FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 949
еврофунта откатали и туды и сюды
хочу, чтоб залез опять в каналью...
Я же и говорю, мутный, у меня нет ни уровней по нему, ни чётких направлений, такое ощущение, что весь под воду ушёл...
Что-то канадец слабо шпокает... Ну жду, жду
и я...
Держи его крепко, своп поможет!
слышь, сентябрь...
тьфу, апрель...
вы хоть знаете, почему продан лунь с указанным профитом?
Рассказывай, кто путь указал? Илюха! )
Вижу сопротивление по каду 1.2550, выше данного уровня лучше не продавать.
А пока продажи... Хочу пробой вниз 1.2400, уже второй день жду...