FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 469
Старый мудрый Айдлер хорошо видит окончание трендов, ну, или хорошие его коррекции, но очень уж он неразговорчив)))
не любит он просвещать отроков, а кому то надо указывать путь
да я не знаю, чо коментировать. ну пойдет твой фунт, не знаю я. аттракторы по нему фиговенькие рисуются. я бабла в рэнд влил.
Ты давай не отлынивай - отроков просвещай)))
Все пойдут, и фунт, и лунь и йена.
Картинки им порисуй, поразвлекай их немного)
Кракая ситация по ауди.
Последние две недели шикарно отработали свои каналы. как и писал бездну в 177 пипок пролетели махом, одной свечкой. если помните я писал об этом и вот вам подкинутый фундамент в виде снижения ставки.
но сила бычков нарастает и данный фундамент отработали обратно давольнатаки быстро. в низу остался только один уровень. посмотрим как нас к нему потащат, и потащат ли вобще.
Возможен вариант с резким усилением бакса, тоесть фундамент подкинут по нему.
Стрэнж, я ж рассказал по чесноку, есть нелинейный диффур, похожий на Стокса-Навье. Я его понимаю - сам писал, тока решать не могу. решают кореша со Стеклова, тока решения там мутные бывают. нет нифига на фунте. да и мое виденье мира говорит о супернизах.
вааще мне б приятней было б потрендеть о новой физике, чем о вашем иоб...м бабле.
Понял, не романтик ты))))
По фунту я вижу точно потому что веду бухгалтерию, а тут на глаз)
=)))) Бухгалтер милый нашь бухгалтер