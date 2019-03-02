FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 879

Ishim:
чо там анализировать - заходи в обратку ))))
а прогноз то  где по Евро ?
Нарисуй ! посмотрю.

tuma88:
Так сам нарисуй. Гарантирую, твой прогноз будет не хуже, чем ЕГО. )))
 
tuma88:
в моей веточке ссыль на предыдущей странице.
[Удален]  
stranger:
сам ржу ))) что ни пост, то шедевр))) (не про свои)
 
tol64:
у нас часто прогнозы совпадают - растёт Товарищ!
 
Ishim:
В смысле? Растёт просадка?
 
Ishim:
Учитель, ау, очнитесь, ЕГО - это ты))))
[Удален]  
Ishim:
давно уже не рисует только.
 
прогноз такой

[Удален]  
stranger:
он имел ввиду, что смысла нет рисовать
