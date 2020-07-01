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MA vertical shift Arrow - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Указать (или отметить) на графике момент, когда цена отошла от индикатора iMA (Moving Average, MA) на расстояние 'Vertical Shift'. Это расстояние задаётся в points - размер пункта текущего инструмента в валюте котировки. Например для рисунка ниже point равен 0.00001 (пять знаков после запятой).
Рис. 1. MA vertical shift alert
Индикатор отображает линию 'iMA' и два графических буфера: 'MAShiftUp' и 'MAShiftDown'.
Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.iDeMarker Master TimeFrame
Торговая стратегия по индикаторам iDeMarker (DeMarker, DeM). При этом индикатор с главного таймфрейма используется в качестве индикатора тренда
Отображение на гистограмме баров, которые больше iATR (Average True Range, ATR)MA vertical shift Arrow EA
Советник по пользовательскому индикатору 'MA vertical shift Arrow'