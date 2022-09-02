Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 3
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Красиво!
это без хеджа ? просто SELL по фьючерсам ?
Вообще кривая впечатляет , это же надо так круто торговать, без просадок.
Нет, конечно, я только золотом торгую без хеджирования.
https://www.mql5.com/ru/forum/163424#comment_3926398
https://www.mql5.com/ru/forum/163424#comment_3927035
В данном случае парный треqдинг MIX vs RTS.
А просадок нет, потому что хеджирующие стратегии.
Их по определению не должно быть.
Добавлено
Вернее все ТС, кроме Классического арбитража, где при нулевых рисках можно с точностью рассчитать прибыль, до вхождения в рынок,
есть просадки. Но в хеджирующих стратегиях процент просадки несоизмеримо меньше процента прибыли, и в долгосроке
незначительные просадки просто не видны :)
Фьючи на большинство акций - действительно неликвид. Хотя и в неликвидах бывает что ловить.
Но я сейчас торгую только RTS, MIX, Si и SBRF.
А как 21 по Si и SBRF ?
А как 21 по Si и SBRF ?
SBRF пока в тестовом режиме, Si - как-то так:
Основные у меня всё же RTS и MIX.
MIX сегодня молчали.
SBRF пока в тестовом режиме, Si - как-то так:
Основные у меня всё же RTS и MIX.
MIX сегодня молчали.
Подтягивайтесь...
Не знаю почему калькулятор Открывашки посчитал 17 т.р., на самом деле более 60
Результат за 21.02.2022
Только ленивый не поставил в шорт, при такой политической ситуации.
Щас погавкают на Россию пару-тройку дней, а затем откат будет.
Только ленивый не поставил в шорт, при такой политической ситуации.
Щас погавкают на Россию пару-тройку дней, а затем откат будет.
+++ваш результат больше нравится ибо без риска
Фьючи на большинство акций - действительно неликвид. Хотя и в неликвидах бывает что ловить.
Но я сейчас торгую только RTS, MIX, Si и SBRF.
Металлами не торгуете?
Металлами не торгуете?
Сейчас нет.
Сейчас нет.
А зря...
И еще не вечер...
Московская биржа начинает торги фьючерсом на индекс гособлигацийhttps://www.moex.com/n41302