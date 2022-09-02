Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 5
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Я 23 вовсе не торговал (отмечал), а сегодня включил торговлю только после 10-00.Кстати, индексы очень опасные инструменты (не известны дивиденты, ни срок их выплаты),поэтому их очень трудно просчитать, в отличии от валют и акций.
Мои открыли позы с 23-го, на отскоке некоторые перезашли.
Зато индексами сложнее манипулировать и ходят они техничнее и плавнее, тем и пользуюсь.
prostotrader #:
круто, но посмотрим что дальше будет.... скажем через год.
Я то не рискую, а у Вас угадайка!
Как сказал Челентано в одном известном фильме (Блеф):
"Ставь на красное, ставь на черное, но все-равно выпадет ЗЕРРО!
В эти дни как бы была одна операция SELL, другой не существовало.
Но похоже ближайшее время гарантированное направление может закончится.
За 20 дней , не за год или два , поднял 71%. Но скоро придется привыкать к другому рынку.
Ну что, покупать или продавать? Интересно, Газпром 100 пробьет? А Сбер, кажется, на 15 целится.
Ну что, покупать или продавать? Интересно, Газпром 100 пробьет? А Сбер, кажется, на 15 целится.
На 15 рублей ?
Вероятен любой исход событий, при том что обещают по санкциям.
Правда в Европе газ уже выше 1000$ - по долгосрочным контрактам с ГАЗПРОМОМ было где то в районе 300$
При условии что ГАЗПРОМУ будет перекрыт рынок ЕС - конечно цена в ЕС полетит выше 1000$
p.s.
Кстати почему сбер 15 , а не скажем 10 или 5 ?
Ну что, покупать или продавать? Интересно, Газпром 100 пробьет? А Сбер, кажется, на 15 целится.
Пробьет скорее всего, если быстро не закончат. Время счас совсем не союзник. А если желание заработать у самизнаетеих будет ну очень сильным, то могут и жестче отыграть. 50 справедливое дно негатива для сбера. Но с 10 заработается в разы....)))
Вот почему 15. А 55, наверно, со свистом пролетит.
В эти дни как бы была одна операция SELL, другой не существовало.
Но похоже ближайшее время гарантированное направление может закончится.
За 20 дней , не за год или два , поднял 71%. Но скоро придется привыкать к другому рынку.
Для хеджа по-барабану вверх, вниз, в бок....
Часто я по неделе не заглядываю в терминалы!
Выставил норму прибыли в настройках роботов и занимайся своими делами.
Добавлено
Если бы в МТ-5 были бы расписания торговых сессий и другие отсутствующие данные,
то вообще бы не подходил к компу 3 месяца!
Вот почему 15. А 55, наверно, со свистом пролетит.
Да отлично.
В районе 50 первый серьезный объем выставил давно, а будет прошивать в районе 15 зальемся уже очень серьезно, большое сомнение что он будет шкрябать дно по 0.10 коп.
А пока слегонца , 4000 акций и в бу уже.
Мои открыли позы с 23-го, на отскоке некоторые перезашли.
Зато индексами сложнее манипулировать и ходят они техничнее и плавнее, тем и пользуюсь.
С достаточно большой вероятность могу сказать, что Вы сегодня почти ничего не заработаете,
тогда как хедж отменно работает в "любую погоду" и утром и вечером :)
Добавлено
Уехал на стройку до понедельника
С достаточно большой вероятность могу сказать, что Вы сегодня почти ничего не заработаете,
тогда как хедж отменно работает в "любую погоду" и утром и вечером :)
Совершенно верно, мои все сегодня молчат.