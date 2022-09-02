Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 10

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prostotrader #:

Вы, рассуждаете, как типичный ФОРЕКСник, тупо смотря на графики,

повторяю Вы можете поступать как считаете нужным.

в 2016 году одна компания скупая доллары довела его курс до 100,

а сейчас, при ополчении всего мира против нас, курс 103.

Вы-то уж точно не сделаете правильных выводов!

Сегодня было видно как те, кто обязан продать валютную выручку тупо ждали максимума котировок: +30% к закрытию в пятницу. Только после достижения верхней границы пошли торги.

Для того, чтобы делать выводы, надо посмотрет на начало реальных продаж завтра. Картина может повториться: +30% к сегодняшнему закрытию, а потом реальная торговля.

 
PapaYozh #:

Сегодня было видно как те, кто обязан продать валютную выручку тупо ждали максимума котировок: +30% к закрытию в пятницу. Только после достижения верхней границы пошли торги.

Для того, чтобы делать выводы, надо посмотрет на начало реальных продаж завтра. Картина может повториться: +30% к сегодняшнему закрытию, а потом реальная торговля.

Пофигу фунты, доллары, евро, рубли - мне все-равно, главное должно быть что-то, на что

я смог бы приобрести товары и услуги в нужном мне количестве!

 

Ну... удачи сидеть в обесценивающихся рублях... 

Что тут сказать еще 🤣

 
transcendreamer #:

Ну... удачи сидеть в обесценивающих рублях... 

Что тут сказать еще 🤣

Продолжайте "прстраивать" свои 100 долларов...

 
prostotrader #:

Продолжайте "прстраивать" свои 100 долларов...

У меня куплено заранее, писал уже.

Только полностью необучаемые люди сейчас не купили страховку от падения рубля, в виде валютного поплавка или в ином виде.

 


К сожалению, видимо некоторые люди не осознают очевидных вещей и не умеют сопоставлять примеры из истории...

Либо просто игнорируют самоочевидные факты, если логика поломана из-за идеологических шаблонов...

 
transcendreamer #:


К сожалению, видимо некоторые люди не осознают очевидных вещей и не умеют сопоставлять примеры из истории...

Либо просто игнорируют самоочевидные факты, если логика поломана из-за идеологических шаблонов...

Давайте закончим на этом. Вы победили!

Только у меня сосед с пятницы не может забрать из Альфа-банка 2000$

 
prostotrader #:

Давайте закончим на этом. Вы победили!

Только у меня сосед с пятницы не может забрать из Альфа-банка 2000$

Не стоило и начинать спорить, тем более с таким пафосом.

А если сейчас есть дефицит долларовой налички, то это не значит что у него деньги пропали, глупость же опять пишете.

Ну да, я помню в 2014 тоже был дефицит наличной валюты, ну и что, что это меняет?

В личном кабинете можно свободно покупать-продавать-переводить-etc.

Ваши аргументы невалидны.

Как успокоится паника сосед Ваш еще в плюсе окажется (зависит от уровня закупки конечно) а Вы будете сидеть с обесценившимися рублями и фантазировать про передел мира... 🤣

 
transcendreamer #:

Не стоило и начинать спорить, тем более с таким пафосом.

А если сейчас есть дефицит долларовой налички, то это не значит что у него деньги пропали, глупость же опять пишете.

Ну да, я помню в 2014 тоже был дефицит наличной валюты, ну и что, что это меняет?

В личном кабинете можно свободно покупать-продавать-переводить-etc.

Ваши аргументы невалидны.

Как успокоится паника сосед Ваш еще в плюсе окажется (зависит от уровня закупки конечно) а Вы будете сидеть с обесценившимися рублями и фантазировать про передел мира... 🤣

И тут Остапа понесло...

 
PapaYozh #:

Сегодня было видно как те, кто обязан продать валютную выручку тупо ждали максимума котировок: +30% к закрытию в пятницу. Только после достижения верхней границы пошли торги.

Для того, чтобы делать выводы, надо посмотрет на начало реальных продаж завтра. Картина может повториться: +30% к сегодняшнему закрытию, а потом реальная торговля.

Да, тут еще надо будет менять справедливую оценку рубля в новых условиях и это будет происходить неровно, просто это всегда происходит неровно, разные банки, разные институты будут по разному оценивать новую справедливую стоимость рубля...

Когда ситуация успокоится и можно будет просчитать совокупный ущерб от безумных-событий-которые-запрещено-называть и тогда постепенно будет конвергенция оценок fair value и стабилизация приблизительно в середине торгового диапазона...

В это ситуации выгодно продавать на пике панике и закупать с падений...

Еще многое будет зависит от того будут ли введены ограничительные меры для движения капитала, такие нерыночные методы могут сильно ухудшить рыночные оценки...

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