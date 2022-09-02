Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А зря...
И еще не вечер...
сегодня на вашей теме можно было золотые горы поднять. если конечно правильно прописаны планки.
к сожалению еще не добрался до реализации :(
сегодня на вашей теме можно было золотые горы поднять. если конечно правильно прописаны планки.
к сожалению еще не добрался до реализации :(
Не позеленейте, гражданин...
Подтягивайтесь...
Не знаю почему калькулятор Открывашки посчитал 17 т.р., на самом деле более 60
Стараемся.
дедуля, вам не со мной мерятся. но вам сегодня повезло :)
Везет дуракам и хамам, а я пожинаю результаты своей работы...
А фотошопом пользоваться некрасиво...
Стараемся.
"Позабыты хлопоты, остановлен бег..."
круто, но посмотрим что дальше будет.... скажем через год.
Я то не рискую, а у Вас угадайка!
Как сказал Челентано в одном известном фильме (Блеф):
"Ставь на красное, ставь на черное, но все-равно выпадет ЗЕРРО!
Везет дуракам и хамам, а я пожинаю результаты своей работы...
А фотошопом пользоваться некрасиво...
не хочется, чтобы люди смеялись над абсолютными цифирками.
не хочется, чтобы люди смеялись над абсолютными цифирками.
идите, рисуйте дальше....
идите, рисуйте дальше....
да, мой генерал!
круто, но посмотрим что дальше будет.... скажем через год.
Я то не рискую, а у Вас угадайка!
Как сказал Челентано в одном известном фильме:
"Ставь на красное, ставь на черное, но все-равно выпадет ЗЕРРО!
Угадайка - это да. Но пока работает. Хотя, конечно, без риска хочется, в эту сторону буду думать.
Основное сделано на MIX, на RTS сильно меньше, а на Si совсем чуть-чуть.
Угадайка - это да. Но пока работает. Хотя, конечно, без риска хочется, в эту сторону буду думать.
Основное сделано на MIX, на RTS сильно меньше, а на Si совсем чуть-чуть.
Я 23 вовсе не торговал (отмечал), а сегодня включил торговлю только после 10-00.
Кстати, завтра торги начнутся в 10-00 на Срочном, и в 9-50 на фондовом
Добавлено
Кстати, индексы очень опасные инструменты (не известны дивиденты, ни срок их выплаты),поэтому их очень трудно просчитать, в отличии от валют и акций.