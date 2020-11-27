Semaphore MAMA

семафорный Индикатор -------------------------------------------------- input int InpMaPeriod=14; // Moving period input ENUM_MA_METHOD MA_Method=MODE_SMA; // Moving average method input ENUM_APPLIED_PRICE InpMaPrice=PRICE_CLOSE; // Moving Applied price input int InpFastEMA=10; // Fast EMA period input int InpSlowEMA=15; // Slow EMA period input int InpSignalSMA=13; // Signal SMA period input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price input int InpKPeriod=50; // K period input int InpDPeriod=20; // D period input int InpSlowing=10; // Slowing

Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'Ehlers Fisher transform (original) '