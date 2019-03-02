FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 940
не бладарное это дело, отроков наставлять на путь, еще и виноватым потом окажешься)))
я не даю уроков.
а всю основу, тут выкладывали.
но более глубокое изучене после того как азы освоите, самому будет интересно что то найти и понять.
к примеру движение цены в среднесрочной, долгосрочной перспективе. и совсем прикольное внутри дня =)
надо только помнить, что объёмы не приходят с рынка !!!!!
Вот тут были рисунки с 1,5338 показывали покупки и возле уровня 1,5295 ,но от этих уровней ничего не произошло ..А как это объясняется с точки зрения объемной торговли?
я показывал ? =)
Стрендж..Я понимаю ,что вы скажите что мол его и спросите ...Просто вроде вы как понимаю один принцип используете ..Или этот принцип как принцип Эллиота ,каждый смотрит куда то и видит свое?
дай ссылку,гляну.. ( но скорее это интро дэйные скрины. =)
и вот картинка план на начало недели =)
что в принципе и произошло. в понельник сходили куда надо. 5350+- проторчали на уровне 2 дня почти.
и уже в 10 утра я знал что будет свал.
2015.03.04 10:00; 1.5366; 1.5360; 1.5298;
и в довесок ни одного дня с перевесом покупателей=) отстопили выше 5505, набрали 2 уровня байщиков, и полетели =)
и помнится я говорил что прикупить ещё успею =) как раз в прошлый понедельник =)
Значит все сначало? То есть нужно время набрать обьемы? а потом уже наверх? выходит к концу марта ожидать?
время покажет =) экпирация=) пройдёт всё=) будем думать =)
всё буяните? =)
Приветик !
Чёта наша сучка не пошла вверх .
Есть объяснение какое-то ?
Спасибо !