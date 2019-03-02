FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 950

chepikds:

Я же и говорю, мутный, у меня нет ни уровней по нему, ни чётких направлений, такое ощущение, что весь под воду ушёл...

Что-то канадец слабо шпокает... Ну жду, жду

так погоди до уровня 1,2650 еще далеко, а он к себе так и манит

а кто в покупках по баксокаду уже в профите не плохом))

 
Spekul:

Гадёныши, мои бабки стригут
 
chepikds:
ну да, по сути выкупаются ордера тех кто продает
 
последний раз спрашиваю. золото все купили?
 
yurchenko:
отшпокают тех кто купил его, целевой уровень для покупки 1180
 
Spekul:
ну я тогда сам. полечу
 
ждите целевого уровня!
 
yurchenko:
спасибо

yurchenko:

ну я тогда сам. полечу


удачного полета

 
chepikds:
Присоединяйтесь, чего попросту на обочине сидеть
 
yurchenko:
Нет не все! зачем так спешить с покупкой?
