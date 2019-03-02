FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 433
АДАХНУ ШУШУТЬ
Посмотрел свои талмуды, евроауд однозначно держать селл до упора, фунт почти равновесие, но вниз более вероятно, баксчиф селл созревает. Ауди и киви не покупать)))
Евроауд предпочтительнее продавать чем еврокиви. Вроде все)
По йеновым забыл, евройена дальше вниз, баксйена селл. Фунткад дальше вверх.
Луня руками не трогать)
Еврофунт продолжение коррекции, вверх будет тянуться.
и как по талмудам торговать?
AUDJPY - коррекция(вверх, для тугодогоняющих))
и кто - то заработает...
заметьте, все конкретно!
кивийена тоже
а баксйена ошибка - вверх.
На открытии надо крыть продажи по ней.
Курильские бобтэйлы по 15к деревянных...
все правильно баксо йена легла на поддержку, здесь у меня сработала лимитка на 117,40 от уровня покупок, надо смотреть пойдет ли ниже 117,00, если отскочит то до 123 буду держать
Он тоже так же думает, так что планы совпадают