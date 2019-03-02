FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 942

[Удален]  
Myth63:
не =) не моё =) тем более по евро =) у неё специфика вылетать за уровни пипок на 25-50 
типо другие не вылетают)))
[Удален]  
azfaraon:
а вот другие максимум 20
[Удален]  
Myth63:

Индюк у вас под графиком это зигзаги с разных периодов ? такое я с зигзагами делал
 
azfaraon:
Доброго вечера ..Извините ,если вмешиваюсь ...Я евро ниже 1,1000(1,1020-30 возможно ) вообше не вижу ...
Ваше здоровье!
[Удален]  
Myth63:
И фунт?Хотя мне мало вериться тем более сегодня)))
[Удален]  
azfaraon:
Индюк у вас под графиком это зигзаги с разных периодов ? такое я с зигзагами делал
=)) нет это самописный и только уровни объёмов
[Удален]  
azfaraon:
И фунт?Хотя мне мало вериться тем более сегодня)))
отскок пипка в пипку =) а нет =) 3 пипки залёт =)
[Удален]  
Myth63:
отскок пипка в пипку =)
ну так покажите людям )))) откуда отскок и куда ждете ..А то как все задним числом на графиках)))
 
Myth63:
Это ж песня! Можно по лучшей цене затариваться! Главное показывай, где будет заскакивать, а мы подберём и спасибо скажем

[Удален]  
azfaraon:
ну так покажите людям )))) откуда отскок и куда ждете ..

тебе это всё равно ничего не скажет. 

