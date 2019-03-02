FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 945

Лунь сегодня:


 
Евробакс вниз, про покупки лучше даже не думать! будет бо-бо.
 
chepikds:

Лунь сегодня:


полностью поддерживаю...

продал еврофунта:  


 

eurjpy, gbpjpy, gbpusd, тоже вниз, но не торгую данные инструменты, хватает и луня!

Миф, вчера, правильно поддержку  нарисовал по фунту.

 
stranger:
Ничего, как покупали так и покупают.

yurchenko:
пока неи. что то за 2 недели поменялось?
Ничего, как покупали так и покупают.
 
Lesorub:
полностью поддерживаю:
Вот, когда такие гении как вы, задумались о продаже, самое покупать! Не смотря на прогноз
 
Lesorub:
полностью поддерживаю:
Наш с тобой любимый eurgbp, вообще не трогаю в последнее время, такой мутный слушай стал...
 
Alexey:
Вот, когда такие гении как вы, задумались о продаже, самое покупать! Не смотря на прогноз
Купи, попробуй, потом расскажешь, как это было
 
chepikds:
Наш с тобой любимый eurgbp, вообще не трогаю в последнее время, такой мутный слушай стал...

не он, это я мутный...

он ваще флетит, дневной ход по нем седня 41 п:   7236 - 7277

 
chepikds:
Купи, попробуй, потом расскажешь, как это было
да ладно, там перфоратор работает...
