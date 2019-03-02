FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 944

azfaraon:
Я вижу на ваших графиках  что расстояния между линиями практически равны ( это я к чему ..для себя некую закономерность нашел очень давно что рынок имеет цифру всего одну и по времени по цене )Поробывал написать сову и что интересно она работает )..так расстояния практически равны или как или вы на это внимания не обращали *?
антиресно, что же это за магическая цифра?
 

фунтопалки:


 
tuma88:

Приветик !
Чёта   наша  сучка  не  пошла вверх .

Есть  объяснение какое-то ?

Спасибо !
Сегодня ЕЦБ запускает печатный станок для количественного смягчения, вот и думайте к чему это может привести, евро можно будет лопатами грести, соответственно и цена должна упасть, вот и продают ее уже заранее, вообщем двигаемся к паритету и как только озвучат цифры станет ясно, свалимся еще на пару фиг сегодня или вверх не много отскочит
 

А вообще завтра еще и нонки, так что на рынке будет сплошной аттракцион, думаю много народу сольет или в просадки уйдет, лучше покурить в сторонке, как и писал Миф

А то потом начинают искать виноватого, Стренжа или еще кого, чтобы объяснили что же такое творится, почему кокос не растет

 
Lesorub:
антиресно, что же это за магическая цифра?

золотое сечение, что же тут не понятно))))

 
lactone:

золотое сечение, что же тут не понятно))))

не понятно...

"цифра всего одна по цене и по времени" - мож продемонстрируете на том же фунте?

 
Lesorub:

не понятно...

"цифра всего одна по цене и по времени" - мож продемонстрируете на том же фунте?

ты по фунту еще держишь продажи, где стоит ТП?
 
Spekul:
ты фунт еще держишь продажи, где стоит ТП?

дневки, поменьше выше:


 
Lesorub:

дневки, поменьше выше:


хе, ты у Стренжа совсем уже хочешь весь профит забрать?))
 
Spekul:
хе, ты у Стренжа совсем уже хочешь весь профит забрать?))

кажись, давно предупреждали о снижении...

палки - это загон цены в противоход искусственно для достижения тейка от них 161.8%

22 января показали продажу, 03 марта подошли в зону профита:


