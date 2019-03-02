FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 469

stranger:
Старый мудрый Айдлер хорошо видит окончание трендов, ну, или хорошие его коррекции, но очень уж он неразговорчив)))

не любит он просвещать отроков, а кому то надо указывать путь


 
Учитель должен просвещать, но ОН погряз в блохоловстве, впал в детство, бегает по полю за зайцами и не видит слонов, они в свою очередь, часто не замечают ЕГО и наступают, не проявляя никакого почтения к Сенсею)
 
да я не знаю, чо коментировать. ну пойдет твой фунт, не знаю я. аттракторы по нему фиговенькие рисуются. я бабла в рэнд влил.
 
Ты давай не отлынивай - отроков просвещай)))

Все пойдут, и фунт, и лунь и йена. 

Картинки им порисуй, поразвлекай их немного)

 

 

Кракая ситация по ауди.

Последние две недели шикарно отработали свои каналы. как и писал бездну в 177 пипок пролетели махом, одной свечкой. если помните я писал об этом и вот вам подкинутый фундамент в виде снижения ставки.

но сила бычков нарастает и данный фундамент отработали обратно давольнатаки быстро. в низу остался только один уровень. посмотрим как нас к нему потащат, и потащат ли вобще.

Возможен вариант с резким усилением бакса, тоесть фундамент подкинут по нему. 

 

Стрэнж, я ж рассказал по чесноку, есть нелинейный диффур, похожий на Стокса-Навье. Я его понимаю - сам писал, тока решать не могу. решают кореша со Стеклова, тока решения там мутные бывают. нет нифига на фунте. да и мое виденье мира говорит о супернизах.

вааще мне б приятней было б потрендеть о новой физике, чем о вашем иоб...м бабле. 

 
Понял, не романтик ты))))

 

По фунту я вижу точно потому что веду бухгалтерию, а тут на глаз) 

 
я вааще б отракам не советовал бы в еньку и чиф лезть. Забавно, это похоже единственная тема, где Миф меня поддержит. какие-то они неприличные, что-ли. я летом писал, что еню надо купить на отдельном счете. и забыть пароль до НГ. но тогда такого беспредела не чуял. может и иоб.. ца. тока я не играю.
=)))) Бухгалтер милый нашь бухгалтер 

 
да какое тут бабло, мы все тут на демках сидим и творчеством на графиках занимаемся
