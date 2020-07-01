Идея индикатора

Указать (или отметить) на графике момент, когда цена отошла от индикатора iMA (Moving Average, MA) на расстояние 'Vertical Shift'. Это расстояние задаётся в points - размер пункта текущего инструмента в валюте котировки. Например для рисунка ниже point равен 0.00001 (пять знаков после запятой).

Рис. 1. MA vertical shift alert

Индикатор отображает линию 'iMA' и два графических буфера: 'MAShiftUp' и 'MAShiftDown'.