GhostMan #:

а индикатор написать можно бесплатно ? 

такой пойдёт? 

Снимок экрана 2022-02-20 103008

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                        iMACD Four TimeFrames.mq5 |
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         Fx10.mq5 |
//|                                   Copyright © 2000-2007, palanka |
//|                                         http://www.metaquotes.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
//---- авторство индикатора
#property copyright "Copyright © 2000-2007, palanka"
//---- ссылка на сайт автора
#property link      ""
//---- номер версии индикатора
#property version   "1.02"
//---- отрисовка индикатора в главном окне
#property indicator_chart_window
//---- для расчета и отрисовки индикатора использовано два буфера
#property indicator_buffers 2
//---- использовано всего два графических построения
#property indicator_plots   2
//+----------------------------------------------+
//|  Объявление констант                         |
//+----------------------------------------------+
#define RESET  0 // константа для возврата терминалу команды на пересчет индикатора
//+----------------------------------------------+
//|  Параметры отрисовки медвежьего индикатора   |
//+----------------------------------------------+
//---- отрисовка индикатора 1 в виде символа
#property indicator_type1   DRAW_ARROW
//---- в качестве цвета индикатора использован цвет Magenta
#property indicator_color1  Red
//---- толщина линии индикатора 1 равна 4
#property indicator_width1  4
//---- отображение метки индикатора
#property indicator_label1  "iMACD Four TimeFrames Sell"
//+----------------------------------------------+
//|  Параметры отрисовки бычьего индикатора      |
//+----------------------------------------------+
//---- отрисовка индикатора 2 в виде символа
#property indicator_type2   DRAW_ARROW
//---- в качестве цвета индикатора использован цвет Lime
#property indicator_color2  Blue
//---- толщина линии индикатора 2 равна 4
#property indicator_width2  4
//---- отображение метки индикатора
#property indicator_label2 "iMACD Four TimeFrames Buy"
//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input group             "Trading settings"
input ENUM_TIMEFRAMES      InpWorkingPeriod         = PERIOD_CURRENT; // Working timeframe (#1 timeframe)
input ENUM_TIMEFRAMES      InpPeriod_2              = PERIOD_M15;     // #2 timeframe
input ENUM_TIMEFRAMES      InpPeriod_3              = PERIOD_M30;     // #3 timeframe
input ENUM_TIMEFRAMES      InpPeriod_4              = PERIOD_H1;      // #4 timeframe
input group             "MACD"
input int                  Inp_MACD_fast_ema_period = 12;             // MACD: period for Fast average calculation
input int                  Inp_MACD_slow_ema_period = 26;             // MACD: period for Slow average calculation
input int                  Inp_MACD_signal_period   = 9;              // MACD: period for their difference averaging
input ENUM_APPLIED_PRICE   Inp_MACD_applied_price   = PRICE_CLOSE;    // MACD: type of price
//+----------------------------------------------+
//---- объявление динамических массивов, которые в дальнейшем
//---- будут использованы в качестве индикаторных буферов
double SellBuffer[];
double BuyBuffer[];
//---- объявление целочисленных переменных начала отсчета данных
int min_rates_total;
//---- объявление целочисленных переменных для хендлов индикаторов
int handle_iMACD;      // variable for storing the handle of the iMACD indicator
int handle_iMACD_2;    // variable for storing the handle of the iMACD indicator
int handle_iMACD_3;    // variable for storing the handle of the iMACD indicator
int handle_iMACD_4;    // variable for storing the handle of the iMACD indicator
int OldTrend;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//---- инициализация глобальных переменных
   min_rates_total = int(Inp_MACD_slow_ema_period + 1);
//---- получение хендла индикатора MACD
   handle_iMACD = iMACD(NULL, InpWorkingPeriod, Inp_MACD_fast_ema_period, Inp_MACD_slow_ema_period,
                        Inp_MACD_signal_period, Inp_MACD_applied_price);
   if(handle_iMACD == INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMACD");
//---- получение хендла индикатора MACD
   handle_iMACD_2 = iMACD(NULL, InpPeriod_2, Inp_MACD_fast_ema_period, Inp_MACD_slow_ema_period,
                          Inp_MACD_signal_period, Inp_MACD_applied_price);
   if(handle_iMACD_2 == INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMACD");
//---- получение хендла индикатора MACD
   handle_iMACD_3 = iMACD(NULL, InpPeriod_3, Inp_MACD_fast_ema_period, Inp_MACD_slow_ema_period,
                          Inp_MACD_signal_period, Inp_MACD_applied_price);
   if(handle_iMACD_3 == INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMACD");
//---- получение хендла индикатора MACD
   handle_iMACD_4 = iMACD(NULL, InpPeriod_4, Inp_MACD_fast_ema_period, Inp_MACD_slow_ema_period,
                          Inp_MACD_signal_period, Inp_MACD_applied_price);
   if(handle_iMACD_4 == INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMACD");
