Automated Trading Championship 2010 - страница 8
Kos:
12 инструментов по 15 лотов = 180 :)
Еще раз читаем правила
"Максимальное количество одновременно выставленных отложенных ордеров по всем символам - 3. "
Не по каждому , а по всем 12 инструментам.
Откуда вы взяли 180 лотов?)))
Еще раз внимательно
вместо того что бы вводить в заблуждения других. внимательно почитали бы разьяснения оранизаторов чемпионата. из-за флуда потом фиг что найдеш.
12*15=180 лотов. https://www.mql5.com/ru/forum/1072/page2/#comment_6732
Спасибо! Я действительно пропустил эту ветку и коменты организаторов. Для меня это открытие ибо сильно отличается от ATC2008.
Смею правда усомниться, что это разумно, вводить ограничения по отложникам и не ограничивать объем открытых позиций. Ведь брокер никогда не станет рисковать своей прибылью и в случае форсмажора отложники можно забанить реквотами, а открытые позы надо отрабатывать.
Буду ждать официально опубликованных правил чемпионата!!! Чего и всем желаю.
SHOOTER777:
Вот это я расслабился!!! Вернее увлекся тестированием MT5.
Что еще я пропустил?
Где то слышал,если не ошибаюсь от ROSH, что организаторы обещались предоставить специальные "тренировочные" счета для проверки и отладки советников?
Какой из этих советников сразу бы прошел автоматическую регистрацию?
В настоящее время все условия те же?
На предыдущей страницы уже давали ссылку на Правила Чемпионата 2010 года
https://championship.mql5.com/2010/ru/rules
