всё буяните? =) 

Myth63:

Да нет ...Просто хотелось бы Стренджа услышать ,А он из кустов не выходит)))
azfaraon:
а что слушать то? =) он всё показывал. 
Myth63:
Ну так и я об этом ...все что он показывал пройдено ценой .А что дальше какие соображения ?
azfaraon:
я свои цели озвучивал не однократно... но резонна щас фунта прикупить со стопом пипок 20. мы сели на мою цель первую. кто помнит, я скрин давал.

также как и писал днём возможен вылет пипок на 120-250 уровень канала щас  1,5370. так что можем ещё до 52 и  51 +-30 свалится, но купить тут надо. уровень хороший.

точки отскоков +- а так как по сценарию =) 

Myth63:

У вас никак у других +-200 пунктов?
azfaraon:
примерно уровни провести можешь??? 5470 отскок был ??? да потом улетели на 5552 но это всего 70 пипок залёт. скрин  

Myth63:

так выходит что все равно технический анализ простой работает без проблем ,а он все палочками называл )))
azfaraon:
это анализ построен исключительно на объёмах. уровни, уровни объёмов...
