FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 943
.А то как все задним числом на графиках)))
тебе это всё равно ничего не скажет.
Прикол в том что когда тут ребята рисуют хоть пару палок ( ну так человек высказался) высмеивают таких))) ,Извините а что по поводу вашего графика сказать)))? Вы можете как то как путь показать палочками ?чистый график просто и схематички с указанием целей ваше мнение
пролистай странички три =)там нарисованно всё=) точнее там нарисованно ещё с января=)
Я то же давал .Разница между вами и скажем человеком что использует тех анализ так скажем только в одном ..Обьясню проще
Техник смотрит на небо анализирует по опред принципам будет дождь или нет и определяет для себя что будет дождь и достает зонтик ..Вы же достаете зонтик когда на вас что-то капнет ..Я не говорю что ктото прав или нет или кто правильно делает или кто нет ..Я просто хочу понять суть ..потому что когда капнет ,по обьемам так скажем( ну я так думаю ) ,то может оказаться что это не дождь вообще ..
Вы и не заметили как проспали, дно было установлено еще 26 января, а сейчас идет попытка попытка закрепится на этом дне. После будет пробой к новому минимуму
всё было замечено и схвачено=)
я зонтик зарание беру=)
все горизонтальные полоски на скрине, это уровни прочерченные мною ещё когда цены там и в помине не было, но уже были интересы на уровнях этих полосочек=)
любой уровень можно просчитать на перёд... помнишь я говорил про 5470 ещё когда.... так вот=) это примерно также. нужно понимать от куда ростут ноги и руки.
А к дальнейшему падению готовы?