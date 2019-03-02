FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 939
я свои цели озвучивал не однократно... но резонна щас фунта прикупить со стопом пипок 20. мы сели на мою цель первую. кто помнит, я скрин давал.
также как и писал днём возможен вылет пипок на 120-250 уровень канала щас 1,5370. так что можем ещё до 52 и 51 +-30 свалится, но купить тут надо. уровень хороший.
это анализ построен исключительно на объёмах. уровни, уровни объёмов...
И куда Вы видите с этого уровня рост начальный?
А когда проходят как по маслу ваши уровни по обьемам это как называется ? Простой человек так обьяснит ,ктото просто отказался покупать на уровнях..
занимайтесь изучением, вот что обычно говорю.
а куда идём вроде скрин нарисованный пару постов назад.
и на последок
Бздец какой честное слово ))))Я думаю я больше тут писать не х...я не буду ..Хотел как то разговор завести тему развить для просвещения ...А те кто начал просто с....лись .А нах мне тогда нужно)))
без обид=) я очень много времени потратил на это.
просто не люблю выкладывать на блюдечке =) но предупредить могу=)
И правильно сделал, не надо вникать... я в обще думаю убрать старую версию из маркета, от греха подальше...
а то кто нибудь в курит по теме...
думаю пока...
боишься, что деньги отнимут?))
кмк, пользоваться чужим (даже за деньги) - это глупость. Особенно, если не понимаешь сути происходящего.
А сколько скажем уроки могут стоить по скайпу ...Тема мне просто самому интересна .Торгую давно ...Эта сторона вопроса всегда интересовала
я не даю уроков.
а всю основу, тут выкладывали.
но более глубокое изучене после того как азы освоите, самому будет интересно что то найти и понять.
к примеру движение цены в среднесрочной, долгосрочной перспективе. и совсем прикольное внутри дня =)
надо только помнить, что объёмы не приходят с рынка !!!!!