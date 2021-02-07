Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1310
Спасибо, что обновляете платформу. А как узнать список исправлений?
Всё описание в одной фразе «В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.» Дополнений не ждите. Об этом сказано очень давно.
Дополнений не ждите. Об этом сказано очень давно.
Так я и не жду. Может там какие важные исправления. Например, связанные с загрузками котировок при горячей смене пары в окне при работающем мтф-индикаторе или оптимизация рисования через буфер.
Просто пишешь костыли и закрываешь баги, а потом что-то поправили и уже не пашет как раньше. Осведомлён, значит вооружён.
Если забыл поставить галочку разрешения DLL, а потом вызываешь свойства и ставишь эту галочку, то все входные параметры сбрасываются на дефолтные. Причём показываются те, что были установлены, а применяются дефолтные.
Постоянно сталкиваюсь с этим на разрабатываемом индикаторе.
Некорректное поведение не исправлено. В советнике аналогично.
- 2020.05.26
- www.mql5.com
В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.
Перечислите, пожалуйста важные изменения.
В терминале до сих пор бывают ошибки. Допустим при тестировании советников с большим количеством настроек они обрезаются в отчете после 50 штук, соответственно потом работать с этими данными в Ексель уже невозможно, они обрезанные и все встают в одну строчку.
товариччи, имеется ли возможность сохранить настройки МТ4 и хранить отдельно. При установке на новом месте воспользоваться, загрузив файл настройки? Буду очччинь благодарен! Спасибо!
Да, имеются. Для одного графика - шаблон, для всего терминала - профиль.
Обновились библиотеки Ccanvas и Graph, старые советники не компилируются
Я только заметил, что цвет индикатора соединения поменялся, раньше он был более тёмного оттенка...
не знаю почему так, а может уже кукушка поехала ;)
А как Вам такая расцветка? ))
Я так понимаю, что это зависит не столько от самого терминала, сколько от ДЦ.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В четверг 26 ноября 2020 года будет выпущено обновление MetaTrader 4. В нем исправлен ряд ошибок и повышена стабильность работы платформы.
Обновление будет доступно через систему Live Update.