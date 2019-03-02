FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 941

tuma88:

Приветик !
Чёта   наша  сучка  не  пошла вверх .

Есть  объяснение какое-то ?

Спасибо !

это ты про что ?? =)

 
Myth63:

это ты про что ?? =)

про мандравошечку нашу   ) 

Еврочку .


Спасибо !
tuma88:
про мандравошечку нашу   ) 

Еврочку .


Спасибо !

ну тут ничего интерестного покачто, зависон в районе +- 25 пипок от канала. народ тарится, пытаясь словить дно. но крепкие покупки начинаются с 1.10 чуть ниже.

общий интерес с баевым настроем выше желания самой цены =). падение было предопределено ещё во вторник. ( уровень желания цены ниже всех линей)

 
Myth63:

ну тут ничего интересного пока что

спасибо ! )

Я чуть-чуть прикупил )
 
Myth63:

ну тут ничего интерестного покачто, зависон в районе +- 25 пипок от канала. народ тарится, пытаясь словить дно. но крепкие покупки начинаются с 1.10 чуть ниже.

общий интерес с баевым настроем выше желания самой цены =). падение было предопределено ещё во вторник. ( уровень желания цены ниже всех линей)

Вы и не заметили как проспали, дно было установлено еще 26 января, а сейчас идет попытка попытка закрепится на этом дне. После будет пробой к новому минимуму
Alexey:
Вы и не заметили как проспали, дно было установлено еще 26 января, а сейчас идет попытка попытка закрепится на этом дне. После будет пробой к новому минимуму
 это не моя пара( это я говорил море раз), я очень редко её торгую. но аналитику провожу=)   
 
Myth63:
 это не моя пара( это я говорил море раз), я очень редко её торгую. но аналитику провожу=)   
Так может, всё-таки, в аналитики! хоть на чуток
 
Myth63:

надо только помнить, что объёмы не приходят с рынка !!!!! 

приходят  из опциона ?

Но  300 лет  назад  разве  были опционы ?
или  что-то  изменилось с  тех пор ?

или имелось ввиду, что  поза набирается лимитками ? А всплеск  объёма - это  впаривание лохам ?

Спасибо !
chepikds:
Так может, всё-таки, в аналитики! хоть на чуток
Доброго вечера ..Извините ,если вмешиваюсь ...Я евро ниже 1,1000(1,1020-30 возможно ) вообше не вижу ...
chepikds:
Так может, всё-таки, в аналитики! хоть на чуток
не =) не моё =) тем более по евро =) у неё специфика вылетать за уровни пипок на 25-50 
