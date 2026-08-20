Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 192
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когда вы выбираете Телеграм на mql5.com -- надо ещё в самом Телеграм в боте нажать "Получить код верификации" -- тогда Телеграм даст код и этот код введёте на mql5.com
Все приходит, ввожу код. Тут пишет: "Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.".
Пишу в WM. На их стороне вообще ничего не приходит, то есть запроса нет. Пишу в сервисдеск тут, отвечают, что проблема на стороне WM. Уже месяц туда-сюда отправляют.
Все приходит, ввожу код. Тут пишет: "Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.".
Пишу в WM. На их стороне вообще ничего не приходит, то есть запроса нет. Пишу в сервисдеск тут, отвечают, что проблема на стороне WM. Уже месяц туда-сюда отправляют.
Эх! Если бы вся проблема была зарыта только в том, как добыть код верификации из Телеграм'а, ан нет, вся пакость может быть такова, что и сам Телеграм оказывается начисто заблокирован у всех операторов связи в регионе в дополнение к отсутствию смс'ов. Причём, навскидку даже непонятно, с чьей стороны проблема.
Добавлю вариант решения проблемы и в такой ситуации. Я сам решил данную задачку в Debian Linux, как оно будет работать в Windows или на Андроиде, я не проверял. Вот ссылка на статью: Трудные времена: как завести Тор в виде локального сервиса и повесить на него один из браузеров и Телеграм.
Я только добавлю, что адрес сервера Tor на компьютере может быть не только 9050, но и 9150, ну и следует быть внимательным к серверным настройкам в Телеграм, у меня с одного раза настроить не получилось. И броузер Tor ставить только из официального репозитория!
Эх! Если бы вся проблема была зарыта только в том, как добыть код верификации из Телеграм'а, ан нет, вся пакость может быть такова, что и сам Телеграм оказывается начисто заблокирован у всех операторов связи в регионе в дополнение к отсутствию смс'ов. Причём, навскидку даже непонятно, с чьей стороны проблема.
Ну, так банальный VPN помогает с этой проблемой...
А карты VISA выпущенные в РБ нормально работают на ввод и вывод отсюда?
Может кто-то не знает - сам обнаружил настройку случайно в Вебмани и галочка стояла):
По выходным такая ошибка довольно частое явление, в будни обычно исправляется.
Уже видимо не исправляется, с поддержки написали:
"Добрый день,
Благодарим вас за ожидание.
Платёжный провайдер подтвердил, что выплаты пользователям из России в настоящее время заблокированы данным способом.
Мы можем вам порекомендовать воспользоваться картами на ваше имя, выпущенными в другом регионе."
То есть вариантов 0:(
Уже видимо не исправляется, с поддержки написали:
"Добрый день,
Благодарим вас за ожидание.
Платёжный провайдер подтвердил, что выплаты пользователям из России в настоящее время заблокированы данным способом.
Мы можем вам порекомендовать воспользоваться картами на ваше имя, выпущенными в другом регионе."
То есть вариантов 0:(
Да, в опровержении своего же сообщения, смс с кодом подтверждения где-то с конца апреля перестали приходить.
Но в телеграм, работающий через VPN, коды подтверждения приходят.
Сам в последний раз 8 мая выводил на WMT-кошелек.