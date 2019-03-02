FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 948
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
продал луня:
продал луня:
в 15.00 МСК начало кайфа:
в 15.00 МСК начало кайфа:
на это обычно мало реакции, аттракцион начнется в 16.30
билеты купили?))
на это обычно мало реакции, аттракцион начнется в 16.30
билеты купили?))
по телеку посмотрю на это...
а индекс фунта так подозрительно откатывает:
кто в киви, держать по палкам до упора:
кто в киви, держать по палкам до упора:
ты лучше бакскад купи до 2650
блох ловить, как здесь говорят?
он продан у меня с положительным свопом и по тренду...
еврофунта откатали и туды и сюды
хочу, чтоб залез опять в каналью...