Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 19

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prostotrader #:

Это еще посчитать нужно!


Достали алчные твари, все мало им комиссий, при нулевой ответственности!

Каждый месяц, теперь, роботов переписывать нужно....

Добавлено

3.5.2.     В качестве значения цены фьючерса (FutPrice) для расчета величины биржевого сбора в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2

Тарифов, принимается значение Расчетной цены фьючерса, определенное в соответствии с Правилами торгов по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня,

предшествующего Торговому дню, в течение которого заключается Срочный контракт, в отношении которого осуществляется расчет биржевого сбора (далее – Торговый день расчета).

3.5.3.     В отношении Срочных контрактов, заключаемых в первый Торговый день, в который возможно заключение таких Срочных контрактов (далее – Первый Торговый день),

значение цены фьючерса (FutPrice) для расчета величины биржевого сбора в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2

Тарифов принимается равным значению начальной Расчетной цены фьючерса, определяемому Биржей в решении согласно Спецификации соответствующего фьючерса.

наличие Round(x,2) ° Round(x,5) 

намекает что есть такие пороговые величины x, вокруг которых происходят локальные чудеса. 

PS  (символ ° это аппликация)

 
prostotrader #:

Это еще посчитать нужно!

Не забудьте про новые тарифы НКЦ! Я я сначала подумал, что в тарифах биржи уже сидят тарифы НКЦ, но это не так:


 
Andrey Miguzov #:

Не забудьте про новые тарифы НКЦ! Я я сначала подумал, что в тарифах биржи уже сидят тарифы НКЦ, но это не так:


У НКЦ такая же формула?

Кстати, терминал транслирует расчетные цены фьючерсов?

Или опять изголяиться надо?

 
prostotrader #:

У НКЦ такая же формула?

Да. Т.е. надо сложить обе комиссии - НКЦ и MOEX.

prostotrader #:

Кстати, терминал транслирует расчетные цены фьючерсов?

Или опять изголяиться надо?

SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_SESSION_CLOSE);

На реале не проверял - рынок закрыт. Только после ручной проверки буду доверять...

 
Andrey Miguzov #:

Да. Т.е. надо сложить обе комиссии - НКЦ и MOEX.

На реале не проверял - рынок закрыт. Только после ручной проверки буду доверять...

Не думаю, что цена 

SYMBOL_SESSION_CLOSE

это то, что нужно, ведь сессия, которая будет заканчиваться в 14-05 изменит цену клиринга. 

Вот что нужно, но в МТ5 этого нет


Или вот это 

SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
 

С 12 июля на срочном рынке вновь будет проводиться вечерняя сессия.

https://www.moex.com/n49786

Московская Биржа - Московская биржа возобновляет вечернюю сессию на срочном рынке
Московская Биржа - Московская биржа возобновляет вечернюю сессию на срочном рынке
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
 
prostotrader #:

С 12 июля на срочном рынке вновь будет проводиться вечерняя сессия.

https://www.moex.com/n49786

Отличная новость! И роботов отлаживать будет значительно проще теперь :)

Теперь ждем утреннюю сессию...

 

Алло! Коллеги, по торговому цеху! Напишите плиз - когда уже будет вечорочка на МОЕХе??? :-)

Где - т (тут в ветви) читал, что будет с 12 (типа можно будет тестить роботов и прочих торговых подходов.....) - оно здесь, а ее - нет.... :-)



 
Ха! тут - же - постом выше. Сообщаю - не смотрел..... :-)
 

С 8 августа 2022 г. приостанавливаются торги на СПОТ рынке по Японской иене.

https://www.moex.com/n50289

Московская Биржа - О порядке проведения торгов японской иеной
Московская Биржа - О порядке проведения торгов японской иеной
  • www.moex.com
Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов.
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