Напишу советник бесплатно - страница 164
а индикатор написать можно бесплатно ?
такой пойдёт?
кто может напишите индюка для MT4..
задача.
рисовать прямоугольник на заданное(настройка в индюке) количество часов. верхняя и нижняя граница определяется по максимуму и минимуму задаваемого временного интервала (настройка в индюке) .
пример.
временной интервал в данном случае 2022.02.01 2:00 - 2022.02.01 14:00 рисуется на 72 часа (от ближайшей точки минимума или максимума к началу интервала)
вот скрипт для примера - взят отсюда https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_rectangle
Друзья, как в мт4 получить имя окна на котором находится робот/индикатор. Например (eurusd)
Что предполагается под этим понятием?
Мне нужно получить имя текущей валютной пары чтоб транслировать его в название кнопки. Например индикатор стоит на графике eurusd, мне необходимо, транслировать надпись eurusd в название кнопки. Соответственно,если на другой паре - транслируем имя другой валютной пары
Ничего не крашит, работает отменно со времён создания МетаТрейдера.
Да спасибо. Видимо проблема в терминале было. Попробовал на другом терминале, все заработало.