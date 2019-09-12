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Индикаторы

Gladyshev_VOLUME - индикатор для MetaTrader 5

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
3116
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор написан по данному ТЗ.




Описание настроек индикатора:

  • inpType - расчет от цен экстремумов или от цен открытия и закрытия
  • inpVolume - расчет от реальных объемов или от тиковых объемов
iFractals iMACD Rollback Trend iFractals iMACD Rollback Trend

Торговая стратегия на двух индикаторах: iFractals (Fractals) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)

Daily Grid Pending Orders Daily Grid Pending Orders

Сетка отложенных stop Ордеров в начале каждого бара. Закрытие по достижению общей прибыли или общего убытка.

Pivot Points iRSI Pivot Points iRSI

Торговая стратегия на основе Pivot Point и индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Отображение уровней осуществляется графическими объектами OBJ_HLINE.

Elder Impulse System Indicator Elder Impulse System Indicator

Индикатор импульсная система Элдера