Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 11
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Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Банк России принял решение в связи со складывающейся ситуацией не открывать в понедельник 28 февраля на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Он связывает свое решение складывающейся ситуацией.
Режим работы "Московской биржи" 1 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 1 марта.
И тут Остапа понесло...
Без аргументов начал цитатки постить, ясно...
Я разочарован Вашим уровнем логики и дискурса, сударь...
Торги на фондовом и срочных рынках Московской биржи 28 февраля проводиться не будут, режим на 1 марта будет объявлен в 9:00 МСК
Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Банк России принял решение в связи со складывающейся ситуацией не открывать в понедельник 28 февраля на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
Он связывает свое решение складывающейся ситуацией.
Режим работы "Московской биржи" 1 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9:00 МСК 1 марта.
Спасибо
Да нет, ночью приятель позвонил и предложил продать по 146, вот я и слил :)
Нормальный ценник)) мне всего то удалось по 99 подпродать.
Обычная спекуляция :) (вспомнил совок)
Один приятель дал доллары для продажи на бирже, а другому засвербило купить в воскресенье ночью (в обменниках такая цена и была).
Россея, матушка...
Добавлено
В связи новым постановлением, интересно что простые люди с этими фантиками будут делать?
Ставку забрали до 20 , таки дельта к 20 годовым должна подрасти получается.
Торгов-то нет, неизвестно что будет ;(
@prostotrader
Хех, ну надо было писать что продал по 246 или по 346 сразу уж... всё равно сказания на форумах не верифицировать никак 😁
Ну или приятель совсем уж безграмотный простофиля-лопух, но тогда Вам, господин Простотрейдер, должно быть стыдно, если своего приятеля нахлобучили, да еще и хвастаться этим здесь.
Некрасиво-с.
---
Что касается фантиков, то все здравомыслящие люди понимают что в данном случае это рубль.
Если бы рубль был истинно стабильной валютой тогда ЦБ не пришлось бы вводить ЭКСТРЕННЫЕ нерыночные меры для его поддержки, поразмыслите над этим, если у Вас осталась еще какая-то логика.
А так-то мракобесы уже много десятков лет "хоронят" доллар, но почему-то каждый раз садятся в лужу... необучаемые...
@prostotrader
Хех, ну надо было писать что продал по 246 или по 346 сразу уж... всё равно сказания на форумах не верифицировать никак 😁
Ну или приятель совсем уж безграмотный простофиля-лопух, но тогда Вам, господин Простотрейдер, должно быть стыдно, если своего приятеля нахлобучили, да еще и хвастаться этим здесь.
Некрасиво-с.
---
Что касается фантиков, то все здравомыслящие люди понимают что в данном случае это рубль.
Если бы рубль был истинно стабильной валютой тогда ЦБ не пришлось бы вводить ЭКСТРЕННЫЕ нерыночные меры для его поддержки, поразмыслите над этим, если у Вас осталась еще какая-то логика.
А так-то мракобесы уже много десятков лет "хоронят" доллар, но почему-то каждый раз садятся в лужу... необучаемые...
Слушайте, я уже признал, что Вы победили.
Может хватит заполнять черненьким белое поле экрана?
Добавлено
А это для тех, кто понимает о чем я говорю
Слушайте, я уже признал, что Вы победили.
Может хватит заполнять черненьким белое поле экрана?
Обижаться не надо... учитесь на ошибках чтобы в следующий раз выглядеть более солидно...
Успехов...
-----
PS
Да, ставка 21% это безусловно хорошо, но Вы уже потеряли 25-30% на девальвации, LOL, разбирали в соседней ветке...
(и есть риск что чем дальше тем больше)
Ну видимо некоторым не дано математику осилить...