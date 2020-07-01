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Индикаторы

MA vertical shift Arrow - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2137
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Указать (или отметить) на графике момент, когда цена отошла от индикатора iMA (Moving Average, MA) на расстояние 'Vertical Shift'. Это расстояние задаётся в points - размер пункта текущего инструмента в валюте котировки. Например для рисунка ниже point равен 0.00001 (пять знаков после запятой).

MA vertical shift alert

Рис. 1. MA vertical shift alert

Индикатор отображает линию 'iMA'  и два графических буфера: 'MAShiftUp' и 'MAShiftDown'.

OHLC Check 2 OHLC Check 2

Проверка торговой системы: Close > Open → сигнал BUY, Close < Open → сигнал SELL.

iDeMarker Master TimeFrame iDeMarker Master TimeFrame

Торговая стратегия по индикаторам iDeMarker (DeMarker, DeM). При этом индикатор с главного таймфрейма используется в качестве индикатора тренда

ATR oversize N Bars ATR oversize N Bars

Отображение на гистограмме баров, которые больше iATR (Average True Range, ATR)

MA vertical shift Arrow EA MA vertical shift Arrow EA

Советник по пользовательскому индикатору 'MA vertical shift Arrow'