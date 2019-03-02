FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 948

продал луня:


 
Lesorub:

закрыл фунт
 

в 15.00 МСК начало кайфа:


 
Lesorub:

на это обычно мало реакции, аттракцион начнется в 16.30

билеты купили?))

 
Spekul:

по телеку посмотрю на это...

а индекс фунта так подозрительно откатывает:


 

кто в киви, держать по палкам до упора:


 
Lesorub:

ты лучше бакскад купи до 2650
 
Spekul:
блох ловить, как здесь говорят?

он продан у меня с положительным свопом и по тренду...

 
Кто купил баксокад, готовьтесь...
 
chepikds:

еврофунта откатали и туды и сюды

хочу, чтоб залез опять в каналью...


