FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 952

Spekul:
хорошо, я куплю золото, если ты продашь баксо кад
так я тебя не прошу золото покупать , а баксокад не продам перехай там!
 
yurchenko:
Вспомните меня завтра! 
Обязательно! наверно и не раз вспомним
 
Alexey:
ок

 
Alexey:
там еще снимки делали!
 
yurchenko:

Вспомнил, ок у меня завтра, уже как 15 минут назад наступило
 
Alexey:
у меня у меня еще 3 часа !
 
yurchenko:
там еще снимки делали!

Какие снимки

которые эти Так это не я

 
Alexey:

ага эти!
 
yurchenko:
у меня у меня еще 3 часа !
Так я могу вас до завтра еще 3 часа вспоминать
 
Alexey:
Так я могу вас до завтра еще 3 часа вспоминать
вспоминайте
