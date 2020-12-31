Проблемы подключения к MQL5 Storage
У меня есть проект в MQL5 Storage. Работаю над ним второй год. Со вчерашнего дня не могу к нему подключиться. Так же не получается авторизоваться в https://storage.mql5.io/repos/.
В окне Навигатора в MetaEditor при вызове настроек проекта выдаёт запись "project settings failed with error 1001". При этом, другой участник которому дан доступ, спокойно подключается к проекту и к сайту.
Вопрос что делать? К кому обращаться с данной проблемой?
делать бекапы
пока второй участник так-же не отвалился, надо делать резервные копии
делать бекапы
пока второй участник так-же не отвалился, надо делать резервные копии
Ничего не потеряно. Вопрос в другом. Как решить проблему? На лицо явные проблемы с аккаунтом. Но кто занимается подобными проблемами, и как к нему обратиться?
Version: 5.00 build 2650
Если проблема в терминале, то как тогда объяснить что я не могу зайти через сайт?
Сейчас у себя проверил
В MetaEditor'е работает нормально (пробовал, все работает):
Сайт https://storage.mql5.io
Тоже зашел, все нормально, но пришлось немного подождать, когда все загрузится (браузер Хром):
Ещё раз объясняю.
Не могу через свою учётную запись ни авторизоваться через MetaEditor, ни через сайт https://storage.mql5.io.
С этого компа и с этого же браузера другой человек спокойно авторизуется без проблем и там и там.
По этому я предполагаю что проблема в аккаунте на стороне сервера, а не в MetaEditor`е или связи.
Обычно не могут в Метатрейдере во вкладке Сообщество авторизоваться, ошибочно вводя имейл вместо логина.
Но чтобы во вкладке Сообщество в Метатрейдере можно было авторизоваться, а в MetaEditor'е нет - такого нигде не помню, то есть, никто не рапортовал об этом нигде (я даже думаю, что там один сервер ...).
Я вообще не помню, чтобы я там в MetaEditor'е специально на вкладке Сообщество авторизовывался.
Я авторизовывался в МетаТрейдере в Сообщество.
Что до Storage, то авторизовался один раз и давно (не помню как и когда), и авторизация на нескольких компьютерах не слетала никогда.
Вы, наверное, конкретно про Storage ...
То есть, если ваш товарищ авторизуется во вкладке Сообщество своим логином и паролем в вашем Метатрейдере, то он может войти в свой Storage.
А если вы поменяете логин и пароль товарища во вкладке Сообщество на свой, то вы не можете ...
Потому что я не думаю, что можно, авторизовавшить во вкладке Сообщество - войти в чужой Storage ..
Проблема решена.
В чём были причины:
1. Фаервол не позволял делать коммиты, но позволял подгружать из облака (поведение изменилось после обновления Windows).
2. На сайте https://www.mql5.com зарегистрирован по ником Francuz, а сайт https://storage.mql5.io/repos/ и MetaEditor принимают сугубо только нижний регистр: francuz.
3. После обновления Windows 10 MetaEditor стал корректно работать только при запуске от имени Администратора.
- www.mql5.com
Сегодня с хранилищем проблемы, с утра не могу файлы нормально обновлять
У кого-то еще есть такое?
Сегодня с хранилищем проблемы, с утра не могу файлы нормально обновлять
У кого-то еще есть такое?
Уже все отлично. Спасибо.
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У меня есть проект в MQL5 Storage. Работаю над ним второй год. Со вчерашнего дня не могу к нему подключиться. Так же не получается авторизоваться в https://storage.mql5.io/repos/.
В окне Навигатора в MetaEditor при вызове настроек проекта выдаёт запись "project settings failed with error 1001". При этом, другой участник которому дан доступ, спокойно подключается к проекту и к сайту.
Вопрос что делать? К кому обращаться с данной проблемой?