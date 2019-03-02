FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 941
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Приветик !
Чёта наша сучка не пошла вверх .
Есть объяснение какое-то ?
Спасибо !
это ты про что ?? =)
это ты про что ?? =)
Еврочку .
Спасибо !
про мандравошечку нашу )
Еврочку .
Спасибо !
ну тут ничего интерестного покачто, зависон в районе +- 25 пипок от канала. народ тарится, пытаясь словить дно. но крепкие покупки начинаются с 1.10 чуть ниже.
общий интерес с баевым настроем выше желания самой цены =). падение было предопределено ещё во вторник. ( уровень желания цены ниже всех линей)
ну тут ничего интересного пока что
Я чуть-чуть прикупил )
ну тут ничего интерестного покачто, зависон в районе +- 25 пипок от канала. народ тарится, пытаясь словить дно. но крепкие покупки начинаются с 1.10 чуть ниже.
общий интерес с баевым настроем выше желания самой цены =). падение было предопределено ещё во вторник. ( уровень желания цены ниже всех линей)
Вы и не заметили как проспали, дно было установлено еще 26 января, а сейчас идет попытка попытка закрепится на этом дне. После будет пробой к новому минимуму
это не моя пара( это я говорил море раз), я очень редко её торгую. но аналитику провожу=)
надо только помнить, что объёмы не приходят с рынка !!!!!
Но 300 лет назад разве были опционы ?
или что-то изменилось с тех пор ?
или имелось ввиду, что поза набирается лимитками ? А всплеск объёма - это впаривание лохам ?
Спасибо !
Так может, всё-таки, в аналитики! хоть на чуток
Так может, всё-таки, в аналитики! хоть на чуток