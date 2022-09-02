Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 15
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Сейчас 5 к в месяц за рубеж можно перевести через банк.
Если есть родственники за границей как вариант. Сохранить или вывести в нал за границей
Налом можно вывезти 10к
Ввоз нала ин валюты не ограничен. Правда из Казахстана в РФ больше 10 к нала не ввести за один раз. Ну можно сделать две ходки.
Это последнее что я слышал, но распорядки меняться раз в неделю.
так всегда было, свыше 10к со справкой из банка, это тоже самое что с картой с 1мл. суммой
с картой, это было задекларировано когда пополнял ее. если пополнения будут мутные, банк просто остановит карту и потребует разъяснения
Спасибо за детальное объяснение!
Получается, что реальный курс был 97*1.12 = 108
И все равно не понятно, что с этими виртуальными фантиками делать, перевод за границу же тоже запрещен?
Запрещен
да где то 108 был , 104 сейчас.
Ну как бы использовать как актив и защиту от инфляции. У кого актив большой можно потихоньку продавать на взлетах.
Вообще еще некоторые аналитики рекомендовали превратить рубли в товары , правда не понятно зачем третий холодильник и вторая посудомойка - разве что на запчасти лет через Х
Но купленный когда то в начале 90х импортный холодильник отработал 30 лет ( что уже много) - при этом у знакомых на даче стоит холодильник саратов годов этак 60х все еще работает - гудит правда.
Запрещен
да где то 108 был , 104 сейчас.
Ну как бы использовать как актив и защиту от инфляции. У кого актив большой можно потихоньку продавать на взлетах.
Вообще еще некоторые аналитики рекомендовали превратить рубли в товары , правда не понятно зачем третий холодильник и вторая посудомойка - разве что на запчасти лет через Х
Но купленный когда то в начале 90х импортный холодильник отработал 30 лет ( что уже много) - при этом у знакомых на даче стоит холодильник саратов годов этак 60х все еще работает - гудит правда.
у родителей, купленный в японии холодильник, до сих пор не могу понять, как он в дверь поместился
24.03.2022 11:46:30
Большая часть банковских торговых приложений и отдельные брокерские дают сбои
Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Большая часть банковских торговых приложений и отдельные брокерские не выдерживают испытания первым днем торгов, следует из многочисленных сообщений инвесторов.
Так, приложение "Сбербанк инвестор" у большинства пользователей не открывается в принципе, приложение "ВТБ мои инвестиции" некоторым клиентам не дает совершать торговые операции, объясняя это переводом активов к другим брокерам.
Также некоторые пользователи не могут открыть торговое приложение Альфа-банка. О проблемах с подачами заявок сообщают пользователи приложения Тинькофф, "Открытия" и БКС.
"В связи с повышенным спросом у некоторых клиентов сейчас могут возникнуть временные затруднения со входом в мобильное приложение СберИнвестор и QUIK", - сообщили в пресс-службе Сбербанка.
"Воспользуйтесь, пожалуйста, услугой позднее", - предложили в комментарии Сбера.
Как сообщалось, в четверг биржа возобновила торги 33 акциями, входящими в индекс "Московской биржи", после перерыва с 25 февраля.
Торги в первый торговый день продолжатся до 14:00 мск.
Лично у меня МТ5 на срочке пашет как часы. И на фьюче сбера тоже)
Совсем фантики зачахли...
Совсем фантики зачахли...
ну так на покупку комиссия 12% , никто и не скупает.
Продавать пожалуйста, комиссия на продажу как обычно идеальная.
Как только комиссия придет в норму - это и будет сигнал для покупок и мы увидим очевидный коридор , точнее увидим дно коридора.
Успел вылить по 120 и жду дно, там просто куплю снова - ( чисто для торговли на USA рынке )
ну так на покупку комиссия 12% , никто и не скупает.
Продавать пожалуйста, комиссия на продажу как обычно идеальная.
Как только комиссия придет в норму - это и будет сигнал для покупок и мы увидим очевидный коридор , точнее увидим дно коридора.
Успел вылить по 120 и жду дно, там просто куплю снова - ( чисто для торговли на USA рынке )
Я бы не был таким оптимистичным со дном :)
Может сложится такая ситуация, что америкосы скажут:
"Кому мы должны, - всем прощаем", и тогда фантики совсем ничего не будут стоить.
Кстати, наверное, на ФОРЕКС по доллару остановлены торги, он ниже 77 руб. свалился (смотрим на курс евро)
Скрин делал в 00-41
В следующиц раз достану банхаммер системы "Накукатор"
Артем посмотри внимание пропаганду.