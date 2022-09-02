Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 12
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Слушайте, я уже признал, что Вы победили.
Может хватит заполнять черненьким белое поле экрана?
Добавлено
А это для тех, кто понимает о чем я говорю
Хороший керри трейд намечается. Надо только как то ухитрится взять кредит в долларах в иностранном банке обменять их на рубли и положить на счет в Российском банке.
50/50 портфеля USD/RUB
в такой ситуации риски лучше делить ровненько
Хороший керри трейд намечается. Надо только как то ухитрится взять кредит в долларах в иностранном банке обменять их на рубли и положить на счет в Российском банке.
Для обычного гражданина это не очень реально, практически нереально, так как банк не сможет оценить его кредитоспособность, и дадут только состоятельным или у кого есть вид на жительство в лучшем мире, или подтвержденное владение активами, наличие бизнеса или под залог имущества, etc.
Хороший керри трейд намечается. Надо только как то ухитрится взять кредит в долларах в иностранном банке обменять их на рубли и положить на счет в Российском банке.
Сегодня услышал в новостях, что Сбер в валюте 5% годовых даёт.
Хороший керри трейд намечается. Надо только как то ухитрится взять кредит в долларах в иностранном банке обменять их на рубли и положить на счет в Российском банке.
Сегодня услышал в новостях, что Сбер в валюте 5% годовых даёт.
--
взять по 1-3% % там и положить под 5% тут ?
как бы напоминает арбитраж
--
взять по 1-3% % там и положить под 5% тут ?
как бы напоминает арбитраж
А потом в заднице через границу перевезти :)
,,,
Вроде идея правильная.
Но если бы была компьютерная ИГРА ( ИМПЕРИЯ В ОГНЕ) я бы уже сейчас строил бы заводы.хотя логика подсказывает что строить надо было с 1991 года
Вроде идея правильная.
Но если бы была компьютерная ИГРА ( ИМПЕРИЯ В ОГНЕ) я бы уже сейчас строил бы заводы.хотя логика подсказывает что строить надо было с 1991 года
С 1991 года надо было сохранять и развивать ))) Строить - ну 1, 2. Сейчас боюсь и строить некому ...