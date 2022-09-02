Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 2

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JRandomTrader #:

Фьючи на большинство акций - действительно неликвид. Хотя и в неликвидах бывает что ловить.

Но я сейчас торгую только RTS, MIX, Si и SBRF.

Какой результат сегодня по RTS ?

 
prostotrader #:

Какой результат сегодня по RTS ?

Ешё не все роботы закрыли позы (но все вытащили стоп в безубыток). Но вообще - всё просто в шоколаде.

***

 
JRandomTrader #:

Ешё не все роботы закрыли позы (но все вытащили стоп в безубыток). Но вообще - всё просто в шоколаде.

***

Хорошо что в безубыток, а я подумал, что наших раздел (результат за сегодня)


 

На тренде мои основные зарабатывают, на флете - молчат, и только широкий флет работает против них. Но там могут подключаться условно-контртрендовые.

 
prostotrader #:

Хорошо что в безубыток, а я подумал, что наших раздел (результат за сегодня)


Красиво!

это без хеджа ? просто SELL по фьючерсам ?

Вообще кривая впечатляет , это же надо так круто торговать, без просадок.

 
В тиньке высокочастотные.
Пример одного. 
40% за февраль. Но это торговля в основном на рынке USA
И там вижу таких парней не мало.
За месяц 3500 сделок. Причем это все руками. С автоматизацией в тиньке как то все печально. Есть api , но как то не слышно что бы кто там с помощью автоматизации что то делал. 
Файлы:
IMG_20220220_034117.jpg  67 kb
IMG_20220220_034422.jpg  70 kb
 
Ещё один парень 

Файлы:
IMG_20220220_035041.jpg  228 kb
 
Yuriy Zaytsev #:

За месяц 3846 сделок. Причем это все руками.

Вот я как раз пытаюсь от ручной совсем уйти. Пусть "вкалывают роботы", а я пойду чем-нибудь другим займусь.

На ИИС у меня только автоторговля, с фиксированными настройками.

 
JRandomTrader #:

Вот я как раз пытаюсь от ручной совсем уйти. Пусть "вкалывают роботы", а я пойду чем-нибудь другим займусь.

На ИИС у меня только автоторговля, с фиксированными настройками.

Понимаю , мне тоже было бы скучным сидеть и весь день смотреть на графики и делать по 3000 сделок в месяц. 
    Вопрос !!! , а когда жить :))) ? когда тратить  деньги на последнюю модель Феррари , на бензин к Феррари , когда ездить по солнечной Италии :) , на собственной  вилле   давить ногами виноград , пить вино лёжа на шкуре белого медведя у камина  , когда с молодыми красивыми  девушками тусить ?
    ...
Вместо этого сидеть с 7 утра до 23 ночи и давить на кнопки ? 

 
Yuriy Zaytsev #:
Понимаю , мне тоже было бы скучным сидеть и весь день смотреть на графики и делать по 3000 сделок в месяц. 
    Вопрос !!! , а когда жить :))) ? когда тратить  деньги на последнюю модель Феррари , на бензин к Феррари , когда ездить по солнечной Италии :) , на собственной  вилле   давить ногами виноград , пить вино лёжа на шкуре белого медведя у камина  , когда с молодыми красивыми  девушками тусить ?
    ...
Вместо этого сидеть с 7 утра до 23 ночи и давить на кнопки ? 

Феррари? Я вот смотрю и залипаю: https://www.youtube.com/watch?v=6iPcBCuB-F4

Amazing the 100 foot Wally Tango
Amazing the 100 foot Wally Tango
  • 2017.10.26
  • www.youtube.com
No big waves only 10 knots Amazing the 100foot Wally Tango Credit : Guilain Grenier
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