Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 12

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prostotrader #:

Слушайте, я уже признал, что Вы победили.

Может хватит заполнять черненьким белое поле экрана?

Добавлено

А это для тех, кто понимает о чем я говорю


Хороший керри трейд намечается. Надо только как то ухитрится взять кредит в долларах в иностранном банке обменять их на рубли и положить на счет в Российском банке.

 

50/50 портфеля USD/RUB

в такой ситуации риски лучше делить ровненько

 
Vitalii Ananev #:

Хороший керри трейд намечается. Надо только как то ухитрится взять кредит в долларах в иностранном банке обменять их на рубли и положить на счет в Российском банке.

Для обычного гражданина это не очень реально, практически нереально, так как банк не сможет оценить его кредитоспособность, и дадут только состоятельным или у кого есть вид на жительство в лучшем мире, или подтвержденное владение активами, наличие бизнеса или под залог имущества, etc.

 
Vitalii Ananev #:

Хороший керри трейд намечается. Надо только как то ухитрится взять кредит в долларах в иностранном банке обменять их на рубли и положить на счет в Российском банке.

Сегодня услышал в новостях, что Сбер в валюте 5% годовых даёт.

 
Vitalii Ananev #:

Хороший керри трейд намечается. Надо только как то ухитрится взять кредит в долларах в иностранном банке обменять их на рубли и положить на счет в Российском банке.


prostotrader #:

Сегодня услышал в новостях, что Сбер в валюте 5% годовых даёт.

--

 взять по 1-3% %  там и положить под 5% тут ?

как бы напоминает арбитраж

 
,,,
 
Yuriy Zaytsev #:


--

 взять по 1-3% %  там и положить под 5% тут ?

как бы напоминает арбитраж

А потом в заднице через границу перевезти :)

 
Михаил Шерстнёв #:
,,,

Вроде идея правильная.

Но если бы была компьютерная ИГРА ( ИМПЕРИЯ В ОГНЕ)  я бы уже сейчас строил бы заводы.

хотя логика подсказывает что строить надо было с 1991 года
 
Yuriy Zaytsev #:

Вроде идея правильная.

Но если бы была компьютерная ИГРА ( ИМПЕРИЯ В ОГНЕ)  я бы уже сейчас строил бы заводы.

хотя логика подсказывает что строить надо было с 1991 года

С 1991 года надо было сохранять и развивать ))) Строить - ну 1, 2. Сейчас боюсь и строить некому ...

 
Не понял, о чём речь. О том, что в РФ не строятся заводы, не сохраняются и не развиваются?
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