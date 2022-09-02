Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да я уже лет 5 не верю ни в доллар, ни в евро.
То, что заморозили запас ЦБ, говорит о том, что импортными бумажками можно и не воспользоваться,
рубль не лучше, но живем-то здесь...
Неверный вывод 😁
Неверный вывод 😁
Посмотрим, операция не вечна...
Добавлено
У меня давно уже такая философия:
Не важно в какой валюте средства, важно что бы этих средств хватало на мои запросы!
Посмотрим, операция не вечна...
Добавлено
У меня давно уже такая философия:
Не важно в какой валюте средства, важно что бы этих средств хватало на мои запросы!
С этим согласен.
Мой комментарий относился к "импортным бумажкам", как бы ни относиться к США, но эти бумажки пока что лучшее что есть на планете, ну или франки еще, и золото, и уж точно намного лучше чем сидеть в такой экзотике как рубль и смотреть как обесцениваются твои активы.
Да, однажды военное безумие закончится, а вот вернётся ли курс обратно это будет вопросом ещё.
Продажи по пиковому курсу против это хорошая тема, и сейчас это имеет смысл делать например чтобы выкупать что-либо в рублях, но всё-таки удерживая в более стабильной валюте, ну или валютный поплавок, как всегда еще деды дедали.
Да и почему собственно нельзя будет воспользоваться валютой? Ведь даже в самые страшные годы при СССР когда действовала бабочка (88-ая статья) люди всё равно понимали что именно валюта лучше несмотря на возможность преследования.
Да и почему собственно нельзя будет воспользоваться валютой? Ведь даже в самые страшные годы при СССР когда действовала бабочка (88-ая статья) люди всё равно понимали что именно валюта лучше несмотря на возможность преследования.
Вот поэтому и люди покупают валюту, в надежде, что это их "спасет".
К сожалению ситуация резко изменилать.
В 2016 г. доллар стоил 86, а в пике до 100 доходил,
а потом свалился до 59.
До операции доллар стоил 75
Фантиком стал доллар!
Добавлено
Для дальних целей - земля и недвижимость,
для средних - золото,
для ближних - рубли
Вот финансовые инвестиции в сегодняшних реалиях
Все, торги валютой пошли полным ходом
Доллар 106, евро 120
Все, торги валютой пошли полным ходом
Доллар 106, евро 120
Продавцы ждали максимума. На 109 наконец начались продажи.
Продавцы ждали максимума. На 109 наконец начались продажи.
103 и 117, как и ожидалось...
И будет ползти вниз.
Добавлено
96 108
Фантики сдулись....
Вот поэтому и люди покупают валюту, в надежде, что это их "спасет".
К сожалению ситуация резко изменилать.
В 2016 г. доллар стоил 86, а в пике до 100 доходил,
а потом свалился до 59.
До операции доллар стоил 75
Фантиком стал доллар!
Сколько эмоций... сколько пафоса.... но ведь глупость пишете...
Посмотрите на долгосрочный график USDRUB и будет понятно где фантик и где более стабильная валюта. 😁
Продавцы ждали максимума. На 109 наконец начались продажи.
Да, в моменте это разумная стратегия, продавать против толпы.