FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 947

здрасти, а мы тут дивера рассасываем...

очень много оптимистов, надо еще вниз толкнуть) 

iIDLERr:
всем привет. вот, отсидел, вышел, а в миру нечего не меняется. 

привет арестантам=)

амнистия? =) или весь срок отматал ? =)

 
Spekul:
нет, а надо? что-то у меня сомнения на счет его роста
Может быть поздно.
 
Миф, давай новый сигнал, а то скучно
 
Привет, как там ранд поживает? держишь ещё?
 
lactone:
какого года? 2003? ну да, готовится. 
Ага, а потом еще и 2000
 
yurchenko:
Золото все купили?
Только те, кто любит, чтоб их шпокали...
 
chepikds:
Только те, кто любит, чтоб их шпокали...
Дарю!
 
ужe и не раз)

еще отложки на 1191 и на 1174 примерно стоят) 

