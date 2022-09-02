Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 10
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Вы, рассуждаете, как типичный ФОРЕКСник, тупо смотря на графики,
повторяю Вы можете поступать как считаете нужным.
в 2016 году одна компания скупая доллары довела его курс до 100,
а сейчас, при ополчении всего мира против нас, курс 103.
Вы-то уж точно не сделаете правильных выводов!
Сегодня было видно как те, кто обязан продать валютную выручку тупо ждали максимума котировок: +30% к закрытию в пятницу. Только после достижения верхней границы пошли торги.
Для того, чтобы делать выводы, надо посмотрет на начало реальных продаж завтра. Картина может повториться: +30% к сегодняшнему закрытию, а потом реальная торговля.
Сегодня было видно как те, кто обязан продать валютную выручку тупо ждали максимума котировок: +30% к закрытию в пятницу. Только после достижения верхней границы пошли торги.
Для того, чтобы делать выводы, надо посмотрет на начало реальных продаж завтра. Картина может повториться: +30% к сегодняшнему закрытию, а потом реальная торговля.
Пофигу фунты, доллары, евро, рубли - мне все-равно, главное должно быть что-то, на что
я смог бы приобрести товары и услуги в нужном мне количестве!
Ну... удачи сидеть в обесценивающихся рублях...
Что тут сказать еще 🤣
Ну... удачи сидеть в обесценивающих рублях...
Что тут сказать еще 🤣
Продолжайте "прстраивать" свои 100 долларов...
Продолжайте "прстраивать" свои 100 долларов...
У меня куплено заранее, писал уже.
Только полностью необучаемые люди сейчас не купили страховку от падения рубля, в виде валютного поплавка или в ином виде.
К сожалению, видимо некоторые люди не осознают очевидных вещей и не умеют сопоставлять примеры из истории...
Либо просто игнорируют самоочевидные факты, если логика поломана из-за идеологических шаблонов...
К сожалению, видимо некоторые люди не осознают очевидных вещей и не умеют сопоставлять примеры из истории...
Либо просто игнорируют самоочевидные факты, если логика поломана из-за идеологических шаблонов...
Давайте закончим на этом. Вы победили!
Только у меня сосед с пятницы не может забрать из Альфа-банка 2000$
Давайте закончим на этом. Вы победили!
Только у меня сосед с пятницы не может забрать из Альфа-банка 2000$
Не стоило и начинать спорить, тем более с таким пафосом.
А если сейчас есть дефицит долларовой налички, то это не значит что у него деньги пропали, глупость же опять пишете.
Ну да, я помню в 2014 тоже был дефицит наличной валюты, ну и что, что это меняет?
В личном кабинете можно свободно покупать-продавать-переводить-etc.
Ваши аргументы невалидны.
Как успокоится паника сосед Ваш еще в плюсе окажется (зависит от уровня закупки конечно) а Вы будете сидеть с обесценившимися рублями и фантазировать про передел мира... 🤣
Не стоило и начинать спорить, тем более с таким пафосом.
А если сейчас есть дефицит долларовой налички, то это не значит что у него деньги пропали, глупость же опять пишете.
Ну да, я помню в 2014 тоже был дефицит наличной валюты, ну и что, что это меняет?
В личном кабинете можно свободно покупать-продавать-переводить-etc.
Ваши аргументы невалидны.
Как успокоится паника сосед Ваш еще в плюсе окажется (зависит от уровня закупки конечно) а Вы будете сидеть с обесценившимися рублями и фантазировать про передел мира... 🤣
И тут Остапа понесло...
Сегодня было видно как те, кто обязан продать валютную выручку тупо ждали максимума котировок: +30% к закрытию в пятницу. Только после достижения верхней границы пошли торги.
Для того, чтобы делать выводы, надо посмотрет на начало реальных продаж завтра. Картина может повториться: +30% к сегодняшнему закрытию, а потом реальная торговля.
Да, тут еще надо будет менять справедливую оценку рубля в новых условиях и это будет происходить неровно, просто это всегда происходит неровно, разные банки, разные институты будут по разному оценивать новую справедливую стоимость рубля...
Когда ситуация успокоится и можно будет просчитать совокупный ущерб от безумных-событий-которые-запрещено-называть и тогда постепенно будет конвергенция оценок fair value и стабилизация приблизительно в середине торгового диапазона...
В это ситуации выгодно продавать на пике панике и закупать с падений...
Еще многое будет зависит от того будут ли введены ограничительные меры для движения капитала, такие нерыночные методы могут сильно ухудшить рыночные оценки...