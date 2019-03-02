FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 943

[Удален]  
azfaraon:
.А то как все задним числом на графиках)))
я предупреждаю, а показывать сказал уже давно что пост фактум. причём заметь, картники из прошлого и то что говорю =)
[Удален]  
Myth63:

тебе это всё равно ничего не скажет. 

Прикол в том что когда тут ребята рисуют хоть пару палок ( ну так  человек высказался) высмеивают таких))) ,Извините а что по поводу вашего графика сказать)))? Вы можете как то как путь показать палочками ?чистый график просто и схематички с указанием целей ваше мнение 
[Удален]  
azfaraon:
Прикол в том что когда тут ребята рисуют хоть пару палок ( ну так  человек высказался) высмеивают таких))) ,Извините а что по поводу вашего графика сказать)))? Вы можете как то как путь показать палочками ?чистый график просто и схематички с указанием целей ваше мнение 
пролистай странички три =)там нарисованно всё=) точнее там нарисованно ещё с января=)
[Удален]  
Myth63:
пролистай странички три =)там нарисованно всё=) точнее там нарисованно ещё с января=)

Я то же давал .Разница между вами и скажем человеком что использует тех анализ так скажем  только в одном ..Обьясню проще 

Техник смотрит на небо  анализирует по опред принципам будет дождь или нет и определяет для себя что будет дождь и достает зонтик ..Вы же  достаете зонтик когда на вас что-то капнет  ..Я не говорю  что ктото прав или нет или кто правильно делает или кто нет ..Я просто хочу понять суть ..потому что  когда капнет ,по обьемам так скажем( ну я так думаю ) ,то может оказаться что это не дождь вообще ..

[Удален]  
Alexey:
Вы и не заметили как проспали, дно было установлено еще 26 января, а сейчас идет попытка попытка закрепится на этом дне. После будет пробой к новому минимуму

всё было замечено и схвачено=) 

[Удален]  
azfaraon:

Я то же давал .Разница между вами и скажем человеком что использует тех анализ так скажем  только в одном ..Обьясню проще 

Техник смотрит на небо  анализирует по опред принципам будет дождь или нет и определяет для себя что будет дождь и достает зонтик ..Вы же  достаете зонтик когда на вас что-то капнет  ..Я не говорю  что ктото прав или нет или кто правильно делает или кто нет ..Я просто хочу понять суть ..потому что  когда капнет ,по обьемам так скажем( ну я так думаю ) ,то может оказаться что это не дождь вообще ..

я зонтик зарание беру=) 

все горизонтальные полоски на скрине, это уровни прочерченные мною ещё когда цены там и в помине не было, но уже были интересы на уровнях этих полосочек=)  

любой уровень можно просчитать на перёд... помнишь я говорил про 5470 ещё когда.... так вот=) это примерно также. нужно понимать от куда ростут ноги и руки.  

[Удален]  
Myth63:

я зонтик зарание беру=) 

все горизонтальные полоски на скрине, это уровни прочерченные мною ещё когда цены там и в помине не было, но уже были интересы на уровнях этих полосочек=)  

любой уровень можно просчитать на перёд... помнишь я говорил про 5470 ещё когда.... так вот=) это примерно также. нужно понимать от куда ростут ноги и руки.  

Я вижу на ваших графиках  что расстояния между линиями практически равны ( это я к чему ..для себя некую закономерность нашел очень давно что рынок имеет цифру всего одну и по времени по цене )Поробывал написать сову и что интересно она работает )..так расстояния практически равны или как или вы на это внимания не обращали *?
[Удален]  
Myth63:

я зонтик зарание беру=) 

все горизонтальные полоски на скрине, это уровни прочерченные мною ещё когда цены там и в помине не было, но уже были интересы на уровнях этих полосочек=)  

любой уровень можно просчитать на перёд... помнишь я говорил про 5470 ещё когда.... так вот=) это примерно также. нужно понимать от куда ростут ноги и руки.  

Просчитать то сть достаточно скажем две цифры A и Б   и можно просчитать третью?Через проекцию?
 
Myth63:

всё было замечено и схвачено=) 

А к дальнейшему падению готовы?
[Удален]  
Alexey:
А к дальнейшему падению готовы?