//---- превращение динамического массива SellBuffer[] в индикаторный буфер
   SetIndexBuffer(0, SellBuffer, INDICATOR_DATA);
//---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 1
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_DRAW_BEGIN, min_rates_total);
//---- символ для индикатора
   PlotIndexSetInteger(0, PLOT_ARROW, 234);
//---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике
   PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
//---- индексация элементов в буфере, как в таймсерии
   ArraySetAsSeries(SellBuffer, true);
//---- превращение динамического массива BuyBuffer[] в индикаторный буфер
   SetIndexBuffer(1, BuyBuffer, INDICATOR_DATA);
//---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 2
   PlotIndexSetInteger(1, PLOT_DRAW_BEGIN, min_rates_total);
//---- символ для индикатора
   PlotIndexSetInteger(1, PLOT_ARROW, 233);
//---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике
   PlotIndexSetDouble(1, PLOT_EMPTY_VALUE, 0);
//---- индексация элементов в буфере, как в таймсерии
   ArraySetAsSeries(BuyBuffer, true);
//---- установка формата точности отображения индикатора
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, _Digits);
//---- имя для окон данных и метка для подокон
   string short_name = "iMACD Four TimeFrames";
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, short_name);
//----
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---- проверка количества баров на достаточность для расчета
   if(BarsCalculated(handle_iMACD) < rates_total
      || BarsCalculated(handle_iMACD_2) < rates_total
      || BarsCalculated(handle_iMACD_3) < rates_total
      || BarsCalculated(handle_iMACD_4) < rates_total
      || rates_total < min_rates_total)
      return(RESET);
//---- объявления локальных переменных
   int to_copy, limit, bar;
   double main_1[], signal_1[], main_2[], signal_2[], main_3[], signal_3[], main_4[], signal_4[];
   bool MacdUp_1, MacdDn_1, MacdUp_2, MacdDn_2, MacdUp_3, MacdDn_3, MacdUp_4, MacdDn_4;
//---- расчеты необходимого количества копируемых данных и
//---- и стартового номера limit для цикла пересчета баров
   if(prev_calculated > rates_total || prev_calculated <= 0) // проверка на первый старт расчета индикатора
      limit = rates_total - min_rates_total; // стартовый номер для расчета всех баров
   else
      limit = rates_total - prev_calculated; // стартовый номер для расчета новых баров
   to_copy = limit + 1;
//---- копируем вновь появившиеся данные в массивы
   if(CopyBuffer(handle_iMACD, MAIN_LINE, 0, to_copy, main_1)       <= 0)
      return(RESET);
   if(CopyBuffer(handle_iMACD, SIGNAL_LINE, 0, to_copy, signal_1)   <= 0)
      return(RESET);
   if(CopyBuffer(handle_iMACD_2, MAIN_LINE, 0, to_copy, main_2)     <= 0)
      return(RESET);
   if(CopyBuffer(handle_iMACD_2, SIGNAL_LINE, 0, to_copy, signal_2) <= 0)
      return(RESET);
   if(CopyBuffer(handle_iMACD_3, MAIN_LINE, 0, to_copy, main_3)     <= 0)
      return(RESET);
   if(CopyBuffer(handle_iMACD_3, SIGNAL_LINE, 0, to_copy, signal_3) <= 0)
      return(RESET);
   if(CopyBuffer(handle_iMACD_4, MAIN_LINE, 0, to_copy, main_4)     <= 0)
      return(RESET);
   if(CopyBuffer(handle_iMACD_4, SIGNAL_LINE, 0, to_copy, signal_4) <= 0)
      return(RESET);
//---- индексация элементов в массивах, как в таймсериях
   ArraySetAsSeries(main_1, true);
   ArraySetAsSeries(signal_1, true);
   ArraySetAsSeries(main_2, true);
   ArraySetAsSeries(signal_2, true);
   ArraySetAsSeries(main_3, true);
   ArraySetAsSeries(signal_3, true);
   ArraySetAsSeries(main_4, true);
   ArraySetAsSeries(signal_4, true);
   ArraySetAsSeries(high, true);
   ArraySetAsSeries(low, true);
//---- основной цикл расчета индикатора
   for(bar = limit; bar >= 0 && !IsStopped(); bar--)
     {
      BuyBuffer[bar]  = 0.0;
      SellBuffer[bar] = 0.0;
      //--- BUY Signal
      MacdUp_1 = main_1[bar] > signal_1[bar] && main_1[bar] > 0.0 && signal_1[bar] > 0.0;
      MacdUp_2 = main_2[bar] > signal_2[bar] && main_2[bar] > 0.0 && signal_2[bar] > 0.0;
      MacdUp_3 = main_3[bar] > signal_3[bar] && main_3[bar] > 0.0 && signal_3[bar] > 0.0;
      MacdUp_4 = main_4[bar] > signal_4[bar] && main_4[bar] > 0.0 && signal_4[bar] > 0.0;
      //--- SELL Signal
      MacdDn_1 = main_1[bar] < signal_1[bar] && main_1[bar] < 0.0 && signal_1[bar] < 0.0;
      MacdDn_2 = main_2[bar] < signal_2[bar] && main_2[bar] < 0.0 && signal_2[bar] < 0.0;
      MacdDn_3 = main_3[bar] < signal_3[bar] && main_3[bar] < 0.0 && signal_3[bar] < 0.0;
      MacdDn_4 = main_4[bar] < signal_4[bar] && main_4[bar] < 0.0 && signal_4[bar] < 0.0;
      //--- BUY Signal
      if(MacdUp_1 && MacdUp_2 && MacdUp_3 && MacdUp_4)
        {
         if(OldTrend < 0)
            BuyBuffer[bar] = low[bar];
         if(bar != 0)
            OldTrend = +1;
        }
      //--- SELL Signal
      if(MacdDn_1 && MacdDn_2 && MacdDn_3 && MacdDn_4)
        {
         if(OldTrend > 0)
            SellBuffer[bar] = high[bar];
         if(bar != 0)
            OldTrend = -1;
        }
     }
//----
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
iMACD_Four_TimeFrames.mq5  23 kb
 

