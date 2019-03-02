FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 942
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не =) не моё =) тем более по евро =) у неё специфика вылетать за уровни пипок на 25-50
типо другие не вылетают)))
Доброго вечера ..Извините ,если вмешиваюсь ...Я евро ниже 1,1000(1,1020-30 возможно ) вообше не вижу ...
а вот другие максимум 20
Индюк у вас под графиком это зигзаги с разных периодов ? такое я с зигзагами делал
И фунт?Хотя мне мало вериться тем более сегодня)))
отскок пипка в пипку =)
не =) не моё =) тем более по евро =) у неё специфика вылетать за уровни пипок на 25-50
Это ж песня! Можно по лучшей цене затариваться! Главное показывай, где будет заскакивать, а мы подберём и спасибо скажем
ну так покажите людям )))) откуда отскок и куда ждете ..
тебе это всё равно ничего не скажет.