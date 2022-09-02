Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 16

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Больные люди с двойными стандартами... вечно мерещатся враги и пропаганда... тьфу...
 
на самом деле нет.
 
могу поспорить с тобой
 
знаешь что я с тобой тут сделаю?
 

Начали покупать газ за рубли?

 
prostotrader #:

Начали покупать газ за рубли?

Мало желающих по 12% платить.

 
PapaYozh #:

Мало желающий по 12% платить.

А как же покупали по 120-130?

Сейчас, всего лишь 91.46 :)

Так буржуи продавать фантики будут...

 

Ну точно кто-то не выдержал...

Добавлено

если так и дальше "дело пойдет", то и 59 можем увидеть...

 
prostotrader #:

Ну точно кто-то не выдержал...

Добавлено

если так и дальше "дело пойдет", то и 59 можем увидеть...

USD 80,25

EUR 87.87


ждемс 

идеально вообще то  USD по 0.65 коп

 
Yuriy Zaytsev #:

USD 80,25

EUR 87.87


ждемс 

идеально вообще то  USD по 0.65 коп

20,5 руб. откатить осталось :)


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