно. Ведь угол напрямую зависит от тангенса и наоборот. Увеличился тангенс - увеличился угол... и наоборот.
Если до сих пор не известен подобный индикатор, то, предлагаю его сделать по формуле:
tg(alfa) = [C - MA(N)]/N,
где:
C - текущая цена;
MA(N) - значение средней цены за N периодов.
Или:
tg(alfa) = [C - MA(T)]/T,
где:
C - текущая цена;
MA(T) - значение средней цены за время T в минутах, часах, днях.
Возможен вариант по максимальному и минимальному значениям цен:
tg(alfa) = [Cmax - MA(N)]/N,
где:
Cmax - максимальная цена за период N;
MA(N) - значение средней цены за N периодов.
Или:
tg(alfa) = [Cmax - MA(T)]/T,
где:
Cmax - максимальная цена за время T;
MA(T) - значение средней цены за время T в минутах, часах, днях.
Программистов, прошу, выполнить данный индикатор, пожалуйста. Если есть замечания, милости просим. Спасибо.