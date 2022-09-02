Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 16
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Начали покупать газ за рубли?
Начали покупать газ за рубли?
Мало желающих по 12% платить.
Мало желающий по 12% платить.
А как же покупали по 120-130?
Сейчас, всего лишь 91.46 :)
Так буржуи продавать фантики будут...
Ну точно кто-то не выдержал...
Добавлено
если так и дальше "дело пойдет", то и 59 можем увидеть...
Ну точно кто-то не выдержал...
Добавлено
если так и дальше "дело пойдет", то и 59 можем увидеть...
USD 80,25
EUR 87.87
ждемс
идеально вообще то USD по 0.65 коп
USD 80,25
EUR 87.87
ждемс
идеально вообще то USD по 0.65 коп
20,5 руб. откатить осталось :)