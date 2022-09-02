Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 11

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Торги на фондовом и срочных рынках Московской биржи 28 февраля проводиться не будут, режим на 1 марта будет объявлен в 9:00 МСК

    Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Банк России принял решение в связи со складывающейся ситуацией не открывать в понедельник 28 февраля  на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
    Он связывает свое решение складывающейся ситуацией.
    Режим работы "Московской биржи" 1 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 1 марта.
 
prostotrader #:

И тут Остапа понесло...

Без аргументов начал цитатки постить, ясно...

Я разочарован Вашим уровнем логики и дискурса, сударь...

 
Dmitriy Skub #:
Торги на фондовом и срочных рынках Московской биржи 28 февраля проводиться не будут, режим на 1 марта будет объявлен в 9:00 МСК

    Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Банк России принял решение в связи со складывающейся ситуацией не открывать в понедельник 28 февраля  на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
    Он связывает свое решение складывающейся ситуацией.
    Режим работы "Московской биржи" 1 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 1 марта.

Спасибо

 
prostotrader #:

Да нет, ночью приятель позвонил и предложил продать по 146, вот я и слил :)

Нормальный ценник)) мне всего то удалось по 99 подпродать.
 
diman1982 #:
Нормальный ценник)) мне всего то удалось по 99 подпродать.

Обычная спекуляция :) (вспомнил совок)

Один приятель дал доллары  для продажи на бирже, а другому засвербило купить в воскресенье ночью (в обменниках такая цена и была).

Россея, матушка... 

Добавлено

В связи новым постановлением, интересно что простые люди с этими фантиками будут делать?

 
Ставку забрали до 20 , таки дельта к 20 годовым должна подрасти получается.
 
diman1982 #:
Ставку забрали до 20 , таки дельта к 20 годовым должна подрасти получается.

Торгов-то нет, неизвестно что будет ;(

 

@prostotrader

Хех, ну надо было писать что продал по 246 или по 346 сразу уж... всё равно сказания на форумах не верифицировать никак 😁

Ну или приятель совсем уж безграмотный простофиля-лопух, но тогда Вам, господин Простотрейдер, должно быть стыдно, если своего приятеля нахлобучили, да еще и хвастаться этим здесь.

Некрасиво-с.

---

Что касается фантиков, то все здравомыслящие люди понимают что в данном случае это рубль.

Если бы рубль был истинно стабильной валютой тогда ЦБ не пришлось бы вводить ЭКСТРЕННЫЕ нерыночные меры для его поддержки, поразмыслите над этим, если у Вас осталась еще какая-то логика.

А так-то мракобесы уже много десятков лет "хоронят" доллар, но почему-то каждый раз садятся в лужу... необучаемые...

 
transcendreamer #:

@prostotrader

Хех, ну надо было писать что продал по 246 или по 346 сразу уж... всё равно сказания на форумах не верифицировать никак 😁

Ну или приятель совсем уж безграмотный простофиля-лопух, но тогда Вам, господин Простотрейдер, должно быть стыдно, если своего приятеля нахлобучили, да еще и хвастаться этим здесь.

Некрасиво-с.

---

Что касается фантиков, то все здравомыслящие люди понимают что в данном случае это рубль.

Если бы рубль был истинно стабильной валютой тогда ЦБ не пришлось бы вводить ЭКСТРЕННЫЕ нерыночные меры для его поддержки, поразмыслите над этим, если у Вас осталась еще какая-то логика.

А так-то мракобесы уже много десятков лет "хоронят" доллар, но почему-то каждый раз садятся в лужу... необучаемые...

Слушайте, я уже признал, что Вы победили.

Может хватит заполнять черненьким белое поле экрана?

Добавлено

А это для тех, кто понимает о чем я говорю


 
prostotrader #:

Слушайте, я уже признал, что Вы победили.

Может хватит заполнять черненьким белое поле экрана?

Обижаться не надо... учитесь на ошибках чтобы в следующий раз выглядеть более солидно...

Успехов...

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PS

Да, ставка 21% это безусловно хорошо, но Вы уже потеряли 25-30% на девальвации, LOL, разбирали в соседней ветке...

(и есть риск что чем дальше тем больше)

Ну видимо некоторым не дано математику осилить...

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