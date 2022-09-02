Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 5

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prostotrader #:

Я 23 вовсе не торговал (отмечал), а  сегодня включил торговлю только после 10-00.

Кстати, индексы очень опасные инструменты (не известны дивиденты, ни срок их выплаты),поэтому их очень трудно просчитать, в отличии от валют и акций. 

Мои открыли позы с 23-го, на отскоке некоторые перезашли.

Зато индексами сложнее манипулировать и ходят они техничнее и плавнее, тем и пользуюсь.

 

prostotrader #:

круто, но посмотрим что дальше будет.... скажем через год.

Я то не рискую, а у Вас угадайка!

Как сказал Челентано в одном известном фильме (Блеф):

"Ставь на красное, ставь на черное, но все-равно выпадет ЗЕРРО!

В эти дни как бы была одна операция SELL, другой не существовало.

Но похоже ближайшее время гарантированное направление может закончится.

За 20 дней , не за год или два , поднял 71%. Но скоро придется привыкать к другому рынку.

 

Ну что, покупать или продавать? Интересно, Газпром 100 пробьет? А Сбер, кажется, на 15 целится. 

 
Dmitry Fedoseev #:

Ну что, покупать или продавать? Интересно, Газпром 100 пробьет? А Сбер, кажется, на 15 целится. 

На 15 рублей ?

Вероятен любой исход  событий,  при том что обещают по санкциям.

Правда  в Европе газ уже выше 1000$ - по долгосрочным контрактам с ГАЗПРОМОМ было где то в районе 300$

При условии что ГАЗПРОМУ будет перекрыт рынок ЕС - конечно цена в ЕС полетит  выше 1000$

p.s.

Кстати почему сбер 15 , а не скажем 10  или  5 ?

 
Dmitry Fedoseev #:

Ну что, покупать или продавать? Интересно, Газпром 100 пробьет? А Сбер, кажется, на 15 целится. 

Пробьет скорее всего, если быстро не закончат. Время счас совсем не союзник. А если желание заработать у самизнаетеих будет ну очень сильным, то могут и жестче отыграть. 50 справедливое дно негатива для сбера. Но с 10 заработается в разы....)))

 

Вот почему 15. А 55, наверно, со свистом пролетит.

 
Yuriy Zaytsev #:

В эти дни как бы была одна операция SELL, другой не существовало.

Но похоже ближайшее время гарантированное направление может закончится.

За 20 дней , не за год или два , поднял 71%. Но скоро придется привыкать к другому рынку.

Для хеджа по-барабану вверх, вниз, в бок....

Часто я по неделе не заглядываю в терминалы!

Выставил норму прибыли в настройках роботов и занимайся своими делами.

Добавлено

Если бы в МТ-5 были бы расписания торговых сессий и другие отсутствующие данные,

то вообще бы не подходил к компу 3 месяца!

 
Dmitry Fedoseev #:

Вот почему 15. А 55, наверно, со свистом пролетит.

Да отлично.

В районе 50 первый серьезный объем выставил давно,  а будет прошивать в районе  15 зальемся уже очень серьезно, большое сомнение что он будет шкрябать дно по 0.10 коп. 

А пока слегонца , 4000 акций и в бу уже.

 
JRandomTrader #:

Мои открыли позы с 23-го, на отскоке некоторые перезашли.

Зато индексами сложнее манипулировать и ходят они техничнее и плавнее, тем и пользуюсь.

С достаточно большой вероятность могу сказать, что Вы сегодня почти ничего не заработаете,

тогда как хедж отменно работает в "любую погоду" и утром и вечером :)

Добавлено

Уехал на стройку до понедельника

 
prostotrader #:

С достаточно большой вероятность могу сказать, что Вы сегодня почти ничего не заработаете,

тогда как хедж отменно работает в "любую погоду" и утром и вечером :)

Совершенно верно, мои все сегодня молчат.

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