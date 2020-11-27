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Индикаторы

Semaphore MAMA - индикатор для MetaTrader 5

[Удален]
Просмотров:
2216
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Semaphore MAMA

---------------------------------------------------------------------------

//--- input parameters
input int                     PeriodMaSlow=21;          //Period slow Ma
input int                     PeriodMaFast=13;          //Pertiod fast Ma
input ENUM_APPLIED_PRICE      PriceMa=PRICE_CLOSE;      //Applied price
input ENUM_MA_METHOD          MethodMa=MODE_SMA;        //Method Ma
//---
    BrainMacd BrainMacd

    семафорный Индикатор -------------------------------------------------- input int InpMaPeriod=14; // Moving period input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Moving average method input ENUM_APPLIED_PRICE InpMaPrice=PRICE_CLOSE; // Moving Applied price input int InpFastEMA=10; // Fast EMA period input int InpSlowEMA=15; // Slow EMA period input int InpSignalSMA=13; // Signal SMA period input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price input int InpKPeriod=50; // K period input int InpDPeriod=20; // D period input int InpSlowing=10; // Slowing

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