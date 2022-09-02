Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 18

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prostotrader #:

Похоже мои предположения сбываются...


тише куколка,

твои косы заплелись - пока в мтс и ртк
 
prostotrader #:

Это ФОРЕКС ?

Добавлено

Здесь, уважаемый, разговор про Фондовый и Срочный рынки.

Да?

А формула точно  такая же

Но если Вы свято ей верите, не вопрос, как бы....

;)

 

Не смотря на то, что индекс доллара больше 100, фантики продолжают свое пике...


 

МОЕХ с 14.06.2022 вводит новое правило на срочном рынке.

За установленный и исполненный отложенный ордер комиссия не взымается.

 
prostotrader #:

МОЕХ с 14.06.2022 вводит новое правило на срочном рынке.

За установленный и исполненный отложенный ордер комиссия не взымается.

Вот что думают про обратную сторону этого введения:
 
prostotrader #:

МОЕХ с 14.06.2022 вводит новое правило на срочном рынке.

За установленный и исполненный отложенный ордер комиссия не взымается.

это интересно! моя  практическая торговля реализуется отложенными ордерами

 
prostotrader #:

МОЕХ с 14.06.2022 вводит новое правило на срочном рынке.

За установленный и исполненный отложенный ордер комиссия не взымается.

Это дело! Это ж я ж озолочусь тогда! Вот, еще бы брокер поддержал инициативу!)
 
prostotrader #:

МОЕХ с 14.06.2022 вводит новое правило на срочном рынке.

За установленный и исполненный отложенный ордер комиссия не взымается.

Зато взымается в х6 за рыночный на вход+выход.

 

С комиссией получается весело. Если раньше брали одинаково - и с тех кто выставлял лимитник - и с тех, кто об него открывался/закрывался своим лимитником, то теперь платит за всех тот, кто инициирует сделку (сделка тейкера в терминологии НКЦ). По факту биржа увеличила свою прибыль с комиссий минимум в 1.5 раза - это если оборот не упадет. У НКЦ теперь так же как и у биржи...

Стоп лоссы и входы по рынку теперь для богатых :)

*Ушёл переделывать робота*

 
tapo #:

Зато взымается в х6 за рыночный на вход+выход.

Это еще посчитать нужно!


Достали алчные твари, все мало им комиссий, при нулевой ответственности!

Каждый месяц, теперь, роботов переписывать нужно....

Добавлено

3.5.2.     В качестве значения цены фьючерса (FutPrice) для расчета величины биржевого сбора в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2

Тарифов, принимается значение Расчетной цены фьючерса, определенное в соответствии с Правилами торгов по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня,

предшествующего Торговому дню, в течение которого заключается Срочный контракт, в отношении которого осуществляется расчет биржевого сбора (далее – Торговый день расчета).

3.5.3.     В отношении Срочных контрактов, заключаемых в первый Торговый день, в который возможно заключение таких Срочных контрактов (далее – Первый Торговый день),

значение цены фьючерса (FutPrice) для расчета величины биржевого сбора в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2

Тарифов принимается равным значению начальной Расчетной цены фьючерса, определяемому Биржей в решении согласно Спецификации соответствующего фьючерса.

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