Проблемы подключения к MQL5 Storage

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У меня есть проект в MQL5 Storage. Работаю над ним второй год. Со вчерашнего дня не могу к нему подключиться. Так же не получается авторизоваться в https://storage.mql5.io/repos/.

В окне Навигатора в MetaEditor при вызове настроек проекта выдаёт запись "project settings failed with error 1001". При этом, другой участник которому дан доступ, спокойно подключается к проекту и к сайту.

Вопрос что делать? К кому обращаться с данной проблемой?

 
Francuz:

У меня есть проект в MQL5 Storage. Работаю над ним второй год. Со вчерашнего дня не могу к нему подключиться. Так же не получается авторизоваться в https://storage.mql5.io/repos/.

В окне Навигатора в MetaEditor при вызове настроек проекта выдаёт запись "project settings failed with error 1001". При этом, другой участник которому дан доступ, спокойно подключается к проекту и к сайту.

Вопрос что делать? К кому обращаться с данной проблемой?

делать бекапы

пока второй участник так-же не отвалился, надо делать резервные копии

 
Maxim Kuznetsov:

делать бекапы

пока второй участник так-же не отвалился, надо делать резервные копии

Ничего не потеряно. Вопрос в другом. Как решить проблему? На лицо явные проблемы с аккаунтом. Но кто занимается подобными проблемами, и как к нему обратиться?

 
Это сетевая проблема. Нет коннекта.

Какой у вас билд терминала редактора?
 

Version: 5.00 build 2650

Если проблема в терминале, то как тогда объяснить что я не могу зайти через сайт?

 

Сейчас у себя проверил 

В MetaEditor'е работает нормально (пробовал, все работает):

Сайт https://storage.mql5.io
Тоже зашел, все нормально, но пришлось немного подождать, когда все загрузится (браузер Хром):

 

Ещё раз объясняю.

Не могу через свою учётную запись ни авторизоваться через MetaEditor, ни через сайт https://storage.mql5.io.

С этого компа и с этого же браузера другой человек спокойно авторизуется без проблем и там и там.

По этому я предполагаю что проблема в аккаунте на стороне сервера, а не в MetaEditor`е или связи.

 

Обычно не могут в Метатрейдере во вкладке Сообщество авторизоваться, ошибочно вводя имейл вместо логина.
Но чтобы во вкладке Сообщество в Метатрейдере можно было авторизоваться, а в MetaEditor'е нет - такого нигде не помню, то есть, никто не рапортовал об этом нигде (я даже думаю, что там один сервер ...).

Я вообще не помню, чтобы я там в MetaEditor'е специально на вкладке Сообщество авторизовывался.
Я авторизовывался в МетаТрейдере в Сообщество.
Что до Storage, то авторизовался один раз и давно (не помню как и когда),  и авторизация на нескольких компьютерах не слетала никогда.

Вы, наверное, конкретно про Storage ...

То есть, если ваш товарищ авторизуется во вкладке Сообщество своим логином и паролем в вашем Метатрейдере, то он может войти в свой Storage.
А если вы поменяете логин и пароль товарища во вкладке Сообщество на свой, то вы не можете ...
Потому что я не думаю, что можно, авторизовавшить во вкладке Сообщество - войти в чужой Storage ..


 

Проблема решена.

В чём были причины:

1. Фаервол не позволял делать коммиты, но позволял подгружать из облака (поведение изменилось после обновления Windows).

2. На сайте https://www.mql5.com зарегистрирован по ником Francuz, а сайт https://storage.mql5.io/repos/ и MetaEditor принимают сугубо только нижний регистр: francuz.

3. После обновления Windows 10 MetaEditor стал корректно работать только при запуске от имени Администратора.

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Сегодня с хранилищем проблемы, с утра не могу файлы нормально обновлять


У кого-то еще есть такое?

 
Vasiliy Pushkaryov:

Сегодня с хранилищем проблемы, с утра не могу файлы нормально обновлять

У кого-то еще есть такое?

Уже все отлично. Спасибо.

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