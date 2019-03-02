FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 938
всё буяните? =)
Да нет ...Просто хотелось бы Стренджа услышать ,А он из кустов не выходит)))
а что слушать то? =) он всё показывал.
Ну так и я об этом ...все что он показывал пройдено ценой .А что дальше какие соображения ?
я свои цели озвучивал не однократно... но резонна щас фунта прикупить со стопом пипок 20. мы сели на мою цель первую. кто помнит, я скрин давал.
также как и писал днём возможен вылет пипок на 120-250 уровень канала щас 1,5370. так что можем ещё до 52 и 51 +-30 свалится, но купить тут надо. уровень хороший.
точки отскоков +- а так как по сценарию =)
У вас никак у других +-200 пунктов?
примерно уровни провести можешь??? 5470 отскок был ??? да потом улетели на 5552 но это всего 70 пипок залёт. скрин
так выходит что все равно технический анализ простой работает без проблем ,а он все палочками называл )))