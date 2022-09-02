Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 8

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prostotrader #:

Да я уже лет 5 не верю ни в доллар, ни в евро.

То, что заморозили запас ЦБ, говорит о том, что импортными бумажками можно и не воспользоваться,

рубль не лучше, но живем-то здесь...

Неверный вывод 😁

 
transcendreamer #:

Неверный вывод 😁

Посмотрим, операция не вечна...

Добавлено

У меня давно уже такая философия:

Не важно в какой валюте средства, важно что бы этих средств хватало на мои запросы!

 
prostotrader #:

Посмотрим, операция не вечна...

Добавлено

У меня давно уже такая философия:

Не важно в какой валюте средства, важно что бы этих средств хватало на мои запросы!

С этим согласен.

Мой комментарий относился к "импортным бумажкам", как бы ни относиться к США, но эти бумажки пока что лучшее что есть на планете, ну или франки еще, и золото, и уж точно намного лучше чем сидеть в такой экзотике как рубль и смотреть как обесцениваются твои активы.

Да, однажды военное безумие закончится, а вот вернётся ли курс обратно это будет вопросом ещё.

Продажи по пиковому курсу против это хорошая тема, и сейчас это имеет смысл делать например чтобы выкупать что-либо в рублях, но всё-таки удерживая в более стабильной валюте, ну или валютный поплавок, как всегда еще деды дедали.

 

Да и почему собственно нельзя будет воспользоваться валютой? Ведь даже в самые страшные годы при СССР когда действовала бабочка (88-ая статья) люди всё равно понимали что именно валюта лучше несмотря на возможность преследования.

 
transcendreamer #:

Да и почему собственно нельзя будет воспользоваться валютой? Ведь даже в самые страшные годы при СССР когда действовала бабочка (88-ая статья) люди всё равно понимали что именно валюта лучше несмотря на возможность преследования.

Вот поэтому и люди покупают валюту, в надежде, что это их "спасет".

К сожалению ситуация резко изменилать.

В 2016 г. доллар стоил 86, а в пике до 100 доходил,

а потом свалился до 59.

До операции доллар стоил 75

Фантиком стал доллар!

Добавлено

Для дальних целей - земля и недвижимость,

для средних - золото,

для ближних - рубли

Вот финансовые инвестиции в сегодняшних реалиях

 

Все, торги валютой пошли полным ходом

Доллар 106, евро 120 

 
prostotrader #:

Все, торги валютой пошли полным ходом

Доллар 106, евро 120 

Продавцы ждали максимума. На 109 наконец начались продажи.

 
PapaYozh #:

Продавцы ждали максимума. На 109 наконец начались продажи.

103 и 117, как и ожидалось...

И будет ползти вниз.

Добавлено

96 108

Фантики сдулись....

 
prostotrader #:

Вот поэтому и люди покупают валюту, в надежде, что это их "спасет".

К сожалению ситуация резко изменилать.

В 2016 г. доллар стоил 86, а в пике до 100 доходил,

а потом свалился до 59.

До операции доллар стоил 75

Фантиком стал доллар!

Сколько эмоций... сколько пафоса.... но ведь глупость пишете...

Посмотрите на долгосрочный график USDRUB и будет понятно где фантик и где более стабильная валюта. 😁

 
PapaYozh #:

Продавцы ждали максимума. На 109 наконец начались продажи.

Да, в моменте это разумная стратегия, продавать против толпы.

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