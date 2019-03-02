FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 944
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вижу на ваших графиках что расстояния между линиями практически равны ( это я к чему ..для себя некую закономерность нашел очень давно что рынок имеет цифру всего одну и по времени по цене )Поробывал написать сову и что интересно она работает )..так расстояния практически равны или как или вы на это внимания не обращали *?
фунтопалки:
Приветик !
Чёта наша сучка не пошла вверх .
Есть объяснение какое-то ?
Спасибо !
А вообще завтра еще и нонки, так что на рынке будет сплошной аттракцион, думаю много народу сольет или в просадки уйдет, лучше покурить в сторонке, как и писал Миф
А то потом начинают искать виноватого, Стренжа или еще кого, чтобы объяснили что же такое творится, почему кокос не растет
антиресно, что же это за магическая цифра?
золотое сечение, что же тут не понятно))))
золотое сечение, что же тут не понятно))))
не понятно...
"цифра всего одна по цене и по времени" - мож продемонстрируете на том же фунте?
не понятно...
"цифра всего одна по цене и по времени" - мож продемонстрируете на том же фунте?
ты фунт еще держишь продажи, где стоит ТП?
дневки, поменьше выше:
дневки, поменьше выше:
хе, ты у Стренжа совсем уже хочешь весь профит забрать?))
кажись, давно предупреждали о снижении...
палки - это загон цены в противоход искусственно для достижения тейка от них 161.8%
22 января показали продажу, 03 марта подошли в зону профита: