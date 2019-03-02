FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 872
Вася, если ты пришел в магазин, а там стоит толпа, а водки нету, вот это дисбаланс, и тут на сцене появляется мм - бабка на точке, и удовлетворяет спрос по своей цене))))
Им я все по полкам разложил, но они все оттуда сбросили, перемешали в кучу и роются в ней)
так я же написал при постоянном балансе направления не видно. (они что то подозревают)
Оно просто не меняется.
вот им и рассказывай! (а мне не надо )))) )
А кто меня спрашивал чего пошел?)
я тебя спросил зачем в ихнюю ветку пошол (за славой), а ты мне как и им рассказываешь про баланс фунта. Кстате есть прогноз на следующуй неделю - сходи глянь! и расскажи что нить интересное (про фунта не надо!)
Сказал же -название заинтересовало, а потом ты здесь умничать начал) Глянул, ну как то так)
Сказал же -название заинтересовало, а потом ты здесь умничать начал)
дык ты про сам анализ будущего движения ничего и не рассказываешь ((((
Вот тут ты прав - не расскажу))))
Я им основы рассказывал, типа 2+2=4, но они через пару часов опять спрашивали сколько будет если двойки местами поменять))))
Вернее так: