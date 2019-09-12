Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Gladyshev_VOLUME - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3116
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор написан по данному ТЗ.
Описание настроек индикатора:
- inpType - расчет от цен экстремумов или от цен открытия и закрытия
- inpVolume - расчет от реальных объемов или от тиковых объемов
iFractals iMACD Rollback Trend
Торговая стратегия на двух индикаторах: iFractals (Fractals) и iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD)Daily Grid Pending Orders
Сетка отложенных stop Ордеров в начале каждого бара. Закрытие по достижению общей прибыли или общего убытка.
Pivot Points iRSI
Торговая стратегия на основе Pivot Point и индикатора iRSI (Relative Strength Index, RSI). Отображение уровней осуществляется графическими объектами OBJ_HLINE.Elder Impulse System Indicator
Индикатор импульсная система Элдера