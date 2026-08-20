Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 19
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Вы не поверите, на всех профильных форумах столько разговоров и фантазий о способах платежей. Столько раз написали про потенциальную возможность UnionPay, и хоть бы один попробовал! Это же не стоит ничего. Клиент Почта-банка может из дома за пару минут завести виртуальную карту и испытать её. Не-клиент может дойти до почтового отделения (если там открывают счёт, не знаю), или до офиса (как я когда-то) и за полчаса-час (если очередь) получить бесплатный МИР и дома открыть виртуальную UP. Карта МИР всегда была бесплатной, виртульная UP бесплатна (проверено).
Хоть кто-нибудь, испытайте UP. Это же бесплатно. Я завёл, но мне сейчас некуда её применить. Нет ни одного повода испытать трансграничные платежи.
Вы не поверите, на всех профильных форумах столько разговоров и фантазий о способах платежей. Столько раз написали про потенциальную возможность UnionPay, и хоть бы один попробовал! Это же не стоит ничего. Клиент Почта-банка может из дома за пару минут завести виртуальную карту и испытать её. Не-клиент может дойти до почтового отделения (если там открывают счёт, не знаю), или до офиса (как я когда-то) и за полчаса-час (если очередь) получить бесплатный МИР и дома открыть виртуальную UP. Карта МИР всегда была бесплатной, виртульная UP бесплатна (проверено).
Хоть кто-нибудь, испытайте UP. Это же бесплатно. Я завёл, но мне сейчас некуда её применить. Нет ни одного повода испытать трансграничные платежи.
Paypal тоже закрывает все счета РФ, уже есть новости. Так что на данный момент нет ни одного способа вывода.
Или искать кого-то за рубежом, выводя ему на карту и он потом через обменник переведёт. Но вот ненадёжная схема, если честно.
Но будем на позитиве. Как будто у кого-то миллионы на вывод) Топов единицы.
Здесь нету UP на вывод
Ну на ввод есть. Спрашивали же, как оплатить.
У меня со скрилом какие-то проблема, не могу зайти в экаунт.
UP, как мне кажется, предназначен только для покупок на али.
Думаю, такой вариант возможен: отдельная касса для России.
У меня со скрилом какие-то проблема, не могу зайти в экаунт.
Зашёл только что. Сбрасывал пароль и подтверждал СМС.
UP, как мне кажется, предназначен только для покупок на али.
Али принимает российские карты. Весь трансфер внутри России. Aliexpress Russia.
Писали. Я не покупал в марте.
Зашёл только что. Сбрасывал пароль и подтверждал СМС.
У меня такая картинка:
Али принимает российские карты. Весь трансфер внутри России. Aliexpress Russia.
Писали. Я не покупал в марте.
Алиэкспресс в России принадлежит России ,поэтому конечно принимает наши карты
У меня такая картинка:
возможно ещё не всех коснулось поэтому один может войти , а другой нет