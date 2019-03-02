FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 950
Я же и говорю, мутный, у меня нет ни уровней по нему, ни чётких направлений, такое ощущение, что весь под воду ушёл...
Что-то канадец слабо шпокает... Ну жду, жду
так погоди до уровня 1,2650 еще далеко, а он к себе так и манит
а кто в покупках по баксокаду уже в профите не плохом))
Гадёныши, мои бабки стригут
последний раз спрашиваю. золото все купили?
отшпокают тех кто купил его, целевой уровень для покупки 1180
ждите целевого уровня!
спасибо
ну я тогда сам. полечу
удачного полета
