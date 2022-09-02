Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 2
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Фьючи на большинство акций - действительно неликвид. Хотя и в неликвидах бывает что ловить.
Но я сейчас торгую только RTS, MIX, Si и SBRF.
Какой результат сегодня по RTS ?
Какой результат сегодня по RTS ?
Ешё не все роботы закрыли позы (но все вытащили стоп в безубыток). Но вообще - всё просто в шоколаде.
***
Ешё не все роботы закрыли позы (но все вытащили стоп в безубыток). Но вообще - всё просто в шоколаде.
***
Хорошо что в безубыток, а я подумал, что наших раздел (результат за сегодня)
На тренде мои основные зарабатывают, на флете - молчат, и только широкий флет работает против них. Но там могут подключаться условно-контртрендовые.
Хорошо что в безубыток, а я подумал, что наших раздел (результат за сегодня)
Красиво!
это без хеджа ? просто SELL по фьючерсам ?
Вообще кривая впечатляет , это же надо так круто торговать, без просадок.
Вот я как раз пытаюсь от ручной совсем уйти. Пусть "вкалывают роботы", а я пойду чем-нибудь другим займусь.
На ИИС у меня только автоторговля, с фиксированными настройками.
Вот я как раз пытаюсь от ручной совсем уйти. Пусть "вкалывают роботы", а я пойду чем-нибудь другим займусь.
На ИИС у меня только автоторговля, с фиксированными настройками.
Понимаю , мне тоже было бы скучным сидеть и весь день смотреть на графики и делать по 3000 сделок в месяц.
Феррари? Я вот смотрю и залипаю: https://www.youtube.com/watch?v=6iPcBCuB-F4