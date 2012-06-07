Automated Trading Championship 2010 - страница 8

Kos:
12 инструментов по 15 лотов = 180  :) 

 Еще раз читаем правила

"Максимальное количество одновременно выставленных отложенных ордеров по всем символам - 3. "

 

Не по каждому , а по всем 12 инструментам.

SHOOTER777:

 Еще раз читаем правила

"Максимальное количество одновременно выставленных отложенных ордеров по всем символам - 3. "

 

Не по каждому , а по всем 12 инструментам.

Отложенные ордера не есть позиции.  Вот покажите мне где в правилах о количестве позиций говориться...
 
SHOOTER777:

Откуда вы взяли 180 лотов?)))

Еще раз внимательно  

  1. Минимальный размер сделок 0.1 лота, максимальный - 5 лотов с шагом 0.1 лота на каждый ордер.
  2. Максимальное количество одновременно выставленных отложенных ордеров по всем символам - 3.
  3. Максимальный совокупный объем позиции и отложенных ордеров независимо от направления по одному символу - 15 лотов. Стоп-лоссы и тейкпрофиты не учитываются.  

вместо того что бы вводить в заблуждения других. внимательно почитали бы разьяснения оранизаторов чемпионата. из-за флуда потом фиг что найдеш.

12*15=180 лотов. https://www.mql5.com/ru/forum/1072/page2/#comment_6732

Prival:

вместо того что бы вводить в заблуждения других. внимательно почитали бы разьяснения оранизаторов чемпионата. из-за флуда потом фиг что найдеш.

12*15=180 лотов. https://www.mql5.com/ru/forum/1072/page2/#comment_6732

Спасибо! Я действительно пропустил эту ветку и коменты организаторов. Для меня это открытие ибо сильно отличается от ATC2008.

Смею правда усомниться, что это разумно, вводить ограничения по отложникам и не ограничивать объем открытых позиций.  Ведь брокер никогда не станет рисковать своей прибылью и в случае форсмажора отложники можно забанить реквотами, а открытые позы надо отрабатывать.

 Буду ждать официально опубликованных правил чемпионата!!! Чего и всем желаю.

SHOOTER777:

Буду ждать официально опубликованных правил чемпионата!!! Чего и всем желаю.

Так они вроде уже опубликованы, или нет?
 
SHOOTER777:

 Буду ждать официально опубликованных правил чемпионата!!! Чего и всем желаю.

https://championship.mql5.com/2010/ru/rules
Вот это я расслабился!!! Вернее увлекся тестированием MT5.

Что еще я пропустил?

Где то слышал,если не ошибаюсь от ROSH, что организаторы обещались  предоставить специальные  "тренировочные" счета для проверки и отладки советников?

 

Какой из этих советников сразу бы прошел автоматическую регистрацию?

  1. Создание эксперта, торгующего на разных инструментах
  2. Написание советника в MQL5 с использованием объектно-ориентированного подхода 
  3. Функции управления капиталом в экспертах
  4. Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих
  5. Знакомство с MQL5: написание простого советника и индикатора

В настоящее время все условия те же?


 

AM2:

Какой из этих советников сразу бы прошел автоматическую регистрацию?


На предыдущей страницы уже давали ссылку на Правила Чемпионата 2010 года

lea:
https://championship.mql5.com/2010/ru/rules
 
Rosh:

На предыдущей страницы уже давали ссылку на Правила Чемпионата 2010 года

 

Если я зарегистрировался на участие в чемпионате неделю назад, а галочки в поле "Ваши данные приняты..." все еще нет, это значит что не выполнено кaкое то из правил? Как же мне понять что именно не верно, чтобы устранить ошибку?
