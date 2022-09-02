Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 15

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Evgeny Belyaev #:

Сейчас 5 к в месяц за рубеж можно перевести через банк. 

Если есть родственники за границей как вариант. Сохранить или вывести в нал за границей

Налом можно вывезти 10к 

Ввоз нала ин валюты не ограничен. Правда из Казахстана в РФ больше 10 к нала не ввести за один раз. Ну можно сделать две  ходки.

Это последнее что я слышал, но распорядки меняться раз в неделю. 

так всегда было, свыше 10к со справкой из банка, это тоже самое что с картой с 1мл. суммой

с картой, это было задекларировано когда пополнял ее. если пополнения будут мутные, банк просто остановит карту и потребует разъяснения

 
Andrey Khatimlianskii #:

Спасибо за детальное объяснение!

Получается, что реальный курс был 97*1.12 = 108

И все равно не понятно, что с этими виртуальными фантиками делать, перевод за границу же тоже запрещен?

Запрещен

да где то 108 был , 104 сейчас. 

Ну как бы использовать как актив и защиту от инфляции. У кого актив большой можно потихоньку продавать на взлетах.

Вообще еще некоторые аналитики рекомендовали превратить рубли в товары , правда не понятно зачем третий холодильник и вторая посудомойка  - разве что на запчасти лет через Х

Но купленный когда то в начале 90х импортный холодильник отработал 30 лет ( что уже много) - при этом у знакомых на даче стоит холодильник саратов годов этак 60х  все еще работает - гудит правда.

 
Yuriy Zaytsev #:

Запрещен

да где то 108 был , 104 сейчас. 

Ну как бы использовать как актив и защиту от инфляции. У кого актив большой можно потихоньку продавать на взлетах.

Вообще еще некоторые аналитики рекомендовали превратить рубли в товары , правда не понятно зачем третий холодильник и вторая посудомойка  - разве что на запчасти лет через Х

Но купленный когда то в начале 90х импортный холодильник отработал 30 лет ( что уже много) - при этом у знакомых на даче стоит холодильник саратов годов этак 60х  все еще работает - гудит правда.

у родителей, купленный в японии холодильник, до сих пор не могу понять, как он в дверь поместился

 

24.03.2022 11:46:30

Большая часть банковских торговых приложений и отдельные брокерские дают сбои

Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Большая часть банковских торговых приложений и отдельные брокерские не выдерживают испытания первым днем торгов, следует из многочисленных сообщений инвесторов.
Так, приложение "Сбербанк инвестор" у большинства пользователей не открывается в принципе, приложение "ВТБ мои инвестиции" некоторым клиентам не дает совершать торговые операции, объясняя это переводом активов к другим брокерам.
Также некоторые пользователи не могут открыть торговое приложение Альфа-банка. О проблемах с подачами заявок сообщают пользователи приложения Тинькофф, "Открытия" и БКС.
"В связи с повышенным спросом у некоторых клиентов сейчас могут возникнуть временные затруднения со входом в мобильное приложение СберИнвестор и QUIK", - сообщили в пресс-службе Сбербанка.
"Воспользуйтесь, пожалуйста, услугой позднее", - предложили в комментарии Сбера.
Как сообщалось, в четверг биржа возобновила торги 33 акциями, входящими в индекс "Московской биржи", после перерыва с 25 февраля.
Торги в первый торговый день продолжатся до 14:00 мск.

Лично у меня МТ5 на срочке пашет как часы. И на фьюче сбера тоже)

 

Совсем фантики зачахли...


 
prostotrader #:

Совсем фантики зачахли...


ну так на покупку комиссия 12%  , никто и не скупает.

Продавать пожалуйста, комиссия на продажу как обычно идеальная.


Как только комиссия придет в норму - это и будет сигнал для покупок и мы увидим очевидный коридор , точнее увидим дно коридора.

Успел вылить по 120  и жду дно,  там просто куплю снова - ( чисто для торговли на USA рынке )

 
Yuriy Zaytsev #:

ну так на покупку комиссия 12%  , никто и не скупает.

Продавать пожалуйста, комиссия на продажу как обычно идеальная.


Как только комиссия придет в норму - это и будет сигнал для покупок и мы увидим очевидный коридор , точнее увидим дно коридора.

Успел вылить по 120  и жду дно,  там просто куплю снова - ( чисто для торговли на USA рынке )

Я бы не был таким оптимистичным со дном :)

Может сложится такая ситуация, что америкосы скажут:

"Кому мы должны, - всем прощаем", и тогда фантики совсем ничего не будут стоить.

Кстати, наверное, на ФОРЕКС по доллару остановлены торги, он ниже 77 руб. свалился (смотрим на курс евро)

Скрин делал в 00-41

 
В следующиц раз достану банхаммер системы "Накукатор"
 
Artyom Trishkin #:
В следующиц раз достану банхаммер системы "Накукатор"

Артем посмотри внимание пропаганду.

 
он может взывать единомышленников.
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