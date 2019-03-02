FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 879
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
чо там анализировать - заходи в обратку ))))
Нарисуй ! посмотрю.
Спасибо !
а прогноз то где по Евро ?
Нарисуй ! посмотрю.
Спасибо !
а прогноз то где по Евро ?
Нарисуй ! посмотрю.
Спасибо !
Так сам нарисуй. Гарантирую, твой прогноз будет не хуже, чем ЕГО. )))
у нас часто прогнозы совпадают - растёт Товарищ!
у нас часто прогнозы совпадают - растёт Товарищ!
у нас часто прогнозы совпадают - растёт Товарищ!
Учитель, ау, очнитесь, ЕГО - это ты))))