Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 125
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Года полтора назад я так через Робо обналичивал, Заводил баксы через AstroPay и выводил рублями на Киви они тогда еще не закрыли рублевые счета и был вывод в рублях. Сейчас зашел на старый аккаунт и с удивлением увидел, что они работают и с Киви и с Мир! Вот скриншот снял, надо попробовать пополнить в рубликах, пройдет наверное.
В Тикмилле есть пополнение Вебманями. А вывод есть и на USDT. Вот я открыл счет, завел вебманями. Через несколько месяцев хотел снять уже в USDT. Сказали нет, дорогой, в чем заводил, в том и снимай. Пришлось в WMZ снимать.
В Тикмилле есть пополнение Вебманями. А вывод есть и на USDT. Вот я открыл счет, завел вебманями. Через несколько месяцев хотел снять уже в USDT. Сказали нет, дорогой, в чем заводил, в том и снимай. Пришлось в WMZ снимать.
Да, у многих брокеров есть такое. Как сейчас у робо, не в курсе.
Да, у многих брокеров есть такое. Как сейчас у робо, не в курсе.
Хочу попробовать мелкую сумму завести в USDT. Может потом можно будет в USDT на этот же USDT-кошелек снимать. А то WMZ не кошерное стало по курсу.
Хочу попробовать мелкую сумму завести в USDT. Может потом можно будет в USDT на этот же USDT-кошелек снимать. А то WMZ не кошерное стало по курсу.
На этот же USDT-кошелек конечно можно снимать. Главное посмотреть, что вообще ЕСТЬ вывод на USDT. Редко, но бывает по некоторым криптам или ЭПС, что ввод есть, а вывода нет и наоборот ).
На этот же USDT-кошелек конечно можно снимать. Главное посмотреть, что вообще ЕСТЬ вывод на USDT. Редко, но бывает по некоторым криптам или ЭПС, что ввод есть, а вывода нет и наоборот ).
Есть у них некоторая крипта
Есть у них некоторая крипта
Это мое частное мнение конечно, но я бы в качестве валюты депозита не стал использовать биток и крипту, которая ходит за ним.
Это мое частное мнение конечно, но я бы в качестве валюты депозита не стал использовать биток и крипту, которая ходит за ним.
В данном случае меня только usdt интересует. Я его тоже по простоте душевной криптой называю. Хотя вроде это не так
Я в теории слабоват, но как понимаю, это крипта, курс которой жестко привязан к доллару. Как удалось его так привязать, может, расскажут более опытные коллеги с форума, я не в курсе. А биток и его попутчики типа эфира это чисто спекулятивные инструменты. Всегда было смешно, когда отдельные горячие головы прогнозировали, что они станут мировыми валютами.
По моему, именно на этом форуме на волне спекулятивного дикого роста битка один коллега собрал майнинг ферму, запитываясь энергией у соседа инвалида, у которого были льготы. И парень вел здесь очень честный и подробный блог с финансовыми отчетами о работе. А после НГ, если не ошибаюсь, биток камнем полетел вниз. Как помню, товарищ успел распродать железо, но в результате остался почти по нулям. Это был интересный и полностью открытый эксперимент, автору всеобщая благодарность.
Я в теории слабоват, но как понимаю, это крипта, курс которой жестко привязан к доллару. Как удалось его так привязать, может, расскажут более опытные коллеги с форума, я не в курсе.
Просто фонд который выпускает крипту на сумму имеющихся у него средств. Приносишь ему доллар, они дают тебе USDT. приносишь USDT они отдают тебе доллар.
Только все через крупные биржи, они своими ордерами арбитражат отклонение курса от 1:1
Тут главное не заиграться как кудряш куколд, тогда всё будет ок.
Просто фонд который выпускает крипту на сумму имеющихся у него средств. Приносишь ему доллар, они дают тебе USDT. приносишь USDT они отдают тебе доллар.
Только все через крупные биржи, они своими ордерами арбитражат отклонение курса от 1:1
Тут главное не заиграться как кудряш куколд, тогда всё будет ок.
Теперь ясно, спс!