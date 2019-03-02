FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 865

_new-rena:
проснулся и не похмелился? )))
Не пью вообще в отличии от тебя. ))
tol64:
ну дак иди пока открыто)))

ветка чуть в историю не ушла, рявкаешь тут...

 
_new-rena:
Не отвлекайся от процесса, а то опять на второй год останешься. )))
 
_new-rena:

Тебе показалось и то и другое. )
tol64:
ты свой процесс толкай и своё депо, а я разберусь и не у тебя спрашиваю. 29000 сообщений - капля в море))) будет мульт, тогда и поговорим)
tol64:
ладно, проехали.
 
_new-rena:
А с чего ты взял, что это 29000 сообщений? Или ты решил проявить свою некомпетентность даже в таких мелочах, как "формирование рейтинга" на этом сайте? ))

//---

Это от начала 2011 года. А у тебя смотрю 2370 сообщений за пару месяцев? ))) 

_new-rena:
Это я тебе говорю "проехали". Не заморачивайся. ))) 

tol64:

//---

у новЕчков много вопросов. вот и пишу и тебе в том числе)
tol64:

//---

да ладно, учись, чего уж там))) нет проблем) мульт не за горами. тем более 4 года как никак мучаешься да и веток с 5 штук. Когда книга?
 
_new-rena:
А у меня нет вопросов. Тем более к тебе. )) Сюда заглядываю чисто отдохнуть. ))
