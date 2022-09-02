Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 13

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МОЕХ на сайт не могу зайти что то.
 
prostotrader #:

Сегодня услышал в новостях, что Сбер в валюте 5% годовых даёт.

Альфа даёт 8% при открытии до 8 марта. В рублях - 20% (зависит от срока).

 

с 1:53


[Удален]  
PapaYozh #:

с 1:53


Карточный долг - долг чести ....
 
JRandomTrader #:

Так это он мне писал, а я сегодня, действительно, ничего не заработал и не проиграл, все мои боты сидят тихо, только некоторые тестовые "торгуют".

У Вас остались открытые позиции по индексам?

 
prostotrader #:

У Вас остались открытые позиции по индексам?

Всё давно закрыто.

У некоторых ботов есть небольшой шорт по Si, с 10-го марта.

 
JRandomTrader #:

Всё давно закрыто.

У некоторых ботов есть небольшой шорт по Si, с 10-го марта.

Это хорошо, что все закрыто.

Да и у меня не густо...

Рынок вообще полуживой.


 

Что и следовало ожидать....

Интересно, что теперь, будут делать те, кто купил фантики по 130-140?

 
prostotrader #:

Что и следовало ожидать....

Интересно, что теперь, будут делать те, кто купил фантики по 130-140?

будут говорить что "временная коррекция", "искусственная манипуляция","волны не лгут"

:-)

они-же традиционны эти объяснения.

 
Maxim Kuznetsov #:

будут говорить что "временная коррекция", "искусственная манипуляция","волны не лгут"

:-)

они-же традиционны эти объяснения.

"Правда, говорят, что это инфляция, девальвация, временный спад — всё по науке, а тебе надо до получки дотянуть" В.Высоцкий, "Бегство мистера Мак-Кинли"
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