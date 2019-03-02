FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 940

Новый комментарий
[Удален]  
Spekul:
не бладарное это дело, отроков наставлять на путь, еще и виноватым потом окажешься)))
ага =) ну мне не привыкать =) я всегда кто помнит отстаивал свои цели, и как не странно=) цели мои всегда приходили =))
[Удален]  
Myth63:

я не даю уроков.

а всю основу, тут выкладывали.

но более глубокое изучене после того как азы освоите, самому будет интересно что то найти и понять. 

к примеру движение цены в среднесрочной, долгосрочной перспективе. и совсем прикольное внутри дня =)

надо только помнить, что объёмы не приходят с рынка !!!!! 

Вот тут были рисунки с 1,5338 показывали покупки и возле уровня 1,5295 ,но от этих уровней ничего не произошло ..А как это  объясняется с точки зрения объемной торговли?
[Удален]  
azfaraon:
Вот тут были рисунки с 1,5338 показывали покупки и возле уровня 1,5295 ,но от этих уровней ничего не произошло ..А как это  объясняется с точки зрения объемной торговли?
я показывал ? =)
[Удален]  
Myth63:
я показывал ? =)
Стрендж..Я понимаю ,что вы скажите  что мол его и спросите ...Просто вроде вы как понимаю один принцип используете ..Или этот принцип как принцип Эллиота ,каждый смотрит куда  то и видит свое?
[Удален]  
azfaraon:
Стрендж..Я понимаю ,что вы скажите  что мол его и спросите ...Просто вроде вы как понимаю один принцип используете ..Или этот принцип как принцип Эллиота ,каждый смотрит куда  то и видит свое?

дай ссылку,гляну.. ( но скорее это интро дэйные скрины. =)

[Удален]  

и вот картинка план на начало недели =) 

что в принципе и произошло. в понельник сходили куда надо. 5350+- проторчали на уровне 2 дня почти. 

и уже в 10 утра я знал что будет свал.

 2015.03.04 10:00;    1.5366;    1.5360;    1.5298; 

и в довесок ни одного дня с перевесом покупателей=) отстопили выше 5505, набрали 2 уровня байщиков, и полетели =)

 

и помнится я говорил что прикупить ещё успею =) как раз в прошлый понедельник =)

 

[Удален]  
Myth63:

и вот картинка план на начало недели =) 

что в принципе и произошло. в понельник сходили куда надо. 5350+- проторчали на уровне 2 дня почти. 

и уже в 10 утра я знал что будет свал.

 2015.03.04 10:00;    1.5366;    1.5360;    1.5298; 

и в довесок ни одного дня с перевесом покупателей=) отстопили выше 5505, набрали 2 уровня байщиков, и полетели =)

 

Значит  все сначало? То есть нужно время набрать  обьемы? а потом уже наверх? выходит к концу марта ожидать?
[Удален]  
azfaraon:
Значит  все сначало? То есть нужно время набрать  обьемы? а потом уже наверх? выходит к концу марта ожидать?
время покажет =) экпирация=) пройдёт всё=) будем думать =)
[Удален]  
Myth63:
время покажет =) экпирация=) пройдёт всё=) будем думать =)
когда сами ждете ? вы же знаете )))
 
Myth63:

всё буяните? =) 


Приветик !
Чёта   наша  сучка  не  пошла вверх .

Есть  объяснение какое-то ?

Спасибо !
1...933934935936937938939940941942943944945946947...2119
Новый комментарий