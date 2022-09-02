Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 18
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Похоже мои предположения сбываются...
тише куколка,твои косы заплелись - пока в мтс и ртк
Это ФОРЕКС ?
Добавлено
Здесь, уважаемый, разговор про Фондовый и Срочный рынки.
Да?
А формула точно такая же
Но если Вы свято ей верите, не вопрос, как бы....
;)
Не смотря на то, что индекс доллара больше 100, фантики продолжают свое пике...
МОЕХ с 14.06.2022 вводит новое правило на срочном рынке.
За установленный и исполненный отложенный ордер комиссия не взымается.
МОЕХ с 14.06.2022 вводит новое правило на срочном рынке.
За установленный и исполненный отложенный ордер комиссия не взымается.
МОЕХ с 14.06.2022 вводит новое правило на срочном рынке.
За установленный и исполненный отложенный ордер комиссия не взымается.
это интересно! моя практическая торговля реализуется отложенными ордерами
МОЕХ с 14.06.2022 вводит новое правило на срочном рынке.
За установленный и исполненный отложенный ордер комиссия не взымается.
МОЕХ с 14.06.2022 вводит новое правило на срочном рынке.
За установленный и исполненный отложенный ордер комиссия не взымается.
Зато взымается в х6 за рыночный на вход+выход.
С комиссией получается весело. Если раньше брали одинаково - и с тех кто выставлял лимитник - и с тех, кто об него открывался/закрывался своим лимитником, то теперь платит за всех тот, кто инициирует сделку (сделка тейкера в терминологии НКЦ). По факту биржа увеличила свою прибыль с комиссий минимум в 1.5 раза - это если оборот не упадет. У НКЦ теперь так же как и у биржи...
Стоп лоссы и входы по рынку теперь для богатых :)
*Ушёл переделывать робота*
Зато взымается в х6 за рыночный на вход+выход.
Это еще посчитать нужно!
Достали алчные твари, все мало им комиссий, при нулевой ответственности!
Каждый месяц, теперь, роботов переписывать нужно....
Добавлено
3.5.2. В качестве значения цены фьючерса (FutPrice) для расчета величины биржевого сбора в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2
Тарифов, принимается значение Расчетной цены фьючерса, определенное в соответствии с Правилами торгов по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня,
предшествующего Торговому дню, в течение которого заключается Срочный контракт, в отношении которого осуществляется расчет биржевого сбора (далее – Торговый день расчета).
3.5.3. В отношении Срочных контрактов, заключаемых в первый Торговый день, в который возможно заключение таких Срочных контрактов (далее – Первый Торговый день),
значение цены фьючерса (FutPrice) для расчета величины биржевого сбора в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2
Тарифов принимается равным значению начальной Расчетной цены фьючерса, определяемому Биржей в решении согласно Спецификации соответствующего фьючерса.