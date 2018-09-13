Продолжаю тему простейших индикаторов
- Мультитаймфреймовые индикаторы
- По Стоуэллу какие идеи
- Советники: iK_TF - TrendFinder
Продолжаю тему простейших индикаторов , встречал ли кто нибудь на просторах интернета индикатор нумерации свечей к примеру 1-2-3 направленных в одну сторону может и 1-2-3-4-5-6 короче сам замысел в том,чтоб направленные свечи нумеровались по закрытию свечи как на картинке
Есть индикатор с выводом размеров баров: Size of candles 2 (text)
Технология та же: вывод текста над баром. Если нумеровать нужно серии - значит нужно будет подрихтовать индикатор.
Нет нет не размер свечи а именно нумерация ... да ещё и в одну сторонуЮ
Вот нашёл но опять не то https://www.mql5.com/ru/code/18312
- голосов: 13
- 2017.05.29
- Maksim Neimerik
- www.mql5.com
Нет нет не размер свечи а именно нумерация ... да ещё и в одну сторонуЮ
Вот нашёл но опять не то https://www.mql5.com/ru/code/18312
А чем не подходит, Я так-же хотел предложить этот индикатор.
Вообще то нумеровать графическими объектами (как в моём индикаторе) - это довольно затратный и непродуктивный способ, но от него никуда не деться, если нужно нарисовать цифру более "9". А вот если делать то, что хочет топик стартер через шрифт Wingdings
то можно реализовать нумерацию через отрисовку индикаторного буфера (стиль рисования DRAW_ARROW) - только одно маааааленькое ограничение: нельзя поставить цифру более "9".
А чем не подходит, Я так-же хотел предложить этот индикатор
А чем не подходит, Я так-же хотел предложить этот индикатор.
Уважаемый мне нужна метка последовательная на каждой свече...простая цыфра без стрелок и т п
Есть индикатор Aliev FX Volumes (e3) мне нравиться как там реализовано тиковый обьём ..как бы его поправить для нумерации...есть идеи??? я так и не нашёл нужный мне индикатор.Выкладываю Aliev FX Volumes (e3)
Вот код
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fine volumes.mq4 |
//| eevviill |
//| itisallillusion@gmail.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Aliev"
#property link "businessystems.ru "
#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum 0
#property indicator_buffers 6
#property indicator_width1 2
#property indicator_width2 2
#property indicator_width3 2
#property indicator_width4 4
#property indicator_width5 4
#property indicator_color1 SkyBlue
#property indicator_color2 Maroon
#property indicator_color3 Yellow
#property indicator_color4 Blue
#property indicator_color5 Red
extern int BarsToCount = 400;
extern string pus1 = "";
extern string p_s = "Points settings";
extern bool use_points = true;
extern int distance_point = 80;
extern color color_point_u = Lime;
extern color color_point_d = Red;
extern color color_point_s = Yellow;
extern int size_point = 6;
extern string pus2 = "";
extern string s_w = "Way";
extern bool use_show_same_way = true;
extern bool use_show_daily_way = true;
extern string pus3 = "";
extern string al = "Alerts";
extern bool use_alerts = false;
extern string up_alert = "Up";
extern string down_alert = "Down";
double up[];
double down[];
double mid[];
double up2[];
double down2[];
double none[];
static int prevtime = 0;
///////////////////////////////////////
int init()
{
SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(0,up);
SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(1,down);
SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(2,mid);
SetIndexStyle(3,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(3,up2);
SetIndexStyle(4,DRAW_HISTOGRAM);
SetIndexBuffer(4,down2);
SetIndexStyle(5,DRAW_NONE);
SetIndexBuffer(5,none);
IndicatorShortName("Aliev FX Volumes");
return(0);
}
///////////////////////////////////////
int deinit()
{
string name_de;
for(int c=BarsToCount;c>=0;c--)
{
name_de="Vol_"+DoubleToStr(c,0);
if(ObjectFind(name_de)!=-1) ObjectDelete(name_de);
}
return(0);
}
//////////////////////////////////////////
int start()
{
////////////
up[0]=EMPTY_VALUE;
down[0]=EMPTY_VALUE;
mid[0]=EMPTY_VALUE;
if(Close[0]>Open[0]) up[0]=Volume[0];
if(Close[0]<Open[0]) down[0]=Volume[0];
