Московская биржа начинает торги фьючерсами на акции восьми российских компаний - страница 3

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Yuriy Zaytsev #:

Красиво!

это без хеджа ? просто SELL по фьючерсам ?

Вообще кривая впечатляет , это же надо так круто торговать, без просадок.

Нет, конечно, я только золотом торгую без хеджирования.

https://www.mql5.com/ru/forum/163424#comment_3926398

https://www.mql5.com/ru/forum/163424#comment_3927035

В данном случае парный треqдинг MIX vs RTS.

А просадок нет, потому что хеджирующие стратегии.

Их по определению не должно быть.

Добавлено

Вернее все ТС, кроме Классического арбитража, где при нулевых рисках можно с точностью рассчитать прибыль, до вхождения в рынок,

есть просадки. Но в хеджирующих стратегиях процент просадки несоизмеримо меньше процента прибыли, и в  долгосроке

незначительные просадки просто не видны :)

GOLD, Золото и XAUUSD
GOLD, Золото и XAUUSD
  • 2016.12.15
  • www.mql5.com
Привет! Стоит ли покупать золото по 1130...
 
JRandomTrader #:

Фьючи на большинство акций - действительно неликвид. Хотя и в неликвидах бывает что ловить.

Но я сейчас торгую только RTS, MIX, Si и SBRF.

А как 21 по Si и SBRF ?

 
prostotrader #:

А как 21 по Si и SBRF ?

SBRF пока в тестовом режиме, Si - как-то так:

Основные у меня всё же RTS и MIX.

MIX сегодня молчали.

 
JRandomTrader #:

SBRF пока в тестовом режиме, Si - как-то так:

Основные у меня всё же RTS и MIX.

MIX сегодня молчали.

Подтягивайтесь...

Не знаю почему калькулятор Открывашки посчитал 17 т.р., на самом деле более 60

 
Yuriy Zaytsev #:

Результат за 21.02.2022

Только ленивый не поставил в шорт, при такой политической ситуации.

Щас погавкают на Россию пару-тройку дней, а затем откат будет.

 
prostotrader #:

Только ленивый не поставил в шорт, при такой политической ситуации.

Щас погавкают на Россию пару-тройку дней, а затем откат будет.

+++

ваш результат больше нравится ибо без риска
 
JRandomTrader #:

Фьючи на большинство акций - действительно неликвид. Хотя и в неликвидах бывает что ловить.

Но я сейчас торгую только RTS, MIX, Si и SBRF.

Металлами не торгуете?

 
prostotrader #:

Металлами не торгуете?

Сейчас нет.

 
JRandomTrader #:

Сейчас нет.

А зря...

 

И еще не вечер...

 

Московская биржа начинает торги фьючерсом на индекс гособлигаций

https://www.moex.com/n41302
Московская Биржа - Московская биржа начинает торги фьючерсом на индекс гособлигаций
Московская Биржа - Московская биржа начинает торги фьючерсом на индекс гособлигаций
  • www.moex.com
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