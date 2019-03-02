FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 949

Lesorub:

еврофунта откатали и туды и сюды

хочу, чтоб залез опять в каналью...


Я же и говорю, мутный, у меня нет ни уровней по нему, ни чётких направлений, такое ощущение, что весь под воду ушёл...

Что-то канадец слабо шпокает... Ну жду, жду

 
chepikds:

и я...


 
 
Lesorub:

и я...


Держи его крепко, своп поможет!
 
21april:
Держи его крепко, своп поможет!

слышь, сентябрь...

тьфу, апрель...

вы хоть знаете, почему продан лунь с указанным профитом? 

 
Lesorub:

Я нет 
 
Lesorub:

Рассказывай, кто путь указал? Илюха! )
 
21april:
Рассказывай, кто путь указал? Илюха! )
понятно...
 

Вижу сопротивление по каду  1.2550, выше данного уровня лучше не продавать.

А пока продажи... Хочу пробой вниз 1.2400, уже второй день жду...

 
Стрендж! выходи сукин кот - утконосы топнут (((((((((((((((((((((( 
