FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 952
хорошо, я куплю золото, если ты продашь баксо кад
Вспомните меня завтра!
Обязательно! наверно и не раз вспомним
ок
Вспомнил, ок у меня завтра, уже как 15 минут назад наступило
там еще снимки делали!
Какие снимки
которые эти Так это не я
у меня у меня еще 3 часа !
Так я могу вас до завтра еще 3 часа вспоминать