Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 13
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Сегодня услышал в новостях, что Сбер в валюте 5% годовых даёт.
Альфа даёт 8% при открытии до 8 марта. В рублях - 20% (зависит от срока).
с 1:53
с 1:53
Так это он мне писал, а я сегодня, действительно, ничего не заработал и не проиграл, все мои боты сидят тихо, только некоторые тестовые "торгуют".
У Вас остались открытые позиции по индексам?
У Вас остались открытые позиции по индексам?
Всё давно закрыто.
У некоторых ботов есть небольшой шорт по Si, с 10-го марта.
Всё давно закрыто.
У некоторых ботов есть небольшой шорт по Si, с 10-го марта.
Это хорошо, что все закрыто.
Да и у меня не густо...
Рынок вообще полуживой.
Что и следовало ожидать....
Интересно, что теперь, будут делать те, кто купил фантики по 130-140?
Что и следовало ожидать....
Интересно, что теперь, будут делать те, кто купил фантики по 130-140?
будут говорить что "временная коррекция", "искусственная манипуляция","волны не лгут"
:-)
они-же традиционны эти объяснения.
будут говорить что "временная коррекция", "искусственная манипуляция","волны не лгут"
:-)
они-же традиционны эти объяснения.