Как теперь выводить деньги с MQL5.com? - страница 192

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Andrey F. Zelinsky #:
когда вы выбираете Телеграм на mql5.com -- надо ещё в самом Телеграм в боте нажать "Получить код верификации" -- тогда Телеграм даст код и этот код введёте на mql5.com

Все приходит, ввожу код. Тут пишет: "Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.".

Пишу в WM. На их стороне вообще ничего не приходит, то есть запроса нет. Пишу в сервисдеск тут, отвечают, что проблема на стороне WM. Уже месяц туда-сюда отправляют.

 
Aleksey Usachev #:

Все приходит, ввожу код. Тут пишет: "Платежная система Webmoney отклонила операцию вывода. Пожалуйста, обратитесь в банк-эмитент Вашей карты за подробностями.".

Пишу в WM. На их стороне вообще ничего не приходит, то есть запроса нет. Пишу в сервисдеск тут, отвечают, что проблема на стороне WM. Уже месяц туда-сюда отправляют.

По выходным такая ошибка довольно частое явление, в будни обычно исправляется.
 

Эх! Если бы вся проблема была зарыта только в том, как добыть код верификации из Телеграм'а, ан нет, вся пакость может быть такова, что и сам Телеграм оказывается начисто заблокирован у всех операторов связи в регионе в дополнение к отсутствию  смс'ов. Причём, навскидку даже непонятно, с чьей стороны проблема.

Добавлю вариант решения проблемы и в такой ситуации. Я сам решил данную задачку в Debian Linux, как оно будет работать в Windows или на Андроиде, я не проверял. Вот ссылка на статью:  Трудные времена: как завести Тор в виде локального сервиса и повесить на него один из браузеров и Телеграм.

Я только добавлю, что адрес сервера Tor на компьютере может быть не только 9050, но и 9150, ну и следует быть внимательным к серверным настройкам в Телеграм, у меня с одного раза настроить не получилось. И броузер Tor ставить только из официального репозитория!

Трудные времена: как завести Тор в виде локального сервиса и повесить на него один из браузеров и Телеграм
Трудные времена: как завести Тор в виде локального сервиса и повесить на него один из браузеров и Телеграм
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Добрый день, товарищи! В честь пятничного богослужения предлагаю немного практической пользы для прав и свобод, которые в последнее время сильно ограничены. Поэтому мое выступление максимально практично. Установка Тор Для того, чтобы поставить Тор на моей системе - у меня Mint, - достаточно написать следующих волшебных слов: На выходе у нас...
 
Nikolay Kositsin #:

Эх! Если бы вся проблема была зарыта только в том, как добыть код верификации из Телеграм'а, ан нет, вся пакость может быть такова, что и сам Телеграм оказывается начисто заблокирован у всех операторов связи в регионе в дополнение к отсутствию  смс'ов. Причём, навскидку даже непонятно, с чьей стороны проблема.


Ну, так банальный VPN помогает с этой проблемой...

 
А карты VISA выпущенные в РБ нормально работают на ввод и вывод отсюда?
 
Sergey Gridnev #:
А карты VISA выпущенные в РБ нормально работают на ввод и вывод отсюда?
Работают, но не все банки.
 

Может кто-то не знает - сам обнаружил настройку случайно в Вебмани и галочка стояла):


 
Denis Nikolaev #:
По выходным такая ошибка довольно частое явление, в будни обычно исправляется.

Уже видимо не исправляется, с поддержки написали:

"Добрый день,

Благодарим вас за ожидание.

Платёжный провайдер подтвердил, что выплаты пользователям из России в настоящее время заблокированы данным способом.

Мы можем вам порекомендовать воспользоваться картами на ваше имя, выпущенными в другом регионе."

То есть вариантов 0:(

 
Aleksey Usachev #:

Уже видимо не исправляется, с поддержки написали:

"Добрый день,

Благодарим вас за ожидание.

Платёжный провайдер подтвердил, что выплаты пользователям из России в настоящее время заблокированы данным способом.

Мы можем вам порекомендовать воспользоваться картами на ваше имя, выпущенными в другом регионе."

То есть вариантов 0:(

Да, в опровержении своего же сообщения, смс с кодом подтверждения где-то с конца апреля перестали приходить.

Но в телеграм, работающий через VPN, коды подтверждения  приходят.

Сам в последний раз 8 мая выводил на WMT-кошелек.

 
Так в поддержке написали, в РФ никак. Сделали бы хотя бы перевод между пользователями.
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