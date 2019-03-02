FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 939

Myth63:

я свои цели озвучивал не однократно... но резонна щас фунта прикупить со стопом пипок 20. мы сели на мою цель первую. кто помнит, я скрин давал.

также как и писал днём возможен вылет пипок на 120-250 уровень канала щас  1,5370. так что можем ещё до 52 и  51 +-30 свалится, но купить тут надо. уровень хороший.

И куда Вы видите с этого уровня рост начальный?
Myth63:
это анализ построен исключительно на объёмах. уровни, уровни объёмов...
А когда проходят как по маслу ваши уровни по обьемам это как называется ? Простой человек так обьяснит ,ктото просто отказался покупать на  уровнях..
azfaraon:
И куда Вы видите с этого уровня рост начальный?
azfaraon:
А когда проходят как по маслу ваши уровни по обьемам это как называется ? Простой человек так обьяснит ,ктото просто отказался покупать на  уровнях..

занимайтесь изучением, вот что обычно говорю.

а куда идём вроде скрин нарисованный пару постов назад.

и на последок


Бздец какой честное слово ))))Я думаю я больше тут писать не х...я не буду ..Хотел как то разговор завести тему развить для просвещения ...А те кто начал просто с....лись .А нах мне тогда нужно)))
azfaraon:
Бздец какой честное слово ))))Я думаю я больше тут писать не х...я не буду ..Хотел как то разговор завести тему развить для просвещения ...А те кто начал просто с....лись .А нах мне тогда нужно)))

без обид=) я очень много времени потратил на это.

просто не люблю выкладывать на блюдечке =) но предупредить могу=) 

 
SEVER11:

И правильно сделал, не надо вникать... я в обще думаю убрать старую версию из маркета, от греха подальше...

а то кто нибудь в курит по теме...

думаю пока...


боишься, что деньги отнимут?))

кмк, пользоваться чужим (даже за деньги) - это глупость. Особенно, если не понимаешь сути происходящего. 

А сколько скажем уроки могут стоить по скайпу ...Тема мне просто самому интересна .Торгую давно ...Эта сторона вопроса всегда интересовала 
 
Myth63:

без обид=) я очень много времени потратил на это.

просто не люблю выкладывать на блюдечке =) но предупредить могу=) 

не бладарное это дело, отроков наставлять на путь, еще и виноватым потом окажешься)))
 
azfaraon:

написал в личку
azfaraon:
А сколько скажем уроки могут стоить по скайпу ...Тема мне просто самому интересна .Торгую давно ...Эта сторона вопроса всегда интересовала 

я не даю уроков.

а всю основу, тут выкладывали.

но более глубокое изучене после того как азы освоите, самому будет интересно что то найти и понять. 

к примеру движение цены в среднесрочной, долгосрочной перспективе. и совсем прикольное внутри дня =)

надо только помнить, что объёмы не приходят с рынка !!!!! 