if(Close[0]==Open[0]) mid[0]=Volume[0];
////////////////
if(use_points)
Ob_cre(0);
if(!use_points)
Ob_del(0);
////////
if(use_show_daily_way)
Ob_cre2();
if(!use_show_daily_way)
Ob_del2();
////////////
if (Time[0] == prevtime) return(0);
prevtime = Time[0];
///////////////////////////
for(int c=BarsToCount;c>=1;c--)
{
////////////
if(use_points)
Ob_cre(c);
if(!use_points)
Ob_del(c);
////////////
up[c]=EMPTY_VALUE;
down[c]=EMPTY_VALUE;
mid[c]=EMPTY_VALUE;
up2[c]=EMPTY_VALUE;
down2[c]=EMPTY_VALUE;
/////////////////
if(Close[c]>Open[c]) up[c]=Volume[c];
if(Close[c]<Open[c]) down[c]=Volume[c];
if(Close[c]==Open[c]) mid[c]=Volume[c];
none[c]=Volume[c]+Volume[c]/6;
//////////////
if(use_show_same_way)
{
if(Close[c]>Open[c] && Close[c+1]>Open[c+1])
{
up2[c]=Volume[c]; up2[c+1]=Volume[c+1];
up[c]=EMPTY_VALUE; up[c+1]=EMPTY_VALUE;
}
if(Close[c]<Open[c] && Close[c+1]<Open[c+1])
{
down2[c]=Volume[c]; down2[c+1]=Volume[c+1];
down[c]=EMPTY_VALUE; down[c+1]=EMPTY_VALUE;
}
}
if(use_alerts)
{
if(up2[1]!=EMPTY_VALUE && up2[4]==EMPTY_VALUE) Alert(up_alert);
if(down2[1]!=EMPTY_VALUE && down2[4]==EMPTY_VALUE) Alert(down_alert);
}
}
return(0);
}
//func
//+------------------------------------------------------------------+///////////////////////////////
void Ob_cre(int num_of_bar)
{
string name="Vol_"+DoubleToStr(num_of_bar,0);
color col_po;
if(Close[num_of_bar]>Open[num_of_bar]) col_po=color_point_u;
if(Close[num_of_bar]<Open[num_of_bar]) col_po=color_point_d;
if(Close[num_of_bar]==Open[num_of_bar]) col_po=color_point_s;
if(ObjectFind(name)==-1)
{
ObjectCreate(name,OBJ_TEXT,0,0,0);
}
ObjectSet(name,OBJPROP_TIME1,Time[num_of_bar]);
ObjectSet(name,OBJPROP_PRICE1,High[num_of_bar]+distance_point*Point);
//ObjectSet(name,OBJPROP_ANGLE,90);
ObjectSetText(name,DoubleToStr(Volume[num_of_bar],0),size_point,"Arrial",col_po);
}
/////////////////////////////////////////
void Ob_cre2()
{
int Num_of_win = WindowFind("Aliev FX Volumes");
if(ObjectFind("D_w")==-1)
{
ObjectCreate("D_w",OBJ_LABEL,Num_of_win,0,0);
ObjectSet("D_w",OBJPROP_CORNER,1);
ObjectSet("D_w",OBJPROP_XDISTANCE,20);
ObjectSet("D_w",OBJPROP_YDISTANCE,20);
ObjectSetText("D_w","Daily volume",10,"Arrial",White);
}
if(ObjectFind("D_w_v")==-1)
{
ObjectCreate("D_w_v",OBJ_LABEL,Num_of_win,0,0);
ObjectSet("D_w_v",OBJPROP_CORNER,1);
ObjectSet("D_w_v",OBJPROP_XDISTANCE,20);
ObjectSet("D_w_v",OBJPROP_YDISTANCE,45);
}
color vol_col;
if(iClose(Symbol(),PERIOD_D1,0)>iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0)) vol_col=Lime;
if(iClose(Symbol(),PERIOD_D1,0)<iOpen(Symbol(),PERIOD_D1,0)) vol_col=OrangeRed;
ObjectSetText("D_w_v",DoubleToStr(iVolume(Symbol(),PERIOD_D1,0),0),12,"Arrial",vol_col);
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////
void Ob_del(int num_of_bar)
{
string name="Vol_"+DoubleToStr(num_of_bar,0);
if(ObjectFind(name)!=-1)
{
ObjectDelete(name);
}
}
/////////////////////////////////////////
void Ob_del2()
{
if(ObjectFind("D_w")!=-1)
ObjectDelete("D_w");
if(ObjectFind("D_w_v")!=-1)
ObjectDelete("D_w_v");
}
А чем не подходит, Я так-же хотел предложить этот индикатор.
Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 3 до 12 баров
А мне как бы метка нужна на каждом чтобы читать постоянно...
Я же объяснял идею 123 и смена тренда, 1-2 в одну сторону,1 -2 в другую, 12345 тренд после него 1-2 откат сигнал на заход ...ну как то так
Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 3 до 12 баров
А мне как бы метка нужна на каждом чтобы читать постоянно...
Я же объяснял идею 123 и смена тренда, 1-2 в одну сторону,1 -2 в другую, 12345 тренд после него 1-2 откат сигнал на заход ...ну как то так
Ну как-то теперь понятно)
Просто когда пишете, то расставляйте запятые, а то теряется смысл всего написанного
Данный индикатор отслеживает непрерывную последовательность баров одного направления от 3 до 12 баров
А мне как бы метка нужна на каждом чтобы читать постоянно...
Я же объяснял идею 123 и смена тренда, 1-2 в одну сторону,1 -2 в другую, 12345 тренд после него 1-2 откат сигнал на заход ...ну как то так
Оно?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования