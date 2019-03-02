FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 945
Лунь сегодня:
полностью поддерживаю...
продал еврофунта:
eurjpy, gbpjpy, gbpusd, тоже вниз, но не торгую данные инструменты, хватает и луня!
Миф, вчера, правильно поддержку нарисовал по фунту.
Ничего, как покупали так и покупают.
пока неи. что то за 2 недели поменялось?
полностью поддерживаю:
Вот, когда такие гении как вы, задумались о продаже, самое покупать! Не смотря на прогноз
Наш с тобой любимый eurgbp, вообще не трогаю в последнее время, такой мутный слушай стал...
не он, это я мутный...
он ваще флетит, дневной ход по нем седня 41 п: 7236 - 7277
Купи, попробуй, потом расскажешь, как это было