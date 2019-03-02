FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 874

[Удален]  
Ishim:
с реалом я тебе не советую - начни с демо.
это не мне (Коляну), а тем, кто со мной познакомиться хочет скажи))) один уже познакомился, понаблюдаем)))
 
stranger:

Та да)))

04.02.2015 

 

соверши 10 сделок! - тогда будет - Та да ! (ну никакой статистики(((()
 
Ishim:
соверши 10 сделок! - тогда будет - Та да ! (ну никакой статистики(((()
Я же тебе закрытие сделок на 57 обещал показать, помню, а за прошлую неделю тоже показывал, что тебе еще старче, денег дать?)))
 
_new-rena:
это не мне (Коляну), а тем, кто со мной познакомиться хочет скажи))) один уже познакомился, понаблюдаем)))
шо то можешь? (Туф говорит ты блефуешь - на понт берёшь)
 
Ishim:
шо то можешь? (Туф говорит ты блефуешь - на понт берёшь)
Где то этот Туф прав)))))
[Удален]  
_new-rena:
не могу дождаться пароль и имя - не высылают демо-ключик тока пришёл.... ещё раз региться?
в работе. вопрос отпал, так и не дождавшись ответа.
 
stranger:
Я же тебе закрытие сделок на 57 обещал показать, помню, а за прошлую неделю тоже показывал, что тебе еще старче, денег дать?)))

Шо мы имеем

1) вход +, среднесрок , финала нет... пусть будет 57.

2) новая сделка - ждём! -

Ка-ких денех , 1 сделка, ты из ума выжил? на этом что то строить .... (сейчас баяны, баяны то кажут, а если тебе больше никогда ничо не покажут больше?)

[Удален]  
Ishim:
шо то можешь? (Туф говорит ты блефуешь - на понт берёшь)
да не. При знакомстве я назвал себя Коляном. Не взыщи, это было всего один раз, т.к. человек был настойчив и повеселиться хотел. Я больше не буду) Но наблюдать теперь буду, мало ли, вдруг к Коляну гость заявится...
[Удален]  

 Схематическое движение с моей точки зрения 

 
_new-rena:
да не. При знакомстве я назвал себя Коляном. Не взыщи, это было всего один раз, т.к. человек был настойчив и повеселиться хотел. Я больше не буду) Но наблюдать теперь буду, мало ли, вдруг к Коляну гость заявится...
скорее всего он нигде не торгует (да тут мало кто торгует) и если только какой Колян у сельмага закурить попросит...
