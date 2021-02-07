Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1310

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В четверг 26 ноября 2020 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.

Обновление будет доступно через систему Live Update.

 
Спасибо, что обновляете платформу. А как узнать список исправлений?
 
Vitaliy Kuznetsov:
Спасибо, что обновляете платформу. А как узнать список исправлений?

Всё описание в одной фразе «В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.» Дополнений не ждите. Об этом сказано очень давно.

 
Alexey Viktorov:

Дополнений не ждите. Об этом сказано очень давно.

Так я и не жду. Может там какие важные исправления. Например, связанные с загрузками котировок при горячей смене пары в окне при работающем мтф-индикаторе или оптимизация рисования через буфер.

Просто пишешь костыли и закрываешь баги, а потом что-то поправили и уже не пашет как раньше. Осведомлён, значит вооружён.

 
Сообщение от27.06.2020.
Yurij Kozhevnikov:

Если забыл поставить галочку разрешения DLL, а потом вызываешь свойства и ставишь эту галочку, то все входные параметры сбрасываются на дефолтные. Причём показываются те, что были установлены, а применяются дефолтные.

Постоянно сталкиваюсь с этим на разрабатываемом индикаторе.

Некорректное поведение не исправлено. В советнике аналогично.

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1260
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1260
  • 2020.05.26
  • www.mql5.com
В пятницу 24 января 2020 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлены ошибки и повышена стабильность работы платформы...
 
товариччи, имеется ли возможность сохранить настройки МТ4 и хранить отдельно. При установке на новом месте воспользоваться, загрузив файл настройки? Буду очччинь благодарен! Спасибо!
 
MetaQuotes:

В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.

Перечислите, пожалуйста важные изменения.

В терминале до сих пор бывают ошибки. Допустим при тестировании советников с большим количеством настроек они обрезаются в отчете после 50 штук, соответственно потом работать с этими данными в Ексель уже невозможно, они обрезанные и все встают в одну строчку.

 
chin63 АЧД:
товариччи, имеется ли возможность сохранить настройки МТ4 и хранить отдельно. При установке на новом месте воспользоваться, загрузив файл настройки? Буду очччинь благодарен! Спасибо!

Да, имеются. Для одного графика - шаблон, для всего терминала - профиль.

 

Обновились библиотеки Ccanvas и Graph, старые советники не компилируются

 

Я только заметил, что цвет индикатора соединения поменялся, раньше он был более тёмного оттенка...


не знаю почему так, а может уже кукушка поехала ;)

 
Evgeniy Chumakov:

Я только заметил, что цвет индикатора соединения поменялся, раньше он был более тёмного оттенка...


не знаю почему так, а может уже кукушка поехала ;)

А как Вам такая расцветка? ))

Я так понимаю, что это зависит не столько от самого терминала, сколько от ДЦ.

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