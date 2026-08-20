Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 52
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Сервисдеск ответил нужно подождать, временные технические проблемы у провайдера.
Мда, жесть пока эти проблемы с выводом идут я уже потерял 10 рублей на доллар
вы так пишите будто вы один такой) и в вашем случае неактуально будет сейчас написать, что вам всё равно на остальных кто так же хочет вывести средства).
вы незнакомы с ситуации когда вывод был недоступен месяц.. и было неизвестно, что будет дальше.. поэтому на вашем месте и других недовольных я бы сказал спасибо, что вывод работает пусть и не постоянно.
и говорю: спасибо ресурсу за возможности которые он предоставляет!
чтобы понять о чём я пишу прочтите эту ветку с самого начала. чтобы меньше расстраиваться не считайте в рублях сколько вы заработали. я так и делаю)
есть и плюсы друзья техника к примеру будет дешевле.. можно будет купить компьютер не менее выгодно чем по более высокому курсу)
А если бы курс рубля не укреплялся, то прибавьте сюда инфляцию Европы и вы бы увидели куда большие цены в магазинах..
к чему я это? примите как есть и не накручивайте себя. есть моменты на которые мы не в силах повлиять..
одно дело париться когда ты пытаешься найти выход и тратишь свои нервы и совершенно другое , когда ты не в силах повлиять никак
есть и плюсы друзья техника к примеру будет дешевле.. можно будет купить компьютер не менее выгодно чем по более высокому курсу)
ну конечно, ага, не будет техника дешеветь, скорее наоборот.
коротко о главном
Ну вот это в юмор...
Здесь-то зачем?
ну конечно, ага, не будет техника дешеветь, скорее наоборот.
тут две стороны вопроса..
с одной стороны крепкий рубль обеспечит более низку цену товаров после конвертации.
с другой стороны инфляция в странах Европы заставит их поднять цены на их товары.
поэтому тут вопрос, что будет сильнее,наше укрепление валюты или их рост инфляции, а может это будет пропорционально.
У многих может возникнуть вопрос почему рубль укрепился, а цены на технику сразу не упали и оставались повышенными?
Я общался с директором ДНС и он обьяснил картину... Дело в том что закупая к примеру стиральную машину за 15 000 и продавая за 20 000
они рассчитывают за одну проданную вновь купить такую же... а вышло так... целые контейнеры техники загрузили(не оплатив их) когда курс был 80 а затем резкий скочок за 100..
и вот для перестраховки цены установили повышенными пока курс сильно колебался.. чтобы не прогореть и если вдруг курс резко вырастет они смогли купить за 1 проданный товар точно такой же..
Другими словами если они купили товар за 15000 а продали за 20 000 .. и вдруг курс резко вырос и уже товар на отгрузке стоит 25 000, то они в убытке и не могут уже купить за проданную единицу товара такую же единицу..
Вот продали 10 000 едениц товара ,а купить на заработанное могут только 7000 едениц.. вот поэтому цены временно подскочили / сейчас цены стабильно идут по курсу ... и если наблюдается где-то рост, то это инфляция
тех стран, что продают данные товары.
Кто-нибудь пробовал на WebMoney? Работает?
Вчера вечером выводил, но курс в обменниках низкий (62-63 рубля).