кто может напишите  индюка для MT4..

задача.

рисовать прямоугольник на заданное(настройка в индюке) количество часов. верхняя и нижняя граница определяется по максимуму и минимуму задаваемого временного интервала  (настройка в индюке)  .

пример.

временной интервал в данном случае 2022.02.01 2:00 - 2022.02.01 14:00 рисуется на 72 часа (от ближайшей точки минимума или максимума к началу интервала)


GhostMan #:

кто может напишите  индюка для MT4..

задача.

рисовать прямоугольник на заданное(настройка в индюке) количество часов. верхняя и нижняя граница определяется по максимуму и минимуму задаваемого временного интервала  (настройка в индюке)  .

пример.

временной интервал в данном случае 2022.02.01 2:00 - 2022.02.01 14:00 рисуется на 72 часа (от ближайшей точки минимума или максимума к началу интервала)


вот скрипт для примера - взят отсюда https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_rectangle

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                OBJ_RECTANGLE.mq4 |
//|                        Copyright 2022, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- описание
#property description "Скрипт строит прямоугольник на графике."
#property description "Координаты точек привязки задаются в"
#property description "процентах от размеров окна графика."

#property strict
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string          InpName="Rectangle"; // Имя прямоугольника
input int             InpDate1=40;         // Дата 1-ой точки в %
input int             InpPrice1=40;        // Цена 1-ой точки в %
input int             InpDate2=60;         // Дата 2-ой точки в %
input int             InpPrice2=60;        // Цена 2-ой точки в %
input color           InpColor=clrRed;     // Цвет прямоугольника
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Стиль линий прямоугольника
input int             InpWidth=2;          // Толщина линий прямоугольника
input bool            InpFill=true;        // Заливка прямоугольника цветом
input bool            InpBack=false;       // Прямоугольника на заднем плане
input bool            InpSelection=true;   // Выделить для перемещений
input bool            InpHidden=true;      // Скрыт в списке объектов
input long            InpZOrder=0;         // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Cоздает прямоугольник по заданным координатам                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectangleCreate(const long            chart_ID=0,        // ID графика
                     const string          name="Rectangle",  // имя прямоугольника
                     const int             sub_window=0,      // номер подокна
                     datetime              time1=0,           // время первой точки
                     double                price1=0,          // цена первой точки
                     datetime              time2=0,           // время второй точки
                     double                price2=0,          // цена второй точки
                     const color           clr=clrRed,        // цвет прямоугольника
                     const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линий прямоугольника
                     const int             width=1,           // толщина линий прямоугольника
                     const bool            fill=false,        // заливка прямоугольника цветом
                     const bool            back=false,        // на заднем плане
                     const bool            selection=true,    // выделить для перемещений
                     const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов
                     const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы
   ChangeRectangleEmptyPoints(time1,price1,time2,price2);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим прямоугольник по заданным координатам
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать прямоугольник! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим цвет прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль линий прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линий прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- включим (true) или отключим (false) режим заливки прямоугольника
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения прямоугольника для перемещений
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки прямоугольника                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectanglePointChange(const long   chart_ID=0,       // ID графика
                          const string name="Rectangle", // имя прямоугольника
                          const int    point_index=0,    // номер точки привязки
                          datetime     time=0,           // координата времени точки привязки
                          double       price=0)          // координата цены точки привязки
  {
//--- если координаты точки не заданы, то перемещаем ее на текущий бар с ценой Bid
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
   if(!price)
      price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,price))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет прямоугольник                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RectangleDelete(const long   chart_ID=0,       // ID графика
                     const string name="Rectangle") // имя прямоугольника
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим прямоугольник
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить прямоугольник! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точек привязки прямоугольника и для пустых    |
//| значений устанавливает значения по умолчанию                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeRectangleEmptyPoints(datetime &time1,double &price1,
                                datetime &time2,double &price2)
  {
//--- если время первой точки не задано, то она будет на текущем баре
   if(!time1)
      time1=TimeCurrent();
//--- если цена первой точки не задана, то она будет иметь значение Bid
   if(!price1)
      price1=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
//--- если время второй точки не задано, то она лежит на 9 баров левее второй
   if(!time2)
     {
      //--- массив для приема времени открытия 10 последних баров
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time1,10,temp);
      //--- установим вторую точку на 9 баров левее первой
      time2=temp[0];
     }
//--- если цена второй точки не задана, сдвинем ее на 300 пунктов ниже первой
   if(!price2)
      price2=price1-300*SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || InpPrice1<0 || InpPrice1>100 ||
      InpDate2<0 || InpDate2>100 || InpPrice2<0 || InpPrice2>100)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- размер массива price
   int accuracy=1000;
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координат точек привязки прямоугольника
   datetime date[];
   double   price[];
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив дат
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0; i<accuracy; i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования прямоугольника
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
   int p1=InpPrice1*(accuracy-1)/100;
   int p2=InpPrice2*(accuracy-1)/100;
//--- создадим прямоугольник
   if(!RectangleCreate(0,InpName,0,date[d1],price[p1],date[d2],price[p2],InpColor,
                       InpStyle,InpWidth,InpFill,InpBack,InpSelection,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать точки привязки прямоугольника
//--- счетчик цикла
   int h_steps=bars/2;
//--- перемещаем точки привязки
   for(int i=0; i<h_steps; i++)
     {
      //--- возьмем следующие значения
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2>1)
         d2-=1;
      //--- сдвигаем точки
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в 0.05 секунды
      Sleep(50);
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- счетчик цикла
   int v_steps=accuracy/2;
//--- перемещаем точки привязки
   for(int i=0; i<v_steps; i++)
     {
      //--- возьмем следующие значения
      if(p1<accuracy-1)
         p1+=1;
      if(p2>1)
         p2-=1;
      //--- сдвигаем точки
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,0,date[d1],price[p1]))
         return;
      if(!RectanglePointChange(0,InpName,1,date[d2],price[p2]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- удалим прямоугольник с графика
   RectangleDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Файлы:
OBJ_RECTANGLE.mq4  24 kb
 
Здравствуйте, есть идея для торгового советника на мт5. Идея не нова все тот же сеточник, и тот же мартингейл. Вот только натяжение самой сетки не совсем стандартное, например: при открытии сделки на продажу по цене 1.13200 в один стандартный лот, выставляется отложенный ордер sell limit в 2 стандартных лота по цене 1.13400, следующий  ордер равен четырем лотам и по цене 1.13800. То есть получается с каждым умножением лота на два будет умножаться и шаг сетки из расчета 1 лот=100pips
 
Друзья, как в мт4  получить имя окна на котором находится робот/индикатор. Например (eurusd


 
noxter195 #:
Друзья, как в мт4  получить имя окна на котором находится робот/индикатор. Например (eurusd) 

Что предполагается под этим понятием?

 
Vitaly Muzichenko #:

Что предполагается под этим понятием?

Мне нужно получить имя текущей валютной пары чтоб транслировать его в название кнопки. Например индикатор стоит на графике eurusd, мне необходимо, транслировать надпись eurusd в название кнопки. Соответственно,если на другой паре - транслируем имя другой валютной пары

Вопрос, как подтягивать. Переменная Symbol крашит мт
 
noxter195 #:
Мне нужно получить имя текущей валютной пары чтоб транслировать его в название кнопки. Например индикатор стоит на графике eurusd, мне необходимо, транслировать надпись eurusd в название кнопки. Соответственно,если на другой паре - транслируем имя другой валютной пары

Вопрос, как подтягивать. Переменная Symbol крашит мт

Ничего не крашит, работает отменно со времён создания МетаТрейдера.

 
Vitaly Muzichenko #:

Ничего не крашит, работает отменно со времён создания МетаТрейдера.

Да спасибо. Видимо проблема в терминале было. Попробовал на другом терминале, все заработало. 

 
здравствуйте.можете написать советник по этим индекаторм с мартином но закрывал позиции или по общему тп или по первому тп исходника нету типа универсального советника для мт4

