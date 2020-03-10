Синхронизация баров H4 и D1 для разных брокеров.
Никак. У разных брокеров разная история, разные часовые пояса и т. д. Индикатор будет по-разному работать вплоть до генерации противоположных сигналов в один и тот же момент (утрирую, конечно).
Вероятно стоит использовать какой то друго вариант цены для его построения чтобы избавится от такой зависимости?
Начал делать индикатор который будет использовать H4 и вот задумался, как луче синхронизировать для разных брокеров. Понятно, что надо использовать H1 бары или ниже и из них выводить данные для H4, но дальше уже надо думать как синхронизировать для разных часовых поясах. Даже переходы на зимнее/летнее время влияет на это. Пока только в голове - как базовое временное значение использовать GMT и время закрытие торгов пятницу вечером.
Поиск по форуму не дал нужных результатов. Может кто-то подходил к этому вопросу или просто поделится идеями, надеюсь увидеть оптимальное решение.
Не решили задачу? Как построить кастомный тайм-фрейм 4ч для индюка?
Здравствуйте! Решил. Как базовое временное значение использовать GMT и время закрытие торгов пятницу вечером. От этого базовое время рассчитывается новые
бары. Но там еще всякие подводные камни были, например один брокер закрывает торговлю быстрей или быстрей открывает, надо было
решать. Для Маркета такой вариант бы не подошел, так как может вылезти еще всякие подводные камни, но самому для себя подоидет.
Так выглядит HL по H4 барам.
Спасибо. Все же немного не понял алгоритм:) Подскажите, пжлст, как это (создать новый 4h для другого часового пояса, нежели в терминале) сделать на MQL5 (буду признателен за хотя бы очень краткий пример) - может дадите ссылку где почитать или функции какие используются (надо для личного подтребления). И вопрос 2 - как подставить новый тайфрейм в параметр индюка (пусть даже на примере средних) - там же строго PERIOD_N прописывается?
Спасибо. Все же немного не понял алгоритм:) Подскажите, пжлст, как это сделать на MQL5 (буду признателен за хотя бы очень краткий пример) - может дадите ссылку где почитать или функции какие используются (надо для личного подтребления). И вопрос 2 - как подставить новый тайфрейм в параметр индюка (пусть даже на примере средних) - там же строго PERIOD_N прописывается?
На MQL5 наверно просто переписал свой MQL4 код. Не могу подсказать каие то готовые функций, так ка все думал и писал сам. Главное было придумать базовое время от чего отталкиваться, это - время закрытие торгов пятницу вечером.
"вопрос 2" - я так не думал как подставить новый тайфрейм в параметр индюка. Я просто написал новый индикатор поверх синхронизирующего и
использовал новые HL.
