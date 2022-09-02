Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 19
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Это еще посчитать нужно!
Достали алчные твари, все мало им комиссий, при нулевой ответственности!
Каждый месяц, теперь, роботов переписывать нужно....
Добавлено
3.5.2. В качестве значения цены фьючерса (FutPrice) для расчета величины биржевого сбора в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2
Тарифов, принимается значение Расчетной цены фьючерса, определенное в соответствии с Правилами торгов по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня,
предшествующего Торговому дню, в течение которого заключается Срочный контракт, в отношении которого осуществляется расчет биржевого сбора (далее – Торговый день расчета).
3.5.3. В отношении Срочных контрактов, заключаемых в первый Торговый день, в который возможно заключение таких Срочных контрактов (далее – Первый Торговый день),
значение цены фьючерса (FutPrice) для расчета величины биржевого сбора в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2
Тарифов принимается равным значению начальной Расчетной цены фьючерса, определяемому Биржей в решении согласно Спецификации соответствующего фьючерса.
наличие Round(x,2) ° Round(x,5)
намекает что есть такие пороговые величины x, вокруг которых происходят локальные чудеса.
PS (символ ° это аппликация)
Это еще посчитать нужно!
Не забудьте про новые тарифы НКЦ! Я я сначала подумал, что в тарифах биржи уже сидят тарифы НКЦ, но это не так:
Не забудьте про новые тарифы НКЦ! Я я сначала подумал, что в тарифах биржи уже сидят тарифы НКЦ, но это не так:
У НКЦ такая же формула?
Кстати, терминал транслирует расчетные цены фьючерсов?
Или опять изголяиться надо?
У НКЦ такая же формула?
Да. Т.е. надо сложить обе комиссии - НКЦ и MOEX.
Кстати, терминал транслирует расчетные цены фьючерсов?
Или опять изголяиться надо?
На реале не проверял - рынок закрыт. Только после ручной проверки буду доверять...
Да. Т.е. надо сложить обе комиссии - НКЦ и MOEX.
На реале не проверял - рынок закрыт. Только после ручной проверки буду доверять...
Не думаю, что цена
SYMBOL_SESSION_CLOSE
это то, что нужно, ведь сессия, которая будет заканчиваться в 14-05 изменит цену клиринга.
Вот что нужно, но в МТ5 этого нет
SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT
С 12 июля на срочном рынке вновь будет проводиться вечерняя сессия.
https://www.moex.com/n49786
С 12 июля на срочном рынке вновь будет проводиться вечерняя сессия.
https://www.moex.com/n49786
Отличная новость! И роботов отлаживать будет значительно проще теперь :)
Теперь ждем утреннюю сессию...
Алло! Коллеги, по торговому цеху! Напишите плиз - когда уже будет вечорочка на МОЕХе??? :-)
Где - т (тут в ветви) читал, что будет с 12 (типа можно будет тестить роботов и прочих торговых подходов.....) - оно здесь, а ее - нет.... :-)
С 8 августа 2022 г. приостанавливаются торги на СПОТ рынке по Японской иене.
https://www.moex.com/n50289