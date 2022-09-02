Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 4

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prostotrader #:

А зря...

 

И еще не вечер...

сегодня на вашей теме можно было золотые горы поднять. если конечно правильно прописаны планки.

к сожалению еще не добрался до реализации :(

 
Dmi3 #:

сегодня на вашей теме можно было золотые горы поднять. если конечно правильно прописаны планки.

к сожалению еще не добрался до реализации :(

Не позеленейте, гражданин...


 
prostotrader #:

Подтягивайтесь...

Не знаю почему калькулятор Открывашки посчитал 17 т.р., на самом деле более 60

Стараемся.


"Позабыты хлопоты, остановлен бег..."
 
Dmi3 #:

дедуля, вам не со мной мерятся. но вам сегодня повезло :)

Везет дуракам и хамам, а я пожинаю результаты своей работы...

А фотошопом пользоваться некрасиво...

 
JRandomTrader #:

Стараемся.


"Позабыты хлопоты, остановлен бег..."

круто, но посмотрим что дальше будет.... скажем через год.

Я то не рискую, а у Вас угадайка!

Как сказал Челентано в одном известном фильме (Блеф):

"Ставь на красное, ставь на черное, но все-равно выпадет ЗЕРРО!

 
prostotrader #:

Везет дуракам и хамам, а я пожинаю результаты своей работы...

А фотошопом пользоваться некрасиво...

 не хочется, чтобы люди смеялись над абсолютными цифирками. 

 
Dmi3 #:

 не хочется, чтобы люди смеялись над абсолютными цифирками. 

идите, рисуйте дальше....

 
prostotrader #:

идите, рисуйте дальше....

да, мой генерал!

 
prostotrader #:

круто, но посмотрим что дальше будет.... скажем через год.

Я то не рискую, а у Вас угадайка!

Как сказал Челентано в одном известном фильме:

"Ставь на красное, ставь на черное, но все-равно выпадет ЗЕРРО!

Угадайка - это да. Но пока работает. Хотя, конечно, без риска хочется, в эту сторону буду думать.

Основное сделано на MIX, на RTS сильно меньше, а на Si совсем чуть-чуть.

 
JRandomTrader #:

Угадайка - это да. Но пока работает. Хотя, конечно, без риска хочется, в эту сторону буду думать.

Основное сделано на MIX, на RTS сильно меньше, а на Si совсем чуть-чуть.

Я 23 вовсе не торговал (отмечал), а  сегодня включил торговлю только после 10-00.

Кстати, завтра торги начнутся в 10-00 на Срочном, и в 9-50 на фондовом

Добавлено

Кстати, индексы очень опасные инструменты (не известны дивиденты, ни срок их выплаты),поэтому их очень трудно просчитать, в отличии от валют и акций.

 
